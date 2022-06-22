Россия пробила коридор к Индийскому океану

00:30 24.06.2022 Пакистанские порты могут стать для нас новыми торговыми воротами в Мировой океан



Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Михаил Мошкин



Уже два месяца действует идущий через Афганистан автотранспортный коридор, по которому товары из океанских портов Пакистана попадают в Среднюю Азию – и далее в Россию. В ближайших планах – при участии РЖД проложить и железнодорожный путь, а также начать поставки угля в Пакистан. Насколько безопасны поставки по этому коридору и какие выгоды России и Южной Азии сулит новый торговый путь?



"Исламский эмират Афганистан" – как официально называется режим движения "Талибан*" (признан ООН террористической организацией), установившийся в стране после бегства американцев в августе 2021-го – заинтересован в проекте трансафганской железной дороги, которая соединила бы страны Средней Азии и Пакистан через территорию эмирата. Об этом в среду заявил глава Управления железных дорог Афганистана (ARA) Бахтуррахмон Шарафат. Выражением заинтересованности дело не ограничилось.



Как сообщило афганское агентство TOLO News, проект магистрали в минувшее воскресенье обсудили вице-премьер эмирата мулла Абдул Гани Барадар (к слову, один из основателей "Талибана*" и, возможно, родственник его первого лидера – муллы Омара) и спецпредставитель президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по внешней политике, замсекретаря Совета безопасности республики Абдулазиз Камилов. Во вторник вечером узбекская сторона передала афганской электронное письмо, в котором "говорилось, что они готовы начать трансафганский проект", сообщил Шарафат. "Исламский эмират" заинтересован в безопасности будущей магистрали, заверил этот чиновник, который возглавил афганские железные дороги после крушения проамериканского государственного строя.



Согласно плану ARA, который нынешний кабульский режим утвердил в январе, трансафганская железная дорога пройдет от пограничного узбекского Термеза через Мазари-Шариф, Кабул и Джелалабад в пакистанский Пешавар. Если проект будет реализован, то система железных дорог бывшего Советского Союза (единая для России, Казахстана и Средней Азии) соединится с магистралями Пакистана, ведущими к порту Карачи и другим морским хабам на Индийском океане – что крайне актуально в свете антироссийских санкций Запада и разворота нашей экономики на Восток, который начался еще до спецоперации на Украине.



Ташкентский портал "Курсив" отмечает: стоимость проекта магистрали протяженностью в полтысячи километров оценивается в 5 млрд долларов, а предполагаемый транзитный потенциал – в 20 млн тонн грузов ежегодно.



В октябре прошлого года компании РЖД и "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") провели предварительные переговоры по проекту трансафганской магистрали. Москва и Ташкент договорились обменяться техническими и картографическими параметрами, а также рассчитать плюсы и минусы предполагаемого маршрута. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, договоренность о строительстве магистрали была достигнута еще с режимом свергнутого президента Ашрафа Гани (тогда же интерес к участию в афгано-узбекском проекте проявляла Германия). Теперь новая кабульская власть, не признанная на международном уровне, реанимирует проект, стремясь закрепить положение транзитера между постсоветскими республиками и своим союзником – Пакистаном.



Отметим, что автомобильный коридор между Индийским океаном и странами СНГ уже действует. "Путь из Пакистана в Среднюю Азию работает уже второй месяц, – рассказал газете ВЗГЛЯД пакистанский бизнесмен, соучредитель компании East West Рауф Ринд. – Мы берем любой груз из порта Карачи и везем его автомобильным транспортом через Афганистан в страны Центральной Азии или Россию.



Срок доставки контейнера из Карачи в Москву занимает примерно три недели.



Растаможить груз можно в любой из стран – например, в Казахстане, Киргизии или России".



Проблема, по словам собеседника, пока в том, что компания может привезти не любой "сухой" груз, потому что не хватает рефрижераторных контейнеров. "Всего в месяц проходит 50­–60 контейнеров: продукты питания, текстиль, бытовые товары, хотя пропускная способность пути не менее 20 контейнеров в день", – указал собеседник.



"Из-за обилия документации и согласительных мер мы открыли офисы в нескольких городах, например – в Исламабаде, Пешаваре и Москве, а главный офис расположен в Бишкеке. Кстати, вся документарная база соответствует международному праву. Так что с бумагами проблем нет. Как нет их, кстати, и с безопасностью. Это касается и Афганистана – там все абсолютно спокойно", – отметил предприниматель.



Что касается планов по развитию, то главный акцент, по словам Ринда, делается на то, чтобы в ближайшем будущем доставлять российский уголь в Пакистан. "Для этого мы сейчас ищем партнеров в России. По нашим планам, энергоноситель будет доставляться на поездах до станции около Хайратона – это узбекско-афганская граница, а далее отправляться в Пакистан через Афганистан на больших грузовиках. Объемы, которые мы можем перевозить в месяц, около 50 тысяч тонн", – добавил собеседник.



Если судить с чисто экономической точки зрения, то маршрут через Иран оптимальнее – там отлаженная система перевозки с дорогами и хорошими портами, комментирует специалист по Южной Азии, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.



"Этот путь гораздо короче и удобнее – поставлять товары через южноиранские порты, а затем на север к Каспию, – пояснил собеседник. – Также на пакистанском маршруте больше границ: нужно пересечь сначала афганскую границу, потом таджикскую, узбекскую, казахстанскую, потом доехать до России. Но пакистанский маршрут вполне приемлем как альтернативный иранскому. Также его можно использовать в большей мере, если в Иране возникнут проблемы, и доставка не будет возможна ни фурами, ни железной дорогой".



Если же по этому пути будут доставлять уголь из России в Пакистан, то это ощутимо повысит значение этого коридора, заметил собеседник.



"Пакистан – крайне энергозависимая страна. У них чудовищные проблемы в этом секторе. Если организаторы хотят по каким-то причинам избежать иранского маршрута, если им видится более выгодным возить уголь из Западной Сибири, из Кемерово, то данный путь для них вполне подходит", – считает аналитик.



Он отметил, что в советское время Москва хорошо взаимодействовала с Пакистаном, помогала этой восточной стране развивать промышленность. Будущее взаимодействие двух стран он оценивает оптимистично: "Сейчас Россия также расширяет торговые отношения с Пакистаном. Поставка угля дала бы России дополнительный вес в регионе, поскольку Исламабад стал бы более зависим от наших энергоносителей. А самому Пакистану этот проект помог бы сократить энергодефицит".



"Этот работающий маршрут поставок в целом важен еще и потому, что он по мере развития будет демонстрировать России и всему миру, что Афганистан превратился в достаточно спокойную страну. Спокойную настолько, что через него можно было пробросить энергетический коридор,



и что талибы достаточно надежные партнеры, с которыми можно вести диалог о дальнейшем углублении сотрудничества", – резюмировал Куприянов.



Как отмечают эксперты, налаживание новых путей сообщения России с Пакистаном (который чем дальше, тем больше отходит от однозначной ориентации на США) надо рассматривать как часть общеевразийского взаимодействия по линии "Север – Юг". О развитии транспортных и логистических коридоров в южном направлении, напомним, говорил и президент Владимир Путин на недавнем 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Увеличиваем пропускную способность железных дорог... В том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора "Север – Юг", который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти", – передавало РИА Новости слова российского лидера.



Отметим, что на площадке ПМЭФ российская Особая экономическая зона "Лотос" (действующая в Астрахани и работающая со странами Каспийского региона) и Индийский бизнес-альянс заключили соглашение о развитии портовых услуг и грузоперевозок через международный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг". Речь идет о маршруте контейнерных перевозок от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи (Бомбей) по территории России через Каспий, Иран, порт Бендер-Аббас и далее через Аравийское море в Индию. Протяженность коридора – 7,2 тыс. километров, в два раза меньше, чем стандартный маршрут в обход Европы через Суэцкий канал.



К коридору "Север – Юг" Россия и Индия должны подключить в том числе и Афганистан, полагает востоковед Лидия Кулик. "У этого коридора есть множество ответвлений, поэтому проект имеет геополитическое значение с точки зрения включения в экономическо-хозяйственную деятельность Ирана, Афганистана и Пакистана, – отмечает она. – Растущая экономика начнет подтягивать за собой политическую стабильность, поэтому страны этого региона нужно активнее включать в международную торговлю".



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ Источник - Взгляд

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