Золотой паспорт. Сколько нужно вложить в Кыргызстан, чтобы получить гражданство

13:01 24.06.2022

, 24 июня 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Уже разработан законопроект о "золотом паспорте", который позволяет инвестору в упрощенном порядке получить гражданство Кыргызстана. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров.



По его словам, во многих государствах такое практикуется. Например, в Швейцарии или Турции. В Кыргызстане законопроект о "золотом паспорте" разработан и проходит общественное обсуждение.



"Я так думаю, мы можем выдавать гражданство, если человек вложит в нашу экономику $300 тысяч. Это может быть покупка недвижимости или открытие предприятий. Когда так происходит, мы должны дать в упрощенном порядке гражданство инвестору", - сказал Равшан Сабиров.