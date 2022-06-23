Турция является ключевой страной в зерновом кризисе, - Хилал Каплан

21:59 24.06.2022

Sabah

Турция



Турция является ключевой страной в зерновом кризисе



Турция разработала план эвакуации украинского зерна, сообщает Sabah. Если он сработает, то в течение шести-восьми месяцев более 35 миллионов тонн злаков и подсолнечного масла попадут к покупателям. При этом Анкара получит неплохой бонус.



Хилал Каплан



Поворотным моментом глобального кризиса в постпандемийный период стал украинский конфликт. Турция вновь в действии, как и в самом начале кризиса, из-за миллионов тонн зерна, застрявшего в украинских портах и элеваторах. Президент Турции Реджеп Эрдоган проводит челночную дипломатию в целях эвакуации продукции. За его усилиями внимательно следит весь мир, поскольку Эрдоган является, пожалуй, единственным лидером, способным поддерживать благоприятные отношения как с Украиной, так и с Россией.



С другой стороны, в Москве состоялась встреча военных делегаций во главе с турецкими и российскими генералами, назначенными в рамках дипломатии "красной линии". Также существует договоренность о проведении переговоров между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Переговоры, состоявшиеся между президентом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на этой неделе, следует оценивать в этом же контексте. По вопросу продовольственного коридора, который также обсуждался на переговорах главы турецкого государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, заявления британских официальных лиц показывают, что лондонская администрация тоже поддерживает усилия Турции.



Для тех, кто не знает, напомним, что основная причина застрявших запасов зерна – морские мины, заложенные Украиной в Черном море. Для обеспечения доступа к одесскому порту встал вопрос о разминировании региона. Однако Украина выступила против этого плана, сославшись на сохраняющуюся российскую угрозу. Еще одним фактором, усугубляющим кризис, является транспортная блокада, введенная Россией.



Турция разработала план эвакуации зерна. И этот план обсуждался в том числе на встрече в Москве. Согласно ему, из заминированных районов у берегов Одессы предполагается определить три безопасных коридора для выхода зерна. Прохождение судов по коридорам будет контролировать Украина, а Россия – из соображений безопасности проверять, есть ли на борту оружие. В рамках данного механизма ожидается, что в течение шести-восьми месяцев более 35 миллионов тонн зерна и подсолнечного масла пройдут через проливы и попадут в мир. Также заметим, что Турция будет закупать продукцию, которая выйдет отсюда, на 25% дешевле.



Уже через несколько часов после окончания встречи в Москве начали приходить положительные новости. Ожидавший несколько дней турецкий сухогруз отчалил из украинского порта. "Азов Конкорд" (Azov Concord) стал первым иностранным судном, вышедшим из украинского порта Мариуполь, находящегося под контролем российской армии и сепаратистов.



Саммит лидеров НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня, станет важным мероприятием для решения всех этих проблем. И не будет ошибкой сказать, что в надежде на урегулирование кризиса все взоры будут прикованы к Эрдогану и турецкой делегации.