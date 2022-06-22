Конец иглы. Как нефтяные санкции рушили экономики

00:19 24.06.2022

Как энергетическое эмбарго довело Венесуэлу до разорения? Почему устоял Иран? Как ОПЕК пыталась поставить Запад на колени? И правда ли, что СССР развалился из-за нефтяного сговора саудитов и американцев? Об этом - в специальном проекте "Ъ FM".



Венесуэла

Год введения санкций - 2019.



В 2020 году доля нефти в экспорте Венесуэлы составила 8,6% - для страны, обладающей крупнейшими нефтяными месторождениями в мире, совсем немного. И катастрофически мало, если учесть, что в предыдущие 10 лет доля энергетического экспорта превышала 90%. Причина в том, что США не признали итоги выборов в Венесуэле и ввели санкции против национальной нефтегазовой компании PDVSA. Потери Каракаса Вашингтон оценил как минимум в $11 млрд в год - почти 10% ВВП страны. Причем итоговый эффект оказался еще внушительнее: -35% ВВП за 2019-й и -26% за 2020 год. Можно было бы предположить, что план по удушению экономики Венесуэлы санкциями достиг цели. На деле кризис начался задолго до энергетического эмбарго.



Производство нефти за 20 лет сократилось вдвое из-за изношенной инфраструктуры. Но социалистическое правительство Уго Чавеса и Николаса Мадуро не выделяло денег на развитие, забирая все экспортные доходы ради довольно сомнительных экономических экспериментов. В итоге километровые очереди за едой на улицах городов, 90% за чертой бедности, инфляция в тысячи процентов. Тем не менее, именно доходы от вывоза топлива позволяли властям хоть как-то сводить концы с концами. Так что, ограничив экспорт, американцы ударили в самую болевую точку венесуэльского режима. Но свалить его до сих пор так и не смогли.



Итог: в 2022 году на фоне роста цен на бензин и конфликта с Россией Вашингтон смягчил санкции против Венесуэлы.



Ирак

Год введения санкций - 1991.



Операция "Буря в пустыне" завершилась 28 февраля 1991 года полным триумфом армии США. Кувейт был освобожден, войска Ирака разгромлены, дорога на Багдад открыта. Но столицу решили не штурмовать, вместо этого обложив режим Саддама Хусейна жесточайшими санкциями. Главная из них - запрет на продажу нефти, которая обеспечивала почти 100% валютных доходов Ирака.



ВВП страны за несколько лет рухнул с $45 млрд до $10 млрд. Но ожидаемого свержения диктатора так и не произошло. Зато тысячи иракцев умерли от голода. Так возникла программа ООН "Нефть в обмен на продовольствие". Танкеры с топливом под строгим контролем американского флота вновь стали покидать порты Ирака. Вырученные деньги шли не напрямую правительству Хусейна. Они поступали на специальный счет, а дальше делились. Часть шла на репарации Кувейту, другую часть отдавали властям в Багдаде на закупки продовольствия и лекарств. За несколько лет так освоили больше $60 млрд.



Еду за счет программы регулярно получали почти две трети иракцев - 20 млн человек. Но была и обратная сторона: миллиарды долларов прикарманило окружение Хусейна, и не только оно. Консультанты программы из ООН получали сотни тысяч долларов буквально ни за что, из денег, предназначенных для спасения жизней голодающих.



Итог: санкции сняли после второй иракской войны и свержения режима Хусейна в 2003 году.



Иран

Год введения санкций - 2019.



Иран часто приводят в пример как сторонники, так и противники энергетического эмбарго России. Первые говорят: после введения запрета на экспорт иранской нефти экономика страны разом потеряла 10% ВВП, национальная валюта упала вдвое, инфляция превысила 40%. Им отвечают: это всего лишь цифры, а факты в том, что в Иране никто не голодает, еда и бензин дешевые, а власть аятолл кажется незыблемой. К тому же под разными санкциями Тегеран живет десятилетиями и уже, по сути, их не замечает.



И, тем не менее, цифры впечатляют. В 2012 году, на пике нефтяных цен, совпавшим с разрядкой в отношениях Ирана с Западом, валовый внутренний продукт страны превышал $600 млрд. Теперь он лишь немногим больше $200 млрд. А среднедушевой доход не превышает $5 тыс. в год. Правда, опять же спасают относительные низкие, в сравнение с другими странами, цены.



По паритету покупательной способности ВВП Ирана на душу населения составляет почти $13 тыс. С одной стороны, не так и мало, с другой, столько же было 30 лет назад. Кстати, в России среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности находился на уровне почти $30 тыс. - до последнего кризиса.



Итог: санкции против Ирана продолжают действовать, прогноз ВВП на 2022 год - рост на 2%.



СССР

Год введения санкций - 1985.



К середине 1960-х плановая экономика Советского Союза уже не могла обеспечить разом и огромный военный бюджет, и социальные программы, и затратную внешнюю политику. Реформы премьер-министра Алексея Косыгина по ослаблению госконтроля не нравились главе партии Леониду Брежневу. Решение пришло из-под земли: в 1965 году заработало крупнейшее месторождение нефти в Самотлоре. В СССР потекли нефтяные доходы, а по мере роста цен в 1970-х и сверхдоходы.



Но в 1985 году Саудовская Аравия неожиданно объявила о резком (почти на 50%) увеличении добычи нефти. До сих пор спорят, был ли это антисоветский сговор Вашингтона и Эр-Рияда и он ли потопил экономику сверхдержавы. Факты таковы: цены на нефть рухнули в три раза, до $10. По нынешним временам это около $30 - не так уж и мало. И к тому же в бюджете СССР доходы от нефтегаза составлял всего 10%.



Однако к 1985 году бюджет уже был дефицитным. Печатание денег и повышение цен противоречило сути социалистической экономики. Нефтяные деньги долго позволяли затыкать дыру, и их резкое уменьшение стало первым камнем в предстоящем крахе советской экономики.



Итог: за несколько лет СССР набрал кредитов на десятки миллиардов долларов, растратил золотой запас и распался.



Америка и Европа

Год введения санкций - 1973.



Теперь уже сложно представить, но было время, когда нефть считалась не черным золотом, а просто эффективным и дешевым топливом. И эта эпоха закончилась по историческим меркам совсем недавно, меньше полувека назад. В 1973 году после очередной войны с Израилем арабские страны объявили энергетический бойкот главным союзникам еврейского государства - Америке и Европе. Цены на нефть подскочили в четыре раза.



Что же было до этого? С начала 1930-х баррель стабильно стоил в районе $17 в пересчете на нынешние деньги. Ни Великая депрессия, ни Вторая мировая, ни бурный рост экономики после нее не влияли на цену нефти. Крупнейший производитель - США - обеспечивали и себя, и другие страны. А что не хватало, закрывал Ближний Восток, который тогда почти целиком контролировала Британская империя.



Но доллар постепенно дешевел, доля США в мировой добычи упала с 40% до 16%. А страны ОПЕК, обретя независимость, контролировали уже половину рынка. Вопрос роста цен на нефть был почти неизбежен.



И все же шок 1973 года, даже с окончанием бойкота, буквально перевернул мировую экономику. В Америке навсегда закончилась эпохи автомобилей-дредноутов, "крейсеров на колесах". Европа уже никогда не вернулась к послевоенным темпам роста ВВП. А капиталисты всего мира стали смотреть в сторону Китая и других развивающихся стран - туда, где дешевая рабочая сила могла компенсировать выросшие счета за электричество.