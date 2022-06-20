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Евразийский разворот России, - Александр Дугин
08:42 24.06.2022

Евразийский разворот России
СВО заложила новую инерцию, дала импульс новой исторической траектории
Александр Дугин
20.06.22

Россия очень большая. Огромный континентальный корабль. Переложить ее на иной курс быстро трудно в силу громоздкости. Но и продолжать следовать по инерции в бездну это не вариант. Так возникает очень непростая проблема тайминга евразийских реформ (а другие в нашей ситуации невозможны).

До 1991 года СССР шел одним курсом. Шел неизвестно куда.

Тогда встала дилемма: поменять курс

· на атлантистский (западный) или

· на евразийский (антизападный, но уже не строго и ортодоксально советский, а скорее имперский).

Власть решилась переложить курс на западный.

Корабль рассыпался на части. Ядро чудом выжило. Но в 90-е оказалось, что западный курс тоже смертелен. В том числе для РФ.

Тогда появился Путин и вначале резко, а потом, наоборот, в час по чайной ложке снова поменял курс. Но на сей раз не на 180 градусов в отношении западного курса, а на 90. Пошел под перпендикуляром. Что-то оставалось западным, а что-то уже нет. Евразийство из теоретической возможности стало превращаться в нечто большее. Но непоследовательно и фрагментарно. То есть курс стал наполовину евразийским.

И так Континент-Россия плыл еще 22 года - иногда рывками, но чаще всего относительно гладко по - уже новой! - инерции, инерции изначального Путинского маневра (на 90 градусов по отношению к прежнему).

В 2008-2012 году при Медведеве была попытка коррекции курса в сторону Запада (отсюда посещение Медведевым штабквартиры CFR при посредничестве свиноолигарха Фридмана, первая - неудавшаяся - перезагрузка с Хилари Клинтон, предательский ИНСОР Юргенса и Гонтмахера, визит Бжезинского с обещанием поддержки второго срока Медведева и много чего неприятного). Это сегодня Медведев "системный евразиец", тогда был "системным атлантистом".

Путин вернулся, и попытка либеральной коррекции закончилась. Корабль Россия вернулся к строгим 90 градусам. Ни атлантизма, ни евразийства, или и атлантизм, и евразийство. Метафора с полупустым/полуполным стаканом здесь отлично подходит.

В 2014 году Майданом, Русской Весной, "Крым наш" и Новороссией корабль резко качнуло в сторону евразийства. Но ненадолго, и курс стали отчаянно выправлять к привычным 90 градусам. Минские соглашения, Греф (не работающий в Крыму Сбербанк, извращенец Даня Милохин), не особенно удачные меры с Ковидом и все то нездоровое, что мы наблюдали последние 8 лет.

24 февраля 2022 года, начало СВО - снова резкий крен в евразийство. Это уже не 90 градусов, так как атлантизм оказался в прямой и фронтальной оппозиции России. Запад руками марионеточной швали бомбит русские города. Могут сказать, "мы сами начали". Это вообще не важно (для геополитики). Fact cheking - русские города бомбят и обстреливают те, кого поддерживает, оснащает и подталкивает к этому Запад, то есть атлантизм. Только это имеет значение. Плыть в эту сторону больше не возможно, но и на 90 градусов отклонения уже недостаточно. Курс уже завален в сторону евразийства необратимо. И не то что к атлантизму, даже к ранне-путинским 90 градусам возврата быть даже теоретически не может.

Но корабль очень большой, слишком большой. В полноценное евразийство – то есть на 180 градусов по отношении к самому фундаментальному вектору западной цивилизации -- его разворачивать будет не просто. Сколько времени это может занять неизвестно, может быть очень долго. Может быть снова рывком. Непредсказуемо. Тайминг в каком-то смысле произволен. Именно гигантский масштаб корабля может быть аргументом в пользу того, чтобы делать это как можно медленнее. Но все же делать, поскольку не делать нельзя. 90 градусов к Западу – это уже абсолютно неприемлемо – также неприемлемо как чисто западный курс российских либералов в 90-е годы ХХ века.

Но вот что самое главное: СВО заложила новую инерцию, дала импульс новой исторической траектории. Россия двинулась в ином направлении - в ином уже по сравнению с 2000-ми, по сравнению полупустым/полуполным стаканом всех предшествующих лет правления Путина.

К переменам никто никогда не готов. Но они время от времени наступают. Триумф полноценного евразийства в современной России можно отложить, но нельзя предотвратить.

СВО - это именно то Событие, на ожидании которого строилась аутентично русская политическая теология. СВО - начало возрождение из пепла Империи, последнего Царства.

Отныне это новый вектор. Вероятно, последний в русской истории с учетом эсхатологического контекста мировой апостасийной цивилизации.

Мы подходим к тому моменту, ради которого и был создан Богом русский народ.

Источник - завтра
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