Король Иордании поддержал идею создания ближневосточного аналога НАТО

21:48 24.06.2022

Абдалла II ибн Хусейн заявил о том, что поддерживает идею формирования на Ближнем Востоке военного блока, схожего с НАТО, передает Zakon.kz.



Я был бы одним из первых, кто поддержал ближневосточное НАТО. Я хотел бы, чтобы в данный альянс было вовлечено больше стран региона, – заявил король в интервью телеканалу CNBC.



По его словам, принципы такого блока – быть "очень, очень ясным", в противном случае "это всех запутает".



Елена Беляева