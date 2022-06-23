Россия будет выплачивать внешний долг в рублях

13:19 24.06.2022 Вашим за наши: Россия будет выплачивать внешний долг в рублях

Что означает решение Путина для мировой экономики



Софья Смирнова



Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате внешнего долга страны в рублях. Обязательства будут, таким образом, считаться выполненными, постановил глава государства. Как это решение повлияет на экономику и международные отношения - в материале "Известий".



Вынужденный шаг



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Благодаря указу в России утверждается новый порядок выплат валютного долга. Теперь погашать обязательства можно в рублях. В документе говорится о возможности открытия рублевого счета типа И в иностранном депозитарии. Это можно сделать даже без личного представителя. Держателям еврооблигаций выплатят долг со средств этого счета. При этом конвертация будет производиться по курсу внутреннего валютного рынка РФ.



Механизм призван решить проблему выплат по внешнему долгу, с которой Россия ежемесячно сталкивается с введением санкций. Внешние ограничения и блокировки вводятся для стимулирования технического дефолта страны.



Это решение означает законодательное утверждение обслуживания инвалютного госдолга в условиях отказа управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг, а также введения ЕС санкций против Национального расчетного депозитария, объясняет аналитик ФГ "Финам" Алексей Ковалев.



- Другими словами, эту новую санкционную реальность с точки зрения продолжения обслуживания Россией своего внешнего долга необходимо было юридически закрепить. Это и сделал президент своим указом, - объясняет аналитик.



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По словам эксперта, сделать это следует именно сейчас, потому что 23–24 июня предстоят выплаты купонов по трем выпускам российских еврооблигаций.



- "День икс" по российскому инвалютному госдолгу - это первая декада июля. Дело в том, что 24 июня предстоят выплаты по долларовому выпуску "Россия-2028". А льготный период, в течение которого эмитент (РФ) должен урегулировать вопрос с платежами, составляет не стандартные 30, а 15 дней, - говорит он.



Примерно через две недели мы узнаем, насколько эффективной оказалась эта мера.



- После 24 июня станет понятно, сочли ли держатели российских еврооблигаций предложенную вчера схему приемлемой для себя, - резюмирует Ковалев.



Изящный выход



Решение открыть спецсчет на случай погашения внешнего долга - оригинальный и относительно просто реализуемый выход из положения, отмечает управляющий партнер аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.



- Таким образом, Россия говорит о том, что деньги есть, и свои долги платить не отказывается. Это сигнал в том числе и для граждан страны, которых в СМИ запугивают страшным словом "дефолт", - отмечает она.



По мнению эксперта, Запад вставляет России палки в колеса, всячески противостоит прохождению оплаты в назначенный день.



- Новый механизм выплат обязательно будут оспаривать, и нужно быть к этому готовым, - продолжает она. - Грядет глобальное противостояние экономики, которая все-таки стремится к стабильности и законы которой понятны, и политики, где акторы порой действуют откровенно в ущерб собственным интересам. В пользу того, что механизм "сыграет", говорит практика "отказа" от российской нефти, которой пользуются иностранные партнеры. То есть при соблюдении внешних приличий - и международных обязательств - каждый получает то, что хочет, - считает Екатерина Косарева.



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По словам аналитика, есть риски, что документ не признают, но тем не менее это рабочая схема.



- И здесь важными будут общественные обсуждения механизма в СМИ. Кредиторы в условиях кризиса заинтересованы в возврате средств. И когда наступит понимание, что это их политики препятствуют и не распределяют уже поступившие деньги, то давление на этих политиков будет обеспечено, - резюмирует эксперт.



По аналогии с газом



Ситуация с оплатой валютного долга России в рублях, скорее всего, будет развиваться по тому же сценарию, что и с поставками за рубли российского газа, прогнозирует доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.



- Держатели российского госдолга разделятся на три группы: те, кто согласится на новую схему оплаты; те, кто категорически откажется от любых изменений форм оплаты; и те, кто сперва займет выжидательную позицию, а затем, наблюдая как первая группа получает свои выплаты, скорее всего, по прошествии некоторого времени примкнет к ней, - уточняет специалист.



Однако если покупателей газа немного и это в основном крупные компании, которые известны буквально наперечет, с держателями госдолга ситуация иная.



- Инфраструктура рынка ценных бумаг такова, что очень распространен институт так называемых номинальных держателей. Это связано с трудоемкостью ручной перерегистрации ценных бумаг. В силу этого конечный держатель облигаций российского госдолга зачастую вообще неизвестен. Номинал облигаций достаточно скромный, их покупателей великое множество - от гигантских пенсионных фондов до частных инвесторов, - обрисовывает ситуацию эксперт.



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Он отмечает дополнительное влияние политических факторов.



- Следовательно, точно спрогнозировать долю тех, кто быстро согласится на выплаты в рублях, затруднительно. Но можно сказать, что это не повлияет на курс рубля, который сейчас определяется почти исключительно балансом спроса на безналичную валюту и предложения со стороны экспортеров. Главная причина решения о новом порядке выплат по валютному долгу - желание избежать его дальнейших заморозок, - подытоживает Сергей Хестанов.



Работа на результат



Мы живем в новой экономической реальности, когда западные страны препятствуют выплатам по российским международным долгам в иностранных валютах, чтобы создать ситуацию искусственного дефолта, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.



- Учитывая это, любой механизм, который помогает исполнить обязательства РФ по международным долгам, является приемлемым. Но не все держатели российского долга согласятся на такой механизм выплат. Они смогут получить причитающиеся средства по суду из заблокированных золотовалютных резервов РФ на Западе, - добавляет он.



По мнению эксперта, несмотря на жесткие западные санкции, Россия продолжает дисциплинированно исполнять все обязательства по международным долгам.



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- Это очень важно, поскольку подтверждает стабильность российской экономики. И это видно по укреплению рубля. В то же время граждане наконец понимают, что слово "дефолт", широко применяемое западными политиками и прессой, не соответствует реальности. Это не повторение 1998 года, а политическая риторика. У России достаточно средств для выплат по всем государственным международным долгам, - продолжает собеседник издания.



Западный мир должен увидеть, что разрушение системы международных финансовых отношений не приносит результата.



- Напротив, их действия скорее вредят самим западным финансовым институтам. Это единственный путь для того, чтобы западные политики прекратили бессмысленные действия по искусственному отказу от получения процентов и тела долга от РФ. Всегда есть вариант договориться с держателями российских международных долгов и найти двусторонний, приемлемый путь погашения. Но, учитывая текущую международную обстановку, вариант, когда Россия самостоятельно принимает решение, выглядит более приемлемо, - заключает Тузов. Источник - Известия

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