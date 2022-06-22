Казахстанская сушь. Дефицит воды нарастает, - Алма Бектенова

09:44 25.06.2022 Дефицит воды нарастает

В большинстве регионов Казахстана люди страдают от нехватки питьевой воды. В будущем дефицит лишь увеличится.



С миру по капле



Более полумиллиона казахстанцев не имеют доступа к нормальной воде, такой вывод на днях сделали в правительстве. При этом данные чиновников несколько разнятся, кроме того, в отчеты редко попадают населенные пункты, где на бумаге водоснабжение наладили, а на деле нет.



Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил о том, что напряженная ситуация сложилась в Арало-Сырдарьинском, Шу-Таласском и Нура-Сарысуском бассейнах. По данным экологов, дефицит воды усугубляется интенсивным загрязнением рек. Качество воды в 32 водных объектах относится к плохому классу, а в 28 водных объектах – к наихудшему классу. Особенно подвержены техногенному загрязнению Балкаш-Алакольский, Арало-Сырдарьинский, Ертисский и Тобыл-Торгайский бассейны.



"В перспективе с учетом прогнозируемого роста численности населения, поголовья животных и подъема промышленного производства объем водопотребления увеличится до 29,7 км3. Тогда как по прогнозным расчетам к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 км3, в том числе за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 км3. В этой связи дефицит водных ресурсов может составить 23,2 км3, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики. Если не будет повышена эффективность использования водных ресурсов, то уже к 2040 году ситуация с водообеспечением в стране может необратимо ухудшиться", – сказал министр Брекешев.



По сведениям экологов, сегодня доступ к услугам водоснабжения имеют 4 759 казахстанских сел из 6 302. В свою очередь спикер Мажилиса Ерлан Кошанов заявил о том, что полмиллиона казахстанцев не имеют доступа к чистой питьевой воде. "Глава государства в прошлогоднем Послании поставил задачу в течение пяти лет обеспечить 100% городов и сел чистой питьевой водой. Но пока не обеспечено чистой водой 1543 села, или 544 тысячи человек. Следовательно, работу в данном направлении все еще нужно усилить", – сказал Кошанов.



Казахстанские регионы соревнуются за звание самого малообеспеченного водой. "В отдельных регионах наблюдается отставание. Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях", – такие сведения привел глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.



Для обеспечения 100% доступа к услугам водоснабжения до 2025 года предусмотрено выделение 498 млрд. тенге. В текущем году селам будет выделено 95 млрд. тенге, что позволит 94% сельского населения получать питьевую воду.



Плохо даже в мегаполисах



При ближайшем рассмотрении выясняется, что проблема существует во всех регионах. Например, около года назад депутат Мажилиса Павел Казанцев задался вопросом надежного водообеспечения Нур-Султана. По словам депутата, практически единственным источником воды в столице является Астанинское водохранилище, но его мощности не рассчитаны на перспективу.



"Вторым источником воды определен канал имени Сатпаева, забирающий воду из реки Иртыш. Существующая мощность двух сооружений по подготовке питьевой воды составляет 300 тыс. кубометров в сутки при потребности в 280 тыс. кубометров, и это критическая отметка, запаса мощностей очевидно недостаточно. Согласно прогнозам, потребление питьевой воды города в 2030 году будет составлять 400 тыс. кубометров в сутки", – отметил депутат.



В Алматы ситуация не лучше. В прошлом году тогдашний аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в некоторых районах мегаполиса до сих пор нет стабильного водоснабжения. Жителям приходится пользоваться уличными колонками либо сетями бывших крестьянских хозяйств. В ряде микрорайонов отсутствует система водопровода и канализации.



Алматы обеспечивается водой из шести основных источников проектной мощностью 1 млн. 377 тысяч кубометров в сутки. Это реки Большая и Малая Алматинка, Аксай, Каргалы (286,6 тыс. м3/сутки, или 21%), а также подземные водозаборы Алматинского и Талгарского месторождений (376 скважин, 1 090,5 тыс. м3/сутки, или 79%).



Согласно отчету, доступом к центральному водоснабжению в городе обеспечены 1,8 млн. жителей, это 91% от общего числа горожан. Остальные пользуются частными скважинами и привозной водой. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3,6 тыс. км, из них почти 59% – это изношенные трубы со сроком эксплуатации более 30 лет и с высокой степенью аварийности. Количество аварий исчисляется сотнями.



Нехватку воды испытывает и Шымкент. В начале 2022 года аким города Мурат Айтенов пояснил, что лишь 78 из 81 населенных пунктов третьего мегаполиса обеспечены качественной питьевой водой. По словам акима, в 2021 году снабжение увеличилось с 95,6% до 98%. Еще в прошлом году жители нескольких населенных пунктов получали воду по графику.



Области "высыхают"



Пристоличный регион тоже не купается в воде. По данным специалистов за 2020 год, из 600 сел в Акмолинской области чистой питьевой водой обеспечено чуть больше половины. В области была разработана Дорожная карта по развитию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов до 2023 года. В рамках программы в 118 селах планируется построить сети водоснабжения, из бюджета на это выделили более 1 млрд. тенге. А в июне нынешнего года появилась информация о том, что доступ в селах к центральному водоснабжению составил 82,6%.



Если говорить об Алматинской области, то в 2019 году президент Токаев задался вопросом о том, куда делись 500 млрд. тенге, выделенные на водообеспечение региона. По данным главы государства, в области сотни сел оставались без воды.



В дальнейшем ученые Института географии и водной безопасности опубликовали прогноз, согласно которому регион ожидает дефицит и в основном из-за бесхозяйственности. "Особо уязвимыми в этом отношении являются районы, расположенные в пустынной и полупустынной зонах, в Прибалхашье. В предгорных районах проблемы нехватки питьевой воды нет, по всей Алматинской области спрос на коммунально-бытовое водоснабжение не превышает 300 миллионов кубометров в год. Ресурсы речного стока, даже без учета притока с КНР, без учета подземных вод, в маловодный год превышает этот спрос почти в 70 раз. Скорее всего, проблема не в нехватке вод, а в организации водообеспечения", – подчеркнули специалисты. Также у экспертов вызывает большие опасения будущее состояние дельты реки Или и озера Балхаш.



Неблагополучно и в Атырауской области. "В городе Атырау и Макатском районе водоочистные сооружения, обеспечивающие население питьевой водой, были построены в 30-х и 60-х годах прошлого века. Сейчас они находятся в аварийном состоянии. Уже сейчас имеется нехватка питьевой воды, в ближайшие пять лет ее дефицит может возрасти до 40%", – заявил аким региона Серик Шапкенов в нынешнем июне.



Основными источниками воды здесь являются реки Жем, Сагыз, Ойыл, идущие из сопредельной Актюбинской области, реки Жайык и Кигаш, берущие свое начало в Российской Федерации, а также два месторождения подземных вод – Коянды в Курмангазинском районе и Тайсойган в Кызылкугинском районе.



По данным акимата, 70% населения получают питьевую воду от реки Жайык. Это областной центр и три района с общим количеством жителей 468 тысяч человек. Еще 24% населения, это три района с количеством жителей 162 тысячи человек, подключены к магистральному водоводу Астрахань – Мангышлак. Отсюда же получают воду и крупнейшие промышленные предприятия. Эксперты часто выражали сомнения в том, что, пройдя около тысячи км, вода остается пригодной для употребления. По мнению акима, для устранения дефицита питьевой воды следует использовать потенциал месторождения пресных вод Кокжиде, это позволит сохранить здоровье людей.



В июне 2022 года в МИИР РК сообщили, что с учетом уровня развития Мангистауской области дефицит питьевой воды в летний период к 2025 году составит 110 тысяч кубометров в сутки. Уже сегодня, по словам министра Каирбека Ускенбаева, летом возникает дефицит питьевой воды на 51 тысячу кубометров в сутки. Из-за нехватки источников пресной воды летом вода населению подается по графику. На сегодня регион в основном обеспечивается через водовод Астрахань-Мангышлак, также жители пьют опресненную морскую воду.



Собственно, Западный Казахстан испытывает водный дефицит исторически, множество районов там вовсе не предназначены для проживания большого количества людей. Однако с развитием нефтяной отрасли миграция в эти регионы лишь нарастает. Специалисты утверждают, что наиболее напряженная ситуация в Мангистау, затем следуют Атырауская и Актюбинская области, немногим лучше положение в Западно-Казахстанской области.



В прошлом году уровень воды в трех крупных водохранилищах Актюбинской области упал до критической отметки. Под угрозой засухи оказались люди, животноводческий и аграрные сектора.



Также в прошлом году сенатор Нариман Турегалиев заявил, что с проблемой нехватки воды в Западно-Казахстанской области сталкиваются более 80 тысяч жителей.



В запросе премьер-министру сенатор отметил, что животноводческая область в основном получает воду из России. Количество воды, поступающей в южные районы области из Волги через Саратовскую и Волгоградскую области значительно уменьшилось. Кроме того, ежегодно растут расходы на покупку воды. Для покрытия фактических потребностей жителей региона дополнительно необходим еще 131 миллион кубометров воды, указал сенатор. Потенциально, считает он, напоить людей будет трудно, также регион может столкнуться с массовой гибелью скота. Помимо сказанного, эксперты из года в год поднимают проблему обмеления реки Жайык (Урал), от которой зависит снабжение областного центра.



Кого спасать первыми?



В Туркестанской области проблема питьевой воды решена на 80%, обеспечены 717 из 841 населенного пункта, в конце прошлого года сообщил аким региона Умирзак Шукеев.



"Наш регион тоже входит в число регионов, где эта проблема актуальна. Есть поселки, где старые источники воды по каким-то причинам уже не работают, нужно строить новые", – уточнил аким. Население Туркестана стремительно увеличивается, в ближайшем будущем возможен дефицит.



В Кызылординской области, по данным некоторых источников, несоответствие качества воды нормативам одно из самых высоких в стране. Кроме того, водоснабжение Кызылординской и Туркестанской областей на 90% зависит от трансграничных рек, это также ставит регионы в зависимость от не поддающихся контролю факторов. Имеющиеся ресурсы не покрывают потребности населения и отраслей экономики, что становится сдерживающим фактором дальнейшего социально-экономического развития Туркестанской и Кызылординской областей, отметили в Министерстве экологии.



Один из самых низких уровней охвата питьевой водой в 2021 году был установлен в Жамбылской области (88,9%), о чем сообщили в МИИР РК. Ранее заявлялось, что из имеющихся 368 сельских населенных пунктов, где проживают 679 649 человек, централизованным водоснабжением обеспечены 214 села, то есть 491 997 человек, что составляет 72,4%. В нынешнем году некоторые сельчане Жамбылской области готовятся к засухе и к гибели урожая, так как проблемы с водоснабжением не решаются годами.



В 2021 году в Минэкологии утверждали, что "наименее обеспеченный водой регион – центральный Казахстан (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн). Таким образом, наибольший дефицит на сегодня отмечается в Карагандинской области".



Под ударом дефицита и новая Улытауская область. Например, Жезказган, по данным этого года, снабжается водой из подземных источников лишь на уровне 30%. Безусловно, питье из открытых рек не может считаться приемлемым с санитарной точки зрения. При этом в 2023 году планируется сократить дефицит только до 50-60%. Полностью обеспечить чистой водой областной центр обещают к 2025 году.



Недостаток питьевой воды серьезно ощущается в Восточном Казахстане. В прошлом году в МИИР сообщили, что "наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях". В Восточно-Казахстанской области насчитывается 683 сельских населенных пунктов, где проживают 503 901 человек. Из этого количества не имеют доступа к чистой питьевой воде 41 342 человек.



Хотя власти ВКО многократно заявляли, что Семей – центр воссозданной Абайской области – не нуждается в дополнительной питьевой воде, там до сих пор есть районы, где люди пьют ржавчину. Полностью устранить дефицит намерены к 2025 году.



Еще в 2019 году, во время визита в Павлодарскую область президент Токаев отмечал, что в регионе один из самых низких показателей обеспеченности сел питьевой водой. Выделенные из бюджета средства на развитие систем водоснабжения используются неэффективно, заявил глава государства.



Летом прошлого года акимат обещал, что 95% сельчан Павлодарской области получат доступ к питьевой воде. Из 350 сел области 172, или почти 49%, имеют доступ к централизованному водоснабжению, 71 село подключено к комплексным блок-модулям, 107 населенных пунктов берут воду из местных источников, еще два села – Шоптыколь и Майкобе – обеспечиваются привозной водой. Из 221 тысячи сельчан к чистой воде имеют доступ 196,2 тысячи человек, или 88,4%.



Как говорилось выше, наименьший уровень обеспеченности регистрируется в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, что наводит на размышления, поскольку регионы не обвинишь в природной засушливости.



В прошлом году МИИР отмечало, что у 35% сел Костанайской области нет доступа к чистой питьевой воде. В таких условиях живет 93,6 тыс. человек. "В Костанайской области имеется дефицит подземных пресных вод. В советское время область обеспечивалась водой из 24 групповых водоводов, в том числе по некоторым из них вода поставлялась из Курганской (на данный момент территория Российской Федерации) и Северо-Казахстанской областей. Сейчас действуют 10 групповых водоводов", – поясняли в ведомстве.



В селах Северо-Казахстанской области также наблюдается нехватка питьевой воды, в некоторых районах ее дают по часам. Чиновники жалуются, что несознательное население использует "нормальную" воду не по назначению – для полива, мытья машин, водопоя животных. Также существуют задолженности по оплате. Ранее заявлялось, что на случай аварии каждый населенный пункт должен иметь запас воды, но в 136 из 214 сел отсутствуют или не работают резервуары. По словам местных жителей, в некоторых районах попросту нет необходимого напора, и заплатив за подключение, люди не могут пользоваться услугой.



Даже беглый обзор показывает, что Казахстан остро нуждается в пристальном внимании к водной проблеме – в модернизации сетей и оборудования, в современном, взвешенном подходе к ресурсам, а самое главное – в искоренении попыток нажиться на природных богатствах.



Бектенова Алма

22.06.2022 Источник - turanpress.kz

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