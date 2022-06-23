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"Американские горки" рубля и доллара. Что происходит с американской валютой в Таджикистане?
13:10 24.06.2022

Муллораджаб Юсуфзода

В Таджикистане наблюдается падение курса доллара и рост курса российского рубля по отношению к национальной валюте – сомони. В коммерческих банках страны 23 июня 1 доллар был равен 10 сомони, а за 1000 российских рублей давали 177 сомони.

Тенденция укрепления национальной валюты Таджикистана к доллару продолжается с середины апреля. Многих рост курса рубля обрадовал, так как большое количество семей в Таджикистане живут за счет денежных переводов трудовых мигрантов.

Месяц назад установленным Нацбанком Таджикистана курсом 100 долларов стоили 1 тыс. 210 сомони, а 1000 рублей - 160 сомони.

Сразу после начала российского вторжения на территорию Украины курс рубля в Таджикистане резко упал и составил 91 сомони за 1 тыс. рублей. Однако спустя несколько недель российская валюта не только вернула, но и укрепила свои позиции в отношении к национальной валюте Таджикистана.

Эксперт по экономическим вопросам Фозилджон Фатхуллоев считает, что снижение курса доллара во многих странах, в том числе, в Таджикистана связано с "дедолларизацией". "После того, как из-за санкций Запада американские компании покинули Россию, снизилась потребность в долларах, что привело к "дедолларизации" - процессу постепенного отказа от использования доллара США", поясняет эксперт.

В Таджикистан иностранная валюта поступает в основном от мигрантов, работающих в России. В прошлом году большая часть денежных переводов была сделана в российских рублях. По данным ЦБ России, порядка 94,3% денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2021 году составляли рубли, и лишь 5,6% – доллары.

В настоящее время коммерческие банки Таджикистана сняли ограничения на куплю-продажу американской валюты, поскольку дефицита в наличных долларах нет. В банках журналистам Радио Озоди заявили, что сейчас могут продать доллары без каких-либо ограничений.

В Таджикистане, как правило, с ростом курса американской валюты повышаются цены на продукты на рынках. Однако, как заявила в беседе с Радио Озоди жительница города Душанбе Мехри Носирова, снижение курса доллара никак не отразилось на стоимость товаров и продуктов. "У нас в семьях по 5-6 детей, как прожить при таких ценах… Цены на продукты после снижения курса доллара остаются неизменными. Власти должны следить за этим. Такое впечатление, что мы с чиновниками на разных планетах живем", возмущается женщина.

Так считает и местный житель Назрихуджа Давронов. "Никаких изменений в стоимости товаров и продуктов нет, наоборот цены на некоторые из них повышаются. Власти должны изучить этот вопрос. На рынках покупатели говорят, хочешь покупай, не хочешь нет. Что нам, беднякам, ответить им? Поссориться с ними?", говорит наш собеседник.

Однако торговцы на рынках с таким мнением не согласны. "Последнее время снизились цены на сахарный песок и колбасные изделия. Сыр подешевел на 10 процентов... Сейчас все на оптовом рынке мы покупаем на рубли, там доллары не принимают", сказал один из продавцов, который предпочел остаться неназванным.

Сотрудники ряда банков на условиях анонимности заявили, что ситуация на валютном рынке Таджикистана напрямую зависит от обстановки в России.

Источник - Радио Озоди
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