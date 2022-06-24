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Армия Z окружила и добивает в районе Горского 4 батальона ВСУ и отряд иностранных наемников
09:16 24.06.2022

Армия РФ блокировала в "горском котле" четыре батальона и отряд иностранных наемников

24 июня 2022,
В районе Горское и Золотое блокирована группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). В окружение в "горском котле" попали четыре батальона, а также артиллерийская группа и отряд иностранных наемников. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

Отмечается, что в результате наступления российских войск на луганском направлении за пять дней было освобождено 10 населенных пунктов.

"В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нфрково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка", - заявил Конашенков.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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В Минобороны отметили, что на данный момент в "горском котле" заблокировано до 2 тыс. человек: около 1800 военнослужащих, 120 участников националистической организации "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещена в РФ), до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов.

Ранее в этот день источник сообщил, что ВСУ под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым потеряли более 1 тыс. человек за последние два дня. Также взяты в плен более 800 человек, среди них много раненых.

В тот же день корреспондент "Известий" Денис Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. Он пояснил, что во время удара с трех флангов украинских военных накрыли плотной стеной огня.

Днем ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что населенные пункты Горское и Золотое взяты в блокаду. Позже стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Источник - известия
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