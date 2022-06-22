Контратака Путина началась раньше, чем ждали. Хотя основная "веселуха" все равно будет осенью и зимой

00:22 24.06.2022

Только что слетевший с должности после вынесения ему парламентом вотума недоверия премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил в крахе правительства трех своих местных политических конкурентов, а также посла России. Очень рад за Элеонору Митрофанову - если "обвинения" (а на самом деле комплименты) в ее адрес обоснованы, то это значит, что "наш человек в Софии" (перифраз знаменитого романа Грэма Грина) хорошо справляется со своими должностными обязанностями.



Подозреваю, однако, что дело не в том, что российским послом в Болгарии сейчас работает "Бэтмен" (перифраз не менее знаменитой Марии Захаровой). Болгария - государство с хроническими экономическими и энергетическими проблемами. И когда на таком фоне премьер Петков из чисто идеологических соображений "идет на принцип" и, отказываясь платить за газ в рублях, отсекает свою страну от российского голубого топлива, это вряд ли расширяет базу его политической поддержки.



Однако Болгария - это глубоко периферийный фронт экономического противостояния России и Запада. На центральную роль в этой схватке выдвинулась Литва - страна, которая недавно вдребезги разругалась с Китаем, зачем-то установив дипломатические отношения с Тайванем, а сейчас инициировавшая частичную блокаду Калининградской области.



Президент этого государства Гитанас Науседа только что заявил, что Вильнюс готов к таким ответным мерам со стороны Москвы, как отключение его страны от единого электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.



Очень рад, что "Вильнюс готов": в свое время я посещал Литву чуть ли не раз месяц и, хотя это "свое время" давно прошло, по-прежнему питаю глубокие симпатии к этой небольшой, но очень красивой стране.



Но вот точно ли Вильнюс готов ко всем возможным ответным мерам со стороны Москвы? Не напрасно ли он "в инициативном порядке" вылез на передний край экономической схватки России и Запада?



С одной стороны, значение действий властей Литвы не стоит переоценивать. Демарш Вильнюса - это лишь элемент в длинной череде залпов экономической войны, которая шла в латентной форме еще до 24 февраля, а в тот день окончательно перешла в горячую стадию.



Но если в литовских политических кругах успокаивают себя этой мыслью, то местные слуги народа совершенно зря отказываются видеть "вторую сторону вопроса".



До настоящего момента все экономические санкции Запада были накатом извне. Частичная блокада Калининградской области - это "накат изнутри", попытка разорвать Россию на части, оторвать от РФ стратегически важный регион.



Уверен, что в Литве сочтут мой термин "накат изнутри" не вполне корректным и в каком-то смысле будут правы. Литовская Республика ни в коей мере не является частью Российской Федерации и, соответственно, не может совершить на нее "накат изнутри". Но то, что на 100% справедливо с филологической точки зрения, совсем не обязательно в той же мере справедливо с политической точки зрения.



У меня пока нет никакой инсайдерской информации по данному вопросу. Но я неплохо знаю систему мышления высшего кремлевского начальства. И это мое знание подталкивает меня вот к какому выводу. "На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы" - к этим словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева не стоит относиться как к пустому сотрясению воздуха. Официальный Вильнюс перешел красную черту и, соответственно, узнает, что бывает в таких случаях.



В ответ на ответные действия Москвы Литва может еще больше повысить ставки и совсем перекрыть транзит в Калининградскую область? Простите меня за это предложение в стиле "Клара у Карла украла кораллы, а Карл у Клары украл кларнет. Нет кларнета у Клары, но есть кораллы. У Карла - кларнет, а кораллов нет".



Хотя нет, забираю свою просьбу о прощении обратно. Именно эта несколько безумная скороговорка лучше всего отражает суть событий, которые могут начаться в этом уголке бывшего СССР и быстро вырваться за его пределы.



Логично предположить, что ответка Кремля приведет к проблемам не только для Литвы, но и для ее ближайших соседей (эдакая "балтийская солидарность" наоборот). Логично предположить также, что за "обиженных" быстро вступится Европейская комиссия и весь коллективный Запад.



Ну и, наконец, третье логичное предположение: обмен санкциями и контрсанкциями начнется не осенью, а уже в ближайшие недели и месяцы.



Почему это важно? Потому, что раньше многие эксперты прогнозировали: мощная экономическая контратака России на Европу будет иметь место в осенний и зимний период - время, когда в "союзниках" у Москвы будет такой мощный, но не очень надежный деятель, как "генерал Мороз".



Но по факту мы имеем довольно быстрое ускорение событий уже сейчас. Сначала у Кремля появился такой неожиданный "помощник", как Канада, чьи действия де-факто частично заблокировали поставки российского газа в Германию (или создали убедительный предлог для такой блокировки). В итоге планы Берлина по максимуму создать для себя запасы газа на холодный период оказались под угрозой. А теперь свой вклад в копилку кризисов внесла еще и "маленькая, но очень гордая" Литва. Уж не знаю, кто, кроме Зеленского скажет ей за это спасибо.



Михаил Ростовский