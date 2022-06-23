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Байден - это абсолютная мумия, которая ходит и изображает из себя некую власть, - Светлана Гомзикова
21:57 24.06.2022

У куклы-президента садятся батарейки
Байден - это абсолютная мумия, которая ходит и изображает из себя некую власть

Светлана Гомзикова
Материал комментируют:
Леонид Крутаков

Президент США Джо Байден, который в последнее время довольно часто попадал в нелепые ситуации, очередной раз оконфузился. На встрече 23 июня в Белом доме с руководителями ветроэнергетической отрасли он случайно "засветил" одну из своих шпаргалок, которыми привык пользоваться на публичных мероприятиях.

Подобные видели у Байдена в руках на его первой пресс-конференции в качестве главы государства. Во время женевского саммита с президентом России Владимиром Путиным в июне 2021 года. При общении с журналистами после встречи G7 в Риме.

На таких листочках обычно записывают ключевые тезисы речи, сложные цифры, данные статистики. Но Байдену его команда готовила карточки с уже сформулированными ответами на вопросы, которые ему будут задавать. И с фотографиями тех, кто это будет делать.

Однако последняя шпаргалка удивила многих именно "уровнем сложности", поскольку содержит пошаговую инструкцию, которая определяет не только каждое действие американского лидера, но и их последовательность.

В частности, Байдену предлагается "войти в комнату Рузвельта и поздороваться с участниками встречи". Затем следует указание: "Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите".

Сразу возникает вопрос: неужели президент США уже настолько недееспособен, что ему приходится писать подобные инструкции?

Вообще то, что у престарелого американского лидера с головой не все в порядке, было понятно с самого начала его президентства, даже не специалисту. Как и то, что поговорка "время лечит" в его возрасте уже, к сожалению, не работает.

Все бы ничего, будь "старина Джо" простым пенсионером. Сидел бы где-нибудь у себя на лужайке в родной Пенсильвании, смотрел вечерами по телевизору американский футбол и чудил бы понемножку в компании домашних…

Но лидеры крупных стран просто обязаны мыслить ясно. Тем более страны, которая считает возможным диктовать всему миру свои правила, называя себя избранной нацией. А с этим у 46-го президента США как раз большие проблемы, которые, к тому же, усугубляются, судя по всему, и становятся все более явными и пугающими.

Он здоровается с тенью, спотыкается на ровном месте, путает должности и имена членов своей команды, теряет мысль во время выступления или говорит то, что не должен. Все это вызывает у многих совершенно обоснованные опасения за благополучие и умственные способности главы ядерной сверхдержавы.

Ироничный телеведущий Fox News Такер Карлсон относительно постоянных конфузов Байдена как-то заметил, что он может потеряться в собственной спальне, а вместо жены представить аудитории настольную лампу, потому что "живет не среди реальных людей, а в мире призраков туманных воспоминаний".

А конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при Дональде Трампе, в постоянных оплошностях Байдена вообще увидел угрозу национальной безопасности Америки. И рекомендовал ему экстренно пройти тест на предмет исследования нарушения когнитивных функций, а затем предать огласке его результаты. Поскольку, по выражению Джексона, "американский народ заслуживает полной прозрачности психического состояния своего высшего избранного лидера".

Реакции никакой не последовало. Если, конечно, не считать фразы нового пресс-секретаря администрации Байдена Катрин Жан-Пьер, которой она отшутилась, отвечая на вопрос о здоровье президента - мол, "сама не поспеваю" за ним.

Но речь-то не столько о физических возможностях - американский лидер вполне еще способен самостоятельно передвигаться, может пробежаться по лужайке и даже пару раз подпрыгнуть. Сколько о мыслительных. Где - увы! - налицо явный упадок.

А ведь этот человек - лидер ядерной сверхдержавы…

Прокомментировать ситуацию "СП" попросила доцента Финансового университета при правительстве России, политолога-американиста Леонида Крутакова:

- Байден никогда не был и не будет правителем Америки. Трамп, кстати, тоже. Они всего лишь люди, обозначающие власть. Реальные центры власти смещены и находится в другом месте. Это крупный бизнес. Инвестиции, заложенные на 50 лет вперед.

Что тут может изменить Байден за четыре года? Да ничего.

Но когда Байдена только выбирали, я говорил, что он - угроза. Потому что он в таком возрасте, в таком ментальном, физическом и умственном состоянии, что не отдает отчета своим действиям и последствиям. А это означает, что подписать может все, что ему положат и предложат. Ведь он не отслеживает последствий - и для себя тоже.

Поэтому Байден - марионетка. С его приходом в Белый дом Америка продолжила политику экспансионизма, которую Трамп пытался затормозить, чтобы разобраться во внутренних проблемах.

Байден - это продолжение демократа Обамы. Его политики финансовой и политической экспансии в остальной мир. И понятно уже сейчас, что политика эта провальная. Растущие цены на нефть, бензин, инфляция… И Россию, оказывается, нельзя исключить из мировой формулы безопасности. На мой взгляд, мы могли бы здесь вести себя жестче и конфликтней, хотя это уже отдельный вопрос. Но по факту это так.

Я думаю, что поражение Байдена и демократов на следующих выборах неизбежно. И дело даже не в личности его самого. Центр принятия решений осознал безысходность политики экспансии и необходимость зафиксировать границы, которые США могут контролировать. Потому что зоны будущего биполярия уже очевидны и понятны.

Да, Америка что-то переломит, что-то еще подстегнет под себя. Но то, что нас ждет очень жесткий раздел на два мира с разными системами расчетов - торговых, финансовых, инвестиционных, это, на мой взгляд, очевидно.

"СП": - Как это все коррелируется с когнитивными способностями 46 президента США?

- Его выбрали для того, чтобы использовать как куклу. Конечно, образ Байдена сильно бьет по статусу и имиджу Америки, но есть и другие вещи, которые гораздо больше и серьезней по ней бьют.

Наверное, они рассчитывали, что его немощность не будет столь заметна. Но еще раз повторяю: им нужен был в Белом доме человек, который не осознавал бы последствия своих действий. А легче всего управлять идиотом, алкоголиком либо человеком уже в старческой деменции. Вот для этой роли он и был выбран.

Эти стратегия и тактика теперь разваливаются.

Но есть политические и публичные роли, на которые здравый человек согласиться не может. Самый последний пример - это Зеленский на Украине. Я не думаю, что какой-нибудь ответственный человек, понимающий последствия исторические для себя, своей фамилии, своего рода, согласился бы играть кокаиниста и фигляра. Ну, а Байден он, наверное, в этом смысле еще более беспринципен и неадекватен.

"СП": - При всех таких своих "положительных" качествах трудно даже представить, что он может натворить? У неадекватного человека в руках ядерная кнопка…

- Система не позволит ему совершить неконтролируемые, ненужные и невыгодные системе шаги. Он на самостоятельные решения не способен. Не способен даже понять самостоятельно, где ему сесть, и что сказать, как следует из этой его карточки-подсказки.

Тут, как в анекдоте про обезьяну в космосе - "ничего не трогай". Это абсолютная мумия, которая ходит, изображает из себя некую власть. Она ни за что не отвечает, ни на что нажать не может, ничего без помощи советников и помощников написать не может. Он - никто.

Угроза в тех силах, которые стоят за ним. Которые его выбирали для того, чтобы он мог подписать все.

В чем, например, разница между Байденом и Кеннеди? Кеннеди не решился начать войну с СССР в период Карибского кризиса. И это и привело к реальному биполярью.

То есть, весь мир увидел, что Советский Союз по силе и возможностям, политическим и военным, сопоставим с США, и США его боятся. Тогда как раз мир разделился на две зоны влияния, а не после Второй мировой войны.

Кеннеди не смогли уговорить. Потому что, когда он спросил у своих военных про ответный удар, ему не смогли гарантировать, что его не будет. И он отказался продолжать эскалацию.

А Байдена на это можно толкнуть. Но это будет не Байдена решение. Это будет решение того центра удаленного - его некоторые называют deep state. В последнее время почему-то под этим термином подразумевают бюрократию Белого дома. Но реальный deep state (глубинное государство), это бизнес-центр, а не администрация президента.

"СП": - Но Байден на второй срок собрался, к окончанию которого ему уже будет 86 лет, между прочим…

- Демонстрировать амбиции - это по правилам. И он не говорит о своем маразме, он говорит о продолжении своих возможностей. Утверждая последовательность своего курса.

Но я не думаю, что Байден будет серьезно избираться. У него на партийных выборах в ноябре никаких шансов - т.е. он не сможет быть выдвинут от демократов единым кандидатом. Тут без вариантов.

Но он не может признать публично, что всего лишь клоун. Он должен демонстрировать уверенность. Таковы правила игры. Ничего другого за этим не стоит. А то, что он не способен адекватно мыслить, что ему готовят и слова, и предложения, это, безусловно.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656097020


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