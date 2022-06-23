Под Лисичанском попал в плен бандеровский пиарщик казахстанского "января" Буткевич

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21:55 24.06.2022
"Отважные" пленили украинскую "звезду" - командиром ВСУ оказался знаменитый пропагандист
Пленив разведчика ВСУ, бойцы группировки "Отважные" с помощью военной хитрости завели с его помощью в окружение сразу 2 взвода украинских боевиков 210 батальона "Берлинго", действовавшего в п. Мирная Долина в качестве заградотряда.
Подробности "Русской Весне" сообщил военный источник, предоставивший кадры.
Комвзвода оказался пропагандист Максим Буткевич. Во время евромайдана он был одним из главных ведущих "Громадского ТВ", активно разжигая госпереворот.
В январе 2022 г. из Киева разжигал гражданскую войну в Казахстане. Ранее поддерживал акции за свержение Лукашенко в Белоруссии.