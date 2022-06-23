Шелковый ветер Китая выдавливает Россию из Центральной Азии

13:14 24.06.2022

Сергей Атаманов



Используя стратегию мягкой силы посредством выстраивания транспортных коридоров, усиления торговых, экономических и военных связей, Китай вытесняет Россию из Центральной Азии.



На днях кабинет министров Кыргызстана заявил о начале реализации "самого масштабного проекта в истории страны" – строительстве железной дороге Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Инициатором проекта, зародившегося еще в конце 90-х, является Китай.



Проект входит в китайскую концепцию "Шелкового ветра" – транспортной составляющей глобального проекта "Один пояс – один путь", состоящего из железнодорожных, автомобильных и морских путей. Их задача сформировать транспортный коридор из Китая на Ближний Восток и в Европу.



Одновременно со строительством транспортных артерий Китай обеспечивает масштабные вливания в образовательные, культурные и научные отрасли стран, через которые проходят транспортные коридоры. Обеспечивается и военная безопасность посредством оснащения вооруженных сил (Узбекистан, Туркменистан), строительства военных баз (Таджикистан), присутствия частных военных компаний, как hongjun Junhong (Киргизия), Frontier Services Group (Узбекистан). Наличие ЧВК и военно-техническое сотрудничество призваны обеспечивать безопасность активов Китая – производств, местных месторождений, нефте- и газопроводов.



Сейчас Китай продвигает четыре транспортных коридора через страны Центральной Азии и Россию:



"Западный Китай – Западная Европа", проходящий от китайского порта Ляньюньган до Санкт-Петербурга через Казахстан;

"Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа";

"Китай – Киргизия – Узбекистан".

"Китай (Сиань) – Казахстан – Азербайджан – Румыния – Венгрия – Словакия – Чехия – Германия (Мангейм)".



Именно маршрут "Китай – Киргизия – Узбекистан" и озвучил киргизский кабмин. План реализации предусматривает "южную ветку" железной дороги с пунктами Иркештам, Ош, Андижан, и "северную" через Торугартский перевал в горной системе Тянь-Шань, Кочкора и Балыкчи.



Неоправданно за кадром остался четвертый коридор из Китая, через Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию в Германию с использованием комбинированных (железнодорожных, а также через Каспий и Черное море – морских) перевозок.



Из всех четырех маршрутов только один "Западный Китай – Западная Европа" проходит через территорию России. При этом, несмотря на то, что и он предусматривает железнодорожное сообщение, в настоящий момент строится только автомобильная трасса. Естественно, что объемы автомобильных перевозок в разы меньше морских и железнодорожных. Кроме того, все оставшиеся коридоры минуют Россию. Учитывая, что Поднебесная всегда работает комплексно, можно утверждать о приоритетности для Китая республик Центральной Азии по сравнению с Россией.



Конечно же, Китай продолжит поддерживать Россию, по крайне мере, на политической арене, однако во всех остальных направлениях Пекин использует древнюю китайскую пословицу "капля за каплей наполняется море". В условиях, когда решение Тайваньского вопроса может привести к морской блокаде, для Китая жизненно важно иметь стратегический резерв, которым и станут среднеазиатские республики. В настоящее время большая часть грузоперевозок между Китаем и Европой осуществляется по морскому пути через Суэцкий канал и составляет порядка 94% от общего объема перевозок, в то время как нагрузка на сухопутный маршрут колеблется в районе 6%.



Кроме логистики интересы, Китая прослеживаются в инвестициях, поставках вооружения и военной техники.



Посмотрим на цифры: в Кыргызстан из Китая по итогам 9 месяцев 2021 года было привлечено $138 млн, в то время как из России порядка $61 млн. В Узбекистане эти цифры еще больше – $2,2 млрд Китая против $2.1 млрд России.



В поставках военной техники Китай лишь незначительно отстает от России. Учитывая нарастающую тюркизацию и дистанцирование от России центральноазиатских республик, Пекин может переместиться в данном списке на первое место, либо разделить его с Турцией, так же очень активно продвигающей свои интересы в регионе.



Препятствий для реализации планов Китая не так много: это синофобия (антикитайские настроения) и исламский фактор. Прецеденты к этому есть:



- в Казахстане в 2016 и 2019 годах зафиксированы массовые протесты в связи с поправками в Земельный кодекс, влияющих на строительство совместных с Китаем предприятий;

- В Кыргызстане (Бишкек) в начале 2019 года произошли волнения, вызванные слухами о жестком обращении с киргизами на территории Китая, а также злоупотреблениями в использовании природных ресурсов.



Интересно, что в Узбекистане и Туркмении антикитайских протестов не установлено, хотя влияние Китая там заметно больше, чем в Казахстане и Кыргызстане.



Второй фактор – тотальная исламизация. Религиозные экстремисты и раньше вольготно себя чувствовали в странах Центральной Азии. Сейчас в результате сложившейся на территории Афганистана ситуации количество их эмиссаров только увеличилось. В Туркмении, Узбекистане, Кыргызстане и даже более модернизированном Казахстане виден рост как традиционных, так и нетрадиционных течений ислама, увеличение количества медресе, мечетей. Косвенно это проявляется в одежде, соблюдении религиозных запретов и традиций, особенно в молодежной среде.



К сожалению, Россия не может предоставить полноценной альтернативы тому, что предлагает Центральной Азии Китай. Так, Кыргызстан и Узбекистан – это страны, которым необходим прямой выход на китайский и европейские рынки, схожим образом обстоят дела с Туркменией. Взамен транспортных коридоров Россия может предложить только расширение военно-технического сотрудничества, но и здесь ей придется столкнуться с соперником в лице Китая, который может предложить тот же ассортимент (фактически идентичный, но более низкого качества) за более низкую цену. Против России играет и тот факт, что за приобретение китайского вооружения покупателей не постигнут рестрикции и санкции со стороны Запада.



Вспомним одну китайскую пословицу: "В Азии спят на одной кровати, но видят разные сны". Наверное, так можно сейчас охарактеризовать отношения России, Китая и Центральной Азии. Конечно, России выгодно, чтобы Китай поддерживал ее не только на политической арене, но и в экономике, науке, логистике, военной сфере. Однако на фоне этого Поднебесная наращивает свое присутствие в странах Центральной Азии, постепенно вытесняя Россию, занятую решением вопросов Украины и Запада. Изменить ситуацию можно будет только в случае согласия Пекина на достижение определенного баланса влияния в регионе, а также согласия самих республик. Или же следует найти альтернативу в лице Индии, Пакистана, Ирана, которые станут новыми стратегическими партнерами.