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Русское золото как звено новой системы международных расчетов
15:12 24.06.2022

Глеб Простаков
бизнес-аналитик

Похоже, что золото – универсальное мерило ценности – не избежало участи стать одним из инструментов санкционной войны России и Запада, а в более широком смысле – Запада и Востока. Деньги давно стали оружием противостояния, и золото – как вечные деньги – не исключение.

Одна за другой появились три новости с общим знаменателем. 21 июня агентство Reuters сообщило о рассмотрении Евросоюзом возможности введения ограничений для российского золота в рамках седьмого пакета санкций. 22 июня госкорпорация ВЭБ.РФ презентовала идею выпуска "золотого крипторубля", ориентированного на международные расчеты. В тот же день президент Путин в своем приветственном слове участникам Делового форума БРИКС заявил о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе "корзины" валют стран объединения.

Сегодня все четче вырисовываются перспективы возврата – пусть и в модернизированном виде – к золотому стандарту. В новых реалиях речь может идти о "сырьевом стандарте" – деньгах, обеспеченных ключевыми с точки зрения экономики развивающихся стран ресурсов и квази-денег. Напечатанные в колоссальных масштабах необеспеченные деньги, прежде всего американский доллар, уже являются токсичным инструментом международных расчетов. А после блокировки валютных резервов Банка России с перспективой их экспроприации доллар и евро стали рискованным инструментом сохранения и накопления.

Процесс отказа от доллара резво идет не только в России, но и в Китае, где скорость распродажи американского госдолга в последнее время достигала миллиарда долларов в день. Однако повсеместная дедолларизация в мире за пределами США, ЕС и стран-сателлитов сдерживается прежде всего отсутствием инструментов, способных стать заменой доллару.

Процесс создания этих альтернатив также ограничен рядом параметров. Во-первых, числом стран, заинтересованных в этом настолько, чтобы занимать проактивную позицию и действовать. Нужно отдавать себе отчет в том, что для абсолютного большинства государств международные расчеты в долларах в настоящий момент привычны и комфортны. В этом смысле акцент на БРИКС вполне уместен: договориться о создании нового инструмента расчетов легче в составе влиятельной "пятерки", нежели вступать в дискуссию с неограниченным числом стран с призывом "давай к нам, здесь много вкусного".

Во-вторых, существенен технический момент. Например, привязка инструмента к золоту упрощает процесс расчетов, но вместе с тем имеет и свои недостатки, прежде всего – недостаточный физический объем золота для обеспечения международных расчетов для широкого перечня стран. Хотя три страны из пятерки БРИКС – Китай, Россия и ЮАР – входят в десятку крупнейших производителей золота и обладают достаточными мощностями для его эмиссии в обеспечение привязанной к нему валюты.

В данном контексте оправдан – с точки зрения Запада – санкционный удар по российскому золоту. В большей степени в таком ударе заинтересованы США и Великобритания, в меньшей степени ЕС, но именно последний, как известно, отрабатывает основную антироссийскую санкционную повестку. Тогда как, например, не входящая в ЕС Швейцария, по данным Bloomberg, в мае резко нарастила импорт российского золота.

Цель санкционного удара тоже ясна. Подсанкционное российское золото, будучи "неэтичным" товаром для западного мира, на восточных рынках будет торговаться с дисконтом – по аналогии с дисконтом на российский сорт нефти Urals. В этом смысле удар по потенциальному крипторублю – сырьевой валюте – как раз и осуществляется путем введения санкций на сырьевые экспортные товары, включая драгоценные металлы (а это не только золото, но и алмазы, платина и т. д.). Тем самым ослабляются переговорные позиции России в обозначенных Владимиром Путиным переговорах по корзине валют БРИКС. Поддерживаемый стоимостью подсанкционных сырьевых товаров крипторубль входит в такую корзину с дисконтом.

В-третьих, криптовалюта по своему определению не контролируется национальными правительствами. А когда речь заходит о международном эмиссионном центре такой валюты – вопросы удержания контроля кратно множатся. По этой причине, например, российский Центробанк с большим недоверием относится к любой легализации криптовалют в качестве средства платежа.

Так или иначе, война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют – будь она организована на базе БРИКС, китайского юаня либо вовсе на базе рубля в рамках ЕАЭС – играют немалую роль. В этом смысле важна господдержка отрасли, столкнувшейся с проблемой сбыта. Инвестиции в золотодобычу – это не только про ювелирку и промышленный потенциал золота, но и про место России в обновленной системе международных расчетов.

Источник - Взгляд
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