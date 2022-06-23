Cемилетняя казахстанка Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам

12:57 24.06.2022

С 10 по 19 июня в столице Панамы состоялся чемпионат мира по шахматам среди школьников. Чемпионом стала семилетняя Малика Зиядин, передает Zakon.kz.

Юной шахматистке, которая обучается в Академии шахмата Жансаи Абдумалик, удалось завоевать сразу два титула: чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до семи лет. Это первый случай в истории казахстанских шахмат.



Всего в турнире приняло участие 36 молодых шахматистов, где каждый из спортсменов сыграл девять партий. По итогам чемпионата Малика выиграла все партии и набрала максимальное количество баллов – девять, опередив ближайшего преследователя Goel Raben из США на 2,5 очка.



Победа Малики – это беспрецедентный случай, ведь такого еще в истории Казахстана не было. Хочу поздравить Малику, родителей и тренеров с таким невероятным успехом! Каждая победа соотечественников для меня стимул еще больше развивать шахматы и выводить своих подопечных на международный уровень, ведь потенциал для этого есть.

Казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик

Соревнования проводились в двух секциях (мальчики и девочки) и в шести возрастных категориях (до 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет). Всего в чемпионате приняли участие около 600 шахматистов.



Казахстанская федерация шахмат с каждым годом прилагает все усилия для развития шахмат в стране и победа Малики тому пример. Я горжусь подрастающим поколением и готов, как президент Казахстанской федерации шахмат, поддержать инициативы для развития и популяризации этого вида спорта.

Президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов