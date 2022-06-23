Запад передал Украине новейшие германские САУ и американские системы залпового огня. Лето будет жарким

10:02 25.06.2022

Германские гаубицы поступили в распоряжение ВСУ



В Берлине утверждают, что украинские военные не собираются обстреливать российскую территорию

Олег Никифоров



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на мероприятии, организованном изданием Politiсo, что союзники по альянсу способны продолжать снабжать Украину оружием "столько, сколько это необходимо". В Берлине федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт объявила, что немецкое тяжелое вооружение вместе с обученным экипажем уже поступило в Украину и примет участие в боях.



Как замечает газета Welt, "через четыре месяца после начала боевых действий в Украине Германия поставляет Киеву тяжелое вооружение". Речь идет о самоходных артиллерийских установках (САУ) PzH 2000, считающихся самыми современными в мире. Они были разработаны компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. САУ оснащены гаубицей 155-мм и обладают дальностью стрельбы в зависимости от типа используемого снаряда от 30 до 67 км. Они способны выпускать три снаряда за 9 секунд или десять за 56 секунд на дальность 30 км. У них дизельный двигатель и запас хода на более 400 км. PzH 2000 уже использовались в боевых действиях в Афганистане. Применяемые Россией САУ подобного типа "МСТА-С" уступают немецким по дальности стрельбы.



В составе экипажа – пять человек. Все экипажи прошли обучение на территории Германии. Как объяснила Ламбрехт на часе вопросов и ответов в Бундестаге, поставляемые Киеву САУ управляются с помощью компьюторных систем, поэтому специалисты Минобороны ФРГ "натаскивали" украинские экипажи в том числе с помощью инструкций на украаинском языке.



Пока из Германии, по словам главы бундесвера, осуществлена поставка семи единиц этих гаубиц. Из Нидерландов поступило еще пять PzH 2000. И этого количества на сегодня достаточно, чтобы успешно обороняться, сказала Ламбрехт. Ранее о поставках PzH 2000 и их путях в прессе ничего не сообщалось, чтобы, как выразилась министр, "враг не получил информацию".



Вслед за САУ в июле в Украину поступят три установки MASSII, которые представляют собой реактивные системы залпового огня (по типу катюш). Они одновременно выпускают 12 ракет или противотанковых мин. По словам Ламбрехт, аналогичные системы залпового огня будут поставлены Киеву Великобританией и США. Также Берлин направит ВСУ самоходные зенитные установки Gepard, которые, по оценке военных специалистов, могут применяться и для поражения наземных целей.



Отвечая на вопросы депутатов, глава бундесвера отметила, что Германия не накладывала на Украину никаких ограничений по части использования САУ. Киевские власти якобы заверили Берлин, что намерены использовать поставляемое вооружение из Германии исключительно в оборонительных целях. "Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии", – пояснила Ламбрехт.



В качестве перспективных проектов перевооружения Украины она назвала обмен вооружениями с такими странами, как Словения, Словакия, Греция, Польша. По такому сценарию эти страны поставляют оружие советского производства Украине, а Германия замещает отправленную технику немецкой. Греческая делегация на следующей неделе посетит Германию, чтобы присмотреться к предлагаемым к обмену образцам.