Бывший левый партизан Густаво Петро – новый президент Колумбии

00:23 24.06.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Неопровержимое преимущество



19 июня в Колумбии состоялся второй тур президентских выборов, на котором убедительную победу впервые в истории страны одержал представитель левых сил, бывший сенатор и мэр Боготы Густаво Петро.



Конкурентом Петро выступал бизнесмен Родольфо Эрнандес. Петро набрал более 50,47% и получил "неопровержимое преимущество" в 800 тысяч голосов. Вице-президентом стала Франсия Маркес, которая представляет движение за права человека и защиту окружающей среды.



62-летний Густаво Петро в 80-е годы сражался в рядах левой партизанской группировки M-19 (Movimiento 19 de Abril), второй по численности в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии" (FARC).



После амнистии партизанам Петро сыграл важную роль в объединении левых партий в "Альтернативный демократический полюс" (Polo Democratico Alternativo – PDA), от которого был избран сенатором в 2006 году. В 2021 году он сформировал коалицию левых сил "Исторический пакт для Колумбии". На выборах в Конгресс Колумбии в марте 2022 года коалиция заняла первое место, а Густаво Петро был провозглашен кандидатом на президентских выборах.



"Сегодня праздник для народа, - заявил Петро после объявления результатов. - Пусть множество страданий смягчатся радостью, которая сегодня наполняет сердце родины". Петро "призвал к единству и протянул оливковую ветвь некоторым из своих самых резких критиков, заявив, что всех представителей оппозиции будут приветствовать в президентском дворце для обсуждения проблем Колумбии", – пишет The Guardian. Президент Мексики Обрадор назвал победу бывшего партизана над "стойкими и жесткими консерваторами" Колумбии "исторической".



Типичным представителем таких консерваторов является противник Петро на выборах Родольфо Эрнандес, называвший Гитлера "великим немецким мыслителем" и отказавшийся от участия в каких-либо дебатах с Петро из опасения получить пулю от партизан FARC.



За несколько недель до первого тура выборов посол США в Колумбии Филип Голдберг заявил, что США опасаются вмешательства России в избирательный процесс. "Есть такие страны, как Россия, которые вмешиваются в выборах. Они сделали это в 2016 году в США и повторили попытку в 2020 году… Необходимо быть начеку, и мы работаем с Колумбией, чтобы защитить избирательный процесс от кибератак или дезинформации из-за рубежа", – сказал Голдберг.



Посольство России в Колумбии в ответ выступило с заявлением, в котором выразило "категорическое неприятие подобных инсинуаций и клеветы, заявив, что Россия не пыталась и не намерена вмешиваться во внутреннюю жизнь Колумбии".



Руководитель избирательной кампании Петро, сенатор Рой Баррерас, предположил, что вмешаться в выборы пытаются Агентство США по борьбе с наркотиками (DEA) и американские политики. Особенно активно проявила себя в этом член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, союзница колумбийских ультраправых сил Мария Эльвира Салазар, которая обозвала Густаво Петро "вором, социалистом, марксистом и террористом" и предупредила, что у нового президента Колумбии "те же намерения, что у Чавеса в Венесуэле и Фиделя на Кубе".



Однако сразу после оглашения результатов второго тура госсекретарь США Энтони Блинкен поспешно поздравил "народ Колумбии с тем, что его голоса были услышаны на свободных и справедливых президентских выборах". "Мы рассчитываем на сотрудничество с избранным президентом Петро для дальнейшего укрепления отношений между США и Колумбией и продвижения наших стран к лучшему будущему", - сказал Блинкен.



Экономическая программа Петро, который обещал пересмотреть соглашения с Соединенными Штатами, может стать серьезным ударом для колумбийских правых, прочно связанных с американским капиталом.



Густаво Петро, поклонник идей бразильца Лулы да Сильвы и американца Берни Сандерса, намерен полностью перестроить экономическую модель страны, расширить социальные программы, создать гарантированные рабочие места, перевести страну на государственную систему здравоохранения и облегчить простым колумбийцам доступ к высшему образованию. Все это он предполагает достичь частично за счет повышения налогообложения четырех тысяч богатейших людей Колумбии. Петро намерен привлечь в страну инвестиции в сфере экологически чистой энергетики, новых технологий, транспорта и телекоммуникаций.



Кроме того, он планирует постепенно отказаться от добычи нефти и пересмотреть торговые соглашения, в том числе с Соединенными Штатами, чтобы лучше защитить промышленность и сельское хозяйство Колумбии. Эти инициативы столкнулись с сильной критикой. Резкая остановка нефтедобычи в зависимой от углеводородного экспорта стране может разрушить экономику. А разрыв выгодных для США "стойких и жестких правых" неизбежно вызовет противодействие со стороны реальных хозяев страны, которые пошли на уступки левым силам перед лицом всеобщего народного возмущения их многолетним разграблением Колумбии.



В Колумбии, стране "магического реализма", воспетого Маркесом, реальная власть столетиями принадлежит "избранным". Так называет себя консервативная верхушка, которая держит в руках управление экономикой и политикой. Их нравы были описаны в романе "Избранные", написанном бывшим президентом Колумбии Альфонсо Лопесом Микельсеном и известном российскому зрителю по одноименному фильму Сергея Соловьева.



"Избранные" – это закрытое сословие, которое через созданное ими партии, через бизнес, зачастую нелегальный, плотно сотрудничает с Соединенными Штатами. Именно этой могущественной прослойке и бросил вызов Густаво Петро.



Шансы на реализацию его социально-экономических замыслов не слишком велики из-за шатких позиций левых сил в Конгрессе Колумбии. Мексиканский политолог профессор Фернандо Буэн Абад считает, что победа Густаво Петро – "это праздник для колумбийского народа, который долгое время страдал от тяжелой жизни, поборов, разграбления ресурсов и имперских капризов". Однако новому президенту Колумбии "придется иметь дело с законами капитализма и его ресурса политической силы, похоже, недостаточно, чтобы делать большие и быстрые шаги".



Тем не менее "розовый прилив" в Латинской Америке после побед левых в Аргентине, Перу, Чили, а теперь в Колумбии набирает силу.