По делу казахской студентки МГИМО Томирис Байсафы новый приговор: сын дагестанского чиновника получил 13 лет

20:47 24.06.2022

Дело Томирис Байсафы: сыну известного чиновника в Дагестане вынесли приговор



Муртузали Меджидова приговорили к 13 годам колонии, передает Zakon.kz.

Ранее присяжные Измайловского суда Москвы единодушно признали Меджидова виновным в убийстве казахстанской студентки.



Напомним, 13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали по статье "Убийство".



Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.



Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.



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Елена Беляева