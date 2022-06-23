Лицом к лицу лица не услыхать. Отчего все онемели на саммите БРИКС, - репортаж А.Колесникова

08:32 25.06.2022 23.06.2022,



23 июня президент России Владимир Путин принял участие в XIV саммите лидеров БРИКС. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что это был первый саммит, который оказался сорван по причине того, что он проходил по видео-конференц-связи.



Владимир Путин предлагал Нарендре Моди хотя бы наушник надеть, чтобы тот услышал, что его не слышат. Все было тщетно

Владимир Путин предлагал Нарендре Моди хотя бы наушник надеть, чтобы тот услышал, что его не слышат. Все было тщетно



Слишком долго видео-конференц-связь (ВКС) показывала себя с лучшей стороны. Лично я давно ждал, что это все прервется каким-нибудь скандалом. Но нет. Два с лишним года коронавирусной эпохи и усилия IT-специалистов отладили ВКС, казалось, до уровня "бог". В России - тоже. Нет, ну если ВКС одномоментно выдерживала наплыв всех без исключения российских губернаторов на одно совещание с российским президентом... Или встреча с многодетными семьями из регионов... Страшно представить... О, этот волосок, на котором все висело... А со стороны посмотришь - ни одного сбоя.



И никто об этом великом без преувеличения достижении не говорил в восторженных тонах: как будто так и надо. А это был подвиг. В том числе и со стороны пользователей. Ну да, за губернаторов нажимали, что и когда надо. Но они же привыкли проявлять инициативу; с этим-то что делать? И что-то делали.



На международных саммитах вообще другой уровень ответственности. И опять справлялись.



Все рухнуло 23 июня.



Это войдет в историю как "Великий Немой на саммите БРИКС" (саммит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики).



С самого начала было что-то не то и пошло как-то не так. Все вроде были на экране: Жаир Болсонару, Владимир Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, Сирил Рамафоса. Хозяином саммита (или хорошо, хозяйкой, а то феминизм, глобальный или даже региональный, соберется наконец с силами и заклюет) считалась КНР.



Но был плохой звук. С самого начала почти не слышно было ни председателя КНР, ни переводчика. Причем российский переводчик переводил с английского, и только английский - с китайского, на котором предсказуемо выступал Си Цзиньпин.



Да, со звуком были большие проблемы, но все-таки угадывалось, что Си Цзиньпин рад работать сообща и даже призывает к этому. А также что надо победить эпидемию коронавируса (интересно, что она опять началась в Китае, когда везде закончилась, и председатель КНР борется с ней в настоящем времени. Означает ли это, что все остальные опять обречены бороться в будущем?).



Он предоставил слово президенту ЮАР, который с готовностью переместился из нижнего угла монитора в верхний и произнес то, что полагалось по этому поводу: о развитии диалога, преодолении бедности и необходимости наращивать усилия.



Как в марте Китай накрыло "омикроном"

Президент Бразилии Жаир Болсонару, одетый немного странно, в какой-то наглухо застегнутый джемпер (или похолодало в Бразилии как никогда, или лидеров стран начинает одолевать мода на демонстративную неформальность, методично задаваемая президентом Украины), в свою очередь не медлил и рассказал все как есть о достижении стабильности на международном уровне и о нацеленности внешней политики Бразилии на дальнейшее процветание народов.



Интересно, что тема Украины и проблемы в связи с ней вообще не были замечены выступающими. Этой темы словно просто не существовало, как и самой Украины.



- БРИКС - это дерево, и, чтобы оно жило, оно должно глубоко пустить корни...- веско заметил китайский лидер на правах хозяйки (нет, в данном случае хозяина).- И я передаю слово президенту Путину!



И тут бросилось в глаза, что если господин Путин на саммите, например, ЕАЭС даже не призывал решать проблемы совместно, имея, видимо, в виду, что справится и сам, то сейчас все оказалось иначе:



- Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций.



Больше всего остального, к тому же поставленное на первое место, имело значение "урегулирование конфликтов".



Без сомнения, Владимир Путин намерен был продемонстрировать, что он и Россия - не в изоляции, а может, даже наоборот. Главы стран, помещенные сейчас в один с ним экран, давали ему, казалось, такую возможность: тут и целого мира могло показаться мало.



- И конечно,- продолжал российский президент,- только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике.



А это было уже просто открытым текстом.



И никто с ним не спорил.



Среди них ведь не было президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



Что Касым-Жомарт Токаев сказал Владимиру Путину по существу вопроса на ПМЭФ

- Убеждены,- продолжал так же откровенно настаивать господин Путин,- сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику.



Он их всех сейчас хотел, кажется, сделать единомышленниками, связать узами (главное, не кровными), повести в бой. Он ведь и силы собрал, и резерв обозначил. Но мобилизация еще не была объявлена.



И тут слово было дадено премьер-министру Индии.



И сначала мне показалось, что у него, может, после речи Владимира Путина язык отнялся. То есть он шевелил губами, но звука не было.



Камера показывала улыбающегося председателя КНР. То ли он был расположен к премьеру Индии (это не так), то ли это была протокольная деликатность, то ли Си Цзиньпин с этой улыбкой, застывшей на его лице, причем уже в виде гримасы, терпеливо ждал, что звук появится.



Это продолжалось около минуты. Председатель КНР молча держал удар. Его выдержке позавидовала бы Екатерина Андреева в тот момент, когда за ее спиной стояла бы Марина Овсянникова.



- К сожалению, у докладчика выключен звук,- наконец сообщил председатель КНР.



Тут надо было уточнить: или не слышно только то, что говорит докладчик, или и он к тому же и сам никого не слышит.



Нарендра Моди между тем, похоже, был увлечен. Он молитвенно складывал пальцы левой руки на пальцах правой, активно разъяснял что-то движениями обеих рук в такт своим словам... Внезапно развеселился Сирил Рамафоса, за ним Жаир Болсонару... Да, их смешил, видимо, вид премьер-министра Индии.



Потом Сирил Рамафоса начал показывать Нарендре Моди на свои наушники... Да все уже что-то ему показывали. Президент Бразилии выставил в кадр две свои пятерни ладонями наружу, что могло означать и просто "десять баллов!", и могло к тому же приободрить индийского премьера к продолжению речи.



- Господин премьер-министр, к сожалению, мы вас не слышим! - повторил Си Цзиньпин.



Владимир Путин в кадре пальцем показывал на свое ухо и на стол, словно предлагая поискать там кнопку.



Все было тщетно.



- Господин премьер-министр,- говорил теперь переводчик,- к сожалению, наблюдается какая-то проблема с соединением. Мы не слышим ваш голос!



Между тем премьер-министр Индии по всем признакам выходил на коду и испытывал, кажется, даже что-то вроде вдохновения. Все интереснее было бы узнать, на чем он сосредоточился.



- Мы вас не слышим! - повторяли ему, словно он был сейчас на утлом суденышке в бушующем море, и ничем ему нельзя было помочь, и люди, видевшие это суденышко на своих радарах, чувствовали одно только свое бессилие.- Мы вас не слышим!!!



Да, это все было беспрецедентно.



Тем более что в какой-то момент все остальные прекратили спасательную операцию, поняв, что этому горю уже не помочь, и так же молча наблюдали за окончанием пытки.



И это было еще хуже, потому что это выглядело теперь так: "Ну-ну, давай, скажи еще что-нибудь! А мы посмотрим!.." И они смотрели.



И только Жаир Болсонару в какой-то момент начал тереть глаза, скрывая свои чувства. Да, он опасался то ли заплакать, то ли рассмеяться.



Тем временем Нарендра Моди наконец произнес свою пламенную речь до конца и не спеша вставил в ухо микрофон. Действительно зачем он ему нужен был во время его собственной речи?



И тут он что-то понял. И растерянно показал пальцем в экран. И господин Путин уже покачал головой: надежды нет.



Тут трансляция наконец-то прервалась.



А Нарендра Моди, наверное, схватился за голову. Или что?



Нет, лучше нам этого не знать.



Андрей Колесников

Газета "Коммерсантъ" №111 от 24.06.2022, Источник - kommersant.ru

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