Франция отрицает, что в Донбассе захвачены трофеями ее САУ "Цезарь"

20:39 24.06.2022

Генштаб французской армии попытался объясниться за захват Россией САУ CAESAR



Генеральный штаб вооруженных сил Франции предпринял попытку объяснить ситуацию с захватом на Украине российскими войсками самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR французского производства.



Ранее "Уралвагонзавод" в своем Telegram-канале поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона, попросив французского политика Режиса Кастельно передать главе европейского государства благодарность за "подаренные" САУ.



Франция передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Генштаб ВС Франции полностью опроверг информацию о захвате орудий, одновременно не приведя никаких доказательств в подтверждение своей позиции.



Но тут же французский штаб допустил возможность захвата российскими военными САУ, оговорившись, что ситуация кажется маловероятной и неправдоподобной.



Игорь Мартов

Авторы: ИГОРЬ МАРТОВ