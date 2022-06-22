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|Новым главой Нацэнергохолдинга Кыргызстана назначен Нурлан Садыков
10:04 24.06.2022
23 июня 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Нурлан Садыков назначен председателем правления Национального энергохолдинга. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Сегодня заместитель министра энергетики Тилек Айталиев представил коллективу Нурлана Садыкова и нового заместителя председателя правления Бектура Торокулова.
Тилек Айталиев отметил, что перед Национальным энергохолдингом поставлены важные задачи по улучшению деятельности энергетических компаний. "Необходима своевременная реализация комплекса мер, направленных на качественную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. Важно продолжить работу по бесперебойному обеспечению граждан электроснабжением и успешно завершить реализацию значимых энергетических проектов", - сказал он.
Нурлан Садыков ранее занимал должность первого заместителя председателя правления Нацэнергохолдинга.
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САДЫКОВ Нурлан Маткасымович
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[19.09.1974 - ..]
окончил Ошский Технологический университет, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, инженер-электрик.
1993-1996 - электромонтер по ремонту РУ-110/35/10-6 кВ Ошской группы подстанций Ош ПЭС.
1996-1998 - электромонтер оперативно-выездной бригады ОВБ Ошской группы подстанций Ош ПВЭС.
1998-2001 - старший мастер Ошской группы подстанций Ош ПЭС.
2001 - ведущий инженер коммерческо-диспетчерской службы.
2001-2002 - начальник южной группы подстанций Ош ПВЭС.
2002-2003 - заместитель начальника службы подстанций Ош ПВЭС.
2003-2004 - главный инженер Западного РЭС г.Ош ОАО "Ошэлектро".
2004-2007 - заместитель главного инженера "ОАО "Ошэлектро".
2007-2008 - главный инженер ОАО "Ошэлектро".
2008-2010 - начальник Ошского РЭС ОАО "Ошэлектро".
2010-2014 - заместитель генерального директора ОАО "Ошэлектро".
2014-2015 - заместитель министра энергетики КР.
2015-2016 - заместитель министра экономики КР.
С 22 февраля 2016 - заместитель председателя Правления – член Правления открытого акционерного общества "Национальная энергетическая холдинговая компания"
В ? - 06.2022 - первый заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга КР.
С 23.06.2022 - председатель правления Нацэнергохолдинга КР.
Награды: Нагрудной знак "Каарман - Отличник энергетики Кыргызской Республики" Министерства энергетики КР; Почетная грамота Министерства Энергетики КР; Почетная грамота Мэрии г.Ош; Почетная грамота Полномоченного представительства Правительства КР в Баткенской области.