В Таджикистане ужесточили наказание за сексуальное насилие над детьми

13:17 24.06.2022

Алишер Зарифи

Шахло Абдулло



Депутаты Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана, одобрили поправки в Уголовный кодекс РТ, согласно которым ужесточается наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними.



Отныне педофилам в Таджикистане грозит до 25 лет лишение свободы. Ранее за сексуальное насилие над детьми и несовершеннолетними было предусмотрено тюремное заключение сроком от 7 до 20 лет.



Депутаты нижней палаты парламента от комментариев на эту тему отказались.



Юрист Дилшод Джураев 23 июня, комментируя по просьбе корреспондента Радио Озоди новые поправки в УК РТ, сказал, что осужденные за сексуальное насилие над детьми и несовершеннолетними лишаются пожизненно права работать во всех организациях и учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей. "После отбывания тюремного срока им, в частности, запрещено работать педагогами, а также в таких сферах, как медицинское обеспечение несовершеннолетних, социальная защита детей, детский спорт, детское искусство", добавил юрист



Требования ужесточить наказание за сексуальное насилие, в том числе, в отношении детей, звучали в Таджикистане давно. Последний раз гражданские активисты заявили о необходимости ужесточения наказания насильникам и педофилам после убийства 8-летней Руфейды Иноятовой. Зверское убийство Руфейды произошло 4 июля 2021 года в поселке Навобод района Рудаки. На следующий день правоохранительные органы нашли расчлененное тело девочки. Преступление совершил 30-летний Рахматулло Гадоев, который в октябре был приговорен к пожизненному заключению.



Гражданские активисты после убийства Руфейды составили текст обращения на имя Рустама Эмомали, председателя Маджлиси Милли, верхней палаты парламента, в котором насилие над детьми назвали глобальной проблемой. Они потребовали от властей ужесточить наказание для насильников.



Депутаты Маджлиси намояндагон в своих выступлениях отмечали, что поправки в УК РТ призваны предотвратить сексуальное насилиенад несовершеннолетними.



Однако эксперты считают, что усиление карательных мер не решает проблему насилия над детьми. "Жестокое наказание, как правило, не останавливает насильника, и он после отбывания наказания продолжает свои преступные действия, - говорит психолог Наимджон Абдурашидов. – Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу с педофилами в исправительных учреждениях и сформировать у них лучшие человеческие качества, чтобы они осознали, что у них тоже есть мать и сестры. Такую работу нужно проводить и среди местного населения".



В Таджикистане, по словам правозащитников, также не налажена разъяснительная работа, чтобы население не боялось раскрытия случаев сексуального насилия, с которым сталкиваются их дети.



Гулчехра Рахмонова, руководитель Общественного фонда "Ташаббуси хукуки" ("Правовая инициатива"), в беседе с Радио Озоди 22 июня сказала, что в Таджикистане в большинстве случаев сексуальное насилие в отношении детей совершают люди из близкого окружения.



"То, что родственники или друзья семьи для удовлетворения своих сексуальных потребностей используют силу, вызывает у детей и подростков недовольства. Сейчас единой меры предотвращения сексуального насилия над детьми не существует. Поэтому лучше всего объяснить ребенку, что его тело принадлежит только ему, и никому другому. Объяснить ему, что никто не имеет права заставлять вашего ребенка делать что-то, от чего ему некомфортно и если кто-то попытается это сделать, ребенок должен рассказать взрослому, которому он доверяет", говорит Гулчехра Рахмонова.



По данным офиса Уполномоченного по правам человека в Таджикистане, за 2019-2021 г. г. было зафиксировано 45 случаев изнасилования несовершеннолетних. В Таджикистане в целом очень редко раскрываются случаи изнасилования детей, факты пытаются скрыть сами близкие жертв, отмечают местные эксперты.