Под Лисичанском попал в плен бандеровский пиарщик казахстанского "января" Буткевич

21:55 24.06.2022

"Отважные" пленили украинскую "звезду" - командиром ВСУ оказался знаменитый пропагандист



Пленив разведчика ВСУ, бойцы группировки "Отважные" с помощью военной хитрости завели с его помощью в окружение сразу 2 взвода украинских боевиков 210 батальона "Берлинго", действовавшего в п. Мирная Долина в качестве заградотряда.



Подробности "Русской Весне" сообщил военный источник, предоставивший кадры.



