Китай: О том, как американцы выстрелили себе в ногу

00:03 25.06.2022 Под санкции, введенные федеральным законом США, попали крупнейшие американские фирмы



Михаил Морозов



Большая партия продукции американской компании Skechers, произведенная в Китае, арестована американской же таможней. Причина? Якобы спортивная обувь, сшитая на заводе партнеров этой фирмы под брендом Skechers, подпадает под "Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров", который запрещает ввоз в США продукцию, произведенную в китайском Синьцзяне. Это, так сказать, в знак протеста против "притеснения" уйгуров и других меньшинств. Об этих "притеснениях" день и ночь трубят западные СМИ, хотя доказательств внятных не приводят.



Новый закон, который Байден подписал в декабре прошлого года и который вступил в силу 21 июня, исходит из того, что все товары, частично или полностью произведенные в Синьцзяне несут в себе печать "принудительного труда" уйгуров. То есть фактически вводится презумпция виновности тех производителей, которые "имеют наглость" давать работу уйгурам. А для того, чтобы преодолеть эти препоны корпорации обязаны предоставить "четкие и убедительные доказательства" того, что импортируемые из региона товары не производится с применением принудительного труда.



Как написала в своем расследовании китайская газета Global Times, пикантность ситуации в том, что товары выпущены на фабрике партнеров Skechers не в Синьцзяне, а в одном из самых процветающих города юга Китая - Гуанчжоу. Туда местный партнер американской компания пригласил поработать (и заработать уйгуров) из Синцзяна, создав им соответствующие условия, включая жилье, халяльные столовые и другие атрибуты быта уйгуров, которые в большинстве своем мусульмане.



Но американской таможне до этого дела нет. Уйгуры работали - значит ввоз в США запрещен. Skechers попыталась использовать ту самую лазейку в законе, которая говорит о "четких и убедительных доказательствах" отсутствия принудительного труда. Но как доказать отсутствие того, чего нет? Skechers наняла специальную независимую компанию, которая должна была изучить вопрос, удостовериться в отсутствии принудительного труда и подготовить официальный отчет для предъявления американским властям и таможне США, дабы вызволить арестованные товары. Как пишет Global Times, в том самом официальном отчете говорится, что нет никаких доказательств дискриминации в обращении с уйгурами или другими этническими сотрудниками из числа меньшинств в компании и "нет никаких указаний на то, что работникам из Синьцзяна запрещено возвращаться в Синьцзян".



Кстати, американская таможня взяла информацию о якобы принудительном труде на фабрике партнера Skechers в Гуанчжоу из доклада некоего антикитайского австралийского аналитического центра Australian Strategic Policy Institute. Именно в нем австралийцы обвинили китайскую компанию, выпускающую продукцию для Skechers, в том, что она якобы насильно удерживает уйгурских рабочих из Синьцзяна. Надо понимать, что Гуанчжоу - один из самых процветающих и богатых городов не только юга, но и всего Китая, с очень высоким уровнем жизни и зарплатами. Синьцзян же - некогда отсталый аграрный регион, который, правда, в последнее время бурно развивается, благодаря поддержке центрального правительства и специальным госпрограммам.



Интересно, что Skechers - не единственная компания, которая попала под санкционную гильотину своего же правительства. Такие гиганты, как Apple, Nike и Coca-Cola были среди компаний, которые пытались лоббировать в Конгрессе США ослабления закона "О принудительном труде". Сенат и палата представителей провели несколько раундов дебатов по этому поводу Этот акт самоистязания увеличивает издержки многих крупных американских компаний, вынуждает их исключить Синьцзян из своих цепочек поставок или вовсе разорвать отношения с Китаем. Но найти альтернативу не просто. Например, Китай производит 22 процента мирового хлопка и 84 процента этого объема поступает из Синьцзяна. Соответственно запрет импорта из китайского Синьцзяна нанес колоссальный ущерб американским швейным компаниям. Не говоря уже о конечных американских потребителях, которые либо остались без необходимых товаров, либо вынуждены покупать их по более высоким ценам. Ну, и понятно, что запрет импорта по политическим и идеологическим мотивам напрямую противоречит правилам ВТО, а поскольку речь идет о крупных и даже глобальных компаниях, это оказывает влияние на всю мировую торговлю.



Введение в действие закона говорит и о том, что американская администрация не может свести концы с концами в своей экономической политике. Совсем недавно замгоссекретаря США Салливан сообщил, что президент Байден хотел бы прекратить торговую войну с Китаем, но пока не знает, как это сделать. Якобы Байден ломает голову над представленными ему вариантами действий в отношении действующих таможенных пошлин на китайскую продукцию. В условиях высокой инфляции, энергетического кризиса и дефицита в США многих вещей, вплоть до детского питания, власти думают о том, как снять внутреннее напряжение, особенно накануне осенних выборов в конгресс и сенат. Это с одной стороны. А с другой американская администрация стреляет себе в ногу, вводя запрет на импорт потребительских товаров из Китая под надуманным идеологическим предлогом.



Как мы помним, торговую войну с Китаем развязала администрация Дональда Трампа, старавшаяся максимально давить на Пекин и "всесторонне" сдерживать КНР. Но, как известно, санкции обоюдны, особенно, когда это они касаются крупных держав. Согласно оценке агентства Moody’s, эта война, обошлась американским компаниям более чем в 1,7 трлн долларов США. 92% суммы дополнительных пошлин покрывают американские потребители, и каждое американское домохозяйство расходует дополнительно 1,3 тысячи долларов в год. Страдают, конечно и китайские компании и потребители. При этом, как мы видим, цели этой санкционной политики достигнуты не были. Сдержать Китай не удается. Даже в пандемийном 2020 году, когда другие державы падали, его экономика выросла на 2,2%. В прошлом году ВВП КНР увеличился на 8,1 процентов и продолжает расти в условиях пандемии коронавируса.



Но мало кто в России знает, что Китай являлся главным объектом сдерживания со стороны Запада, который использовал любые поводы для торговых ограничений. С 2008 года и до начала гибридной войны против России почти 40 процентов всех санкций и ограничений в мире были введены против китайских компаний. Делалось это под различными предлогами, но имело главную цель: подорвать развитие КНР, ограничить ее доступ к современным технологиям. На начало 2021 г. западные запреты и ограничения затрагивали по крайней мере 60 крупнейших китайских глобальных высокотехнологичных фирм. И их американские торговые партнеры. С введением закона о принудительном труде под прямые ограничения попали уже крупные американские компании. Судя по всему, у американской администрации есть кое- что поважнее интересов собственного бизнеса. И это превратно понимаемые "права человека". Противоречия между свободной торговлей и идеологией налицо.



В связи со вступлением закона "О принудительном труде" официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что руководство Китая выражает решительный протест и резкое осуждение. По словам китайского дипломата, история с так называемым принудительным трудом, якобы имеющим место в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, изначально была несусветной чушью, состряпанной антикитайскими силами в целях очернения КНР. Ван Вэньбинь заявил, что -тем самым американская сторона преднамеренно подрывает международные торгово-экономические правила и наносит ущерб стабильности международных производственных цепочек и цепочек поставок. "Эти шаги раскрывают гегемонистскую сущность Соединенных Штатов - страны, которая под видом защиты прав человека их нарушает". Он заверил, что Китай примет эффективные меры для надежной защиты законных прав и интересов своих граждан и предприятий.



Михаил Морозов, обозреватель "Труда" Источник - СвободнаяПресса

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