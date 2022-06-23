О КазНацфонде и планировании, - Данияр Ашимбаев

13:06 24.06.2022

О КазНацфонде и планировании

Данияр Ашимбаев: В апреле 2019 г. было установлено, что ГТ составит в 2019-2021 гг. 2700 млрд тенге ежегодно, а затем будет поэтапно снижен. В декабре того же года формулировку уточнили: "начиная с 2022 года размер гарантированного трансферта будет снижаться до 2000 млрд тенге". Но в декабре 2020 г. было установлено, что размер гарантированного трансферта будет составлять в 2021 г. – 2700 млрд. тенге, а в 2022 году – 2400 млрд. тенге. Указом от 20 июня 2022 г. было уточнено, что размер гарантированного трансферта будет составлять 2700 млрд. тенге в 2021 г. и 4030 млрд. тенге в 2022 г.



Данияр Ашимбаев, 23 июня



В сентябре 2006 г. указом президента была принята Концепция формирования и использования средств Национального фонда на среднесрочную перспективу, которая предусматривала следующие размеры гарантированного трансферта в РБ: 2007 г. - 343,2 млрд. тенге, 2008 г. - 350,4 млрд. тенге, 2009 г. - 357,8 млрд. тенге. В январе 2009 г. эти цифры из концепции выпали.

В апреле 2010 г. была принята новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда, которой был введен ежегодный гарантированный трансферт в размере 8 млрд. долларов (в редакции засекреченного указа от 30 сентября 2010 г.).

Указом от 16 марта 2012 г. предусматривалась возможность увеличения ГТ до 9,2 млрд. или снижения до 6,8 млрд. долларов.

В декабре 2016 г. была принята еще более новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда, в которой размер ГТ остался на том же уровне - 8 млрд. долларов +/-15%.

В октябре 2018 г. размер гарантированного трансферта был сформулирован так: в 2019 году - 2450 млрд тенге, в 2020 году - 2300 млрд тенге, в 2021 году и последующие годы - 2000 млрд тенге.

В апреле 2019 г. было установлено, что ГТ составит в 2019-2021 гг. 2700 млрд тенге ежегодно, а затем будет поэтапно снижен. В декабре того же года формулировку уточнили: "начиная с 2022 года размер гарантированного трансферта будет снижаться до 2000 млрд тенге".

Но в декабре 2020 г. было установлено, что размер гарантированного трансферта будет составлять в 2021 г. – 2700 млрд. тенге, а в 2022 году – 2400 млрд. тенге.

Указом от 20 июня 2022 г. было уточнено, что размер гарантированного трансферта будет составлять 2700 млрд. тенге в 2021 г. и 4030 млрд. тенге в 2022 г.

Всего же за 17 лет было принято 3 концепции - в 2005 (2 корректировок), 2010 г. (4 корректировок) и 2016 г. (7 корректировок).

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Законами размеры гарантированных трансфертов из Национального фонда утверждены в размере:

* 2007 – 301,7 млрд. тенге

* 2008 – 341,4 млрд. тенге (с июня 2008 – 461,4 млрд. тенге)

* 2009 – 337 млрд. тенге (с декабря 2008 г. – 843,1 млрд. тенге)

* 2010 – 1 075,7 млрд. тенге

* 2011 – 1 171 млрд. тенге

* 2012 – 1 266 млрд. тенге (с ноября 2011 – 1 200 млрд. тенге, с марта 2012 – 1 380 млрд. тенге)

* 2013 – 1 200 млрд. тенге (с марта 2012 – 1 380 млрд. тенге)

* 2014 – 1 200 млрд. тенге (с ноября 2012 – 1 188 млрд. тенге, с марта 2014 – 1 480 млрд. тенге)

* 2015 – 1 188 млрд. тенге (с ноября 2013 – 1 380 млрд. тенге, с ноября 2014 – 1 702 млрд. тенге)

* 2016 – 1 380 млрд. тенге (с ноября 2014 – 1 702 млрд. тенге, с ноября 2015 – 2 400 млрд. тенге, марта 2016 – 2 880 млрд. тенге, с октября 2016 – 2 479,7 млрд. тенге)

* 2017 – 1 702 млрд. тенге (с ноября 2015 – 2 400 млрд. тенге, с ноября 2016 – 2 880 млрд. тенге)

* 2018 – 2 400 млрд. тенге (с ноября 2016 – 2 880 млрд. тенге, с ноября 2017 – 2 600 млрд. тенге)

* 2019 – 2 880 млрд. тенге (с ноября 2017 – 2 300 млрд. тенге, с ноября 2018 – 2 450 млрд. тенге, с апреля 2019 – 2 700 млрд. тенге)

* 2020 – 2 000 млрд. тенге (с ноября 2018 – 2 300 млрд. тенге, с декабря 2019 – 2 700 млрд. тенге, с ноября 2020 – 4 770 млрд. тенге)

* 2021 – 2 000 млрд. тенге (с декабря 2019 – 2 700 млрд. тенге)

* 2022 – 2 600 млрд. тенге (с ноября 2020 – 2 400 млрд. тенге, с мая 2022 – 4 030 млрд. тенге)

* 2023 – 2 200 млрд. тенге

* 2024 – 2 000 млрд. тенге

Это к вопросу о преемственности и качестве планирования.