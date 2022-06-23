Der Spiegel: Германия хочет украсть газопровод у России

22:01 24.06.2022

Der Spiegel

Германия



Немецкое министерство экономики планирует конфисковать и национализировать "Северный поток – 2"



Вице-канцлер Германии Роберт Хабек просто фонтанирует антироссийскими идеями, пишет "Шпигель". Он первым заговорил об отправке оружия Украине - еще до 24 февраля. Когда его действия лишили Германию газа, он задумал... отнять у "Газпрома" трубопровод для поставок СПГ.



Есть опасность, что газовый кризис обострится еще больше. По информации журнала Spiegel федеральное правительство прорабатывает вариант, который может разозлить Владимира Путина.



До сих пор это было лишь одним из самых ужасных вариантов развития событий: российский президент Владимир Путин перекрывает Германии газовый кран и тем самым ввергает немецкую экономику в рецессию. Но на прошлой неделе это опасение стало обретать черты реальности. По главному трубопроводу "Северный поток - 1" поступило лишь 40 процентов обычного количества газа.



Федеральное министерство экономики приготовилось к худшему. Пока это выразилось в том, что глава министерства и вице-канцлер Роберт Хабек ввел по всей стране второй по чрезвычайности "уровень опасности" в газоснабжении Германии. Первый означал бы прямую угрозу отключения всего, а второй является "предупредительным", средним из трех предусмотренных федеральным планом уровней опасности для чрезвычайных ситуаций в энергетическом снабжении. "Теперь газ будет дефицитным товаром", - сказал Хабек.



Целый ряд законов, некоторые из которых уже приняты, а другие находятся на рассмотрении парламента, дают федеральному правительству право на "драконовское" вмешательство в газовый рынок. Функционирование газовых электростанций должно быть ограничено, а находившиеся пока в резерве угольные электростанции вновь запущены. Промышленность должна иметь возможность выставить уже заказанный газ на аукцион, чтобы наполнить хранилища. Пока уровень их заполняемости растет. По состоянию на четверг он составляет почти 59 процентов, каждый день прибавляется по полпроцента. Но нужно, чтобы было больше.



Федеральное правительство изыскивает в высшей степени необычные способы, чтобы найти замену природному газу из России. Оно покупает сниженный природный газ (СПГ), где только может, выделив на эти нужды 15 миллиардов евро из госбюджета. Проблема состоит в том, что этот охлажденный газ нужно каким-то образом направить в газораспределительные сети. Планируемые терминалы по приему СПГ в Вильгельмсхафене и Бругсбюттеле так быстро построить не удастся.



Пока планируется пришвартовать там четыре специальных судна, где поставленный из США и Ближнего Востока СПГ будет регазифицирован и запущен в газопроводы. Но долгое время так продолжаться не может. Необходимы дополнительные терминалы, в особенности на Балтике, чтобы улучшить газоснабжение востока (бывшей ГДР), но в первую очередь юга Германии, включая Баварию, которой грозит "отключка". Дело в том, что эти регионы напрямую привязаны к газопроводам из мрачного царства Путина.



Отнять у собственника немецкий участок газопровода



И поэтому, по информации нашего журнала Spiegel, в министерстве экономики прорабатывают дерзкий план. Речь идет о проложенном по морскому дну газопроводе "Северный поток - 2", процесс сертификации которого был остановлен после начала путинского похода на Украину. Трубы протянулись более чем на 1000 километров, пересекая Балтийское море. Федеральное правительство подумывает о том, чтобы конфисковать у собственника находящийся на немецкой территории участок трубопроводной системы "Северного потока - 2". Потом этот участок предполагается национализировать и "отрубить" от лежащего на дне остального газопровода "Северный поток - 2". А уж потом, в качестве немецкой собственности, подсоединить бывший "Северный поток - 2" к плавучим СПГ-терминалам со сжиженным природным газом из США и других стран. Сделать это будет удобно: трубы как раз ведут от моря в глубь Германии, их нужно только забрать.



Материальные преимущества этого плана очевидны: в свое время к концу своего газопровода компания "Nord Stream 2" подсоединила готовую распределительную систему с компрессорами и трубами, по которым газ можно будет напрямую доставлять в южную Германию. Это почти идеальная инфраструктура, считают в министерстве экономики.



Однако этот план таит в себе определенные риски. С технической точки зрения приподнять и отделить часть газопровода можно. Но эксперты, знакомые с этим процессом, опасаются, что это может привести к серьезным экологическим проблемам. Область пролегания газопровода относится к природоохранным зонам, в отношении которых действуют строгие законодательные акты Natura 2000. Каждое изменение газопровода автоматически потребует нового утверждения планов, в том числе экологической экспертизы.



Сложности связаны также с правами собственности на газопровод. Компания "Nord Stream 2" объявлена неплатежеспособной, сейчас холдинг находится под опекой какой-то фирмы из Швейцарии. Поэтому вопрос о правах на газопровод неясен. (Ясно только, что министерству экономики Германии, намерившемуся его захватить, газопровод точно не принадлежит - прим. ИноСМИ.)



Страх перед расплатой



Но больше всего немцы боятся другого: их страшит, как Владимир Путин и его государственный концерн "Газпром" отреагируют на подобную национализацию. Это будет неприемлемо, если по нашей же схеме будут национализированы немецкие предприятия в России, но это теперь становится возможным. В "Газпроме" некоторые менеджеры все еще надеются на то, что через два-три года, когда войны закончатся и отношения вновь наладятся, все будет по-прежнему и газопровод можно будет реанимировать. Трубопровод, в который уже закачали несколько миллионов кубических метров российского газа, обслуживается до сих пор, чтобы можно было запустить его в кратчайшие сроки.



Хабек знает, какие опасности таит в себе подобная решительная мера и поэтому просчитывает разные варианты. Внутренние источники сообщают, что обсуждается возможность строительства второй трубы параллельно с "Северным потоком - 2". Это не устранит риск акции возмездия со стороны русских, но уменьшит его.



Министерство не хочет комментировать эти размышления внутри собственных коридоров, но и не опровергает факт существования идей насчет национализации. Там просто говорят, что идет поиск мест для новых терминалов, "поэтому вопрос об их присоединении к существующей инфраструктуре важен для определения места размещения".