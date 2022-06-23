В какую сторону повел Туркмению Бердымухамедов-младший: выговоры, разносы, запреты, - Е.Гамаюн

13:05 25.06.2022

После того, как Сердар стал хаджи, в стране начали массово строить мечети



Три месяца назад вступил в должность новый президент Туркменистана. Вместо Гурбангулы страну возглавил Сердар Бердымухамедов. На экранах туркменских ТВ замелькало молодое лицо, однако "омоложения" власти фактически не произошло. Те же "накачки" и разносы министров на заседаниях, те же все новые и новые запреты в общественной жизни. "Яблочко от яблони" упало совсем недалеко. И все же интересно посмотреть, какими деяниями отметился новый Бердымухамедов в Туркмении и что делает сейчас Бердымухамедов-старший.



После того, как Сердар стал хаджи, в стране начали массово строить мечети

Ежедневная информ-сводка в стране выглядит вполне привычно: "Провальное импортозамещение. Уволены два вице-премьера", "Сердар Бердымухамедов объявил строгий выговор главе Гокомводхоза за проблемы с орошением полей", "Сердар Бердымухамедов остался недоволен ходом цифровизации в Туркменистна, вице-премьерам объявлен выговор", "Объявлены выговоры вице-премьерам, отвечающим за торговлю и СМИ", "Наказаны руководители МВД". Пожалуй, трудно найти чиновника, который за минувшие три месяца не попал бы под "президентскую раздачу".



Впрочем, им не привыкать. При Гурбангулы Бердымухамедове тоже без выговоров и увольнений ни одно заседание Кабмина не обходилось. Здесь Сердар действует по накатанной схеме - держит госслужащих в тонусе. Ну и обществу, чтобы не расслаблялось, постоянно подкидывает новые запреты. Больше всех в последнее время, достается женщинам: им нельзя проводить косметические процедуры, делать аборты и даже ездить на переднем сидении автомобиля. Не говоря уже о том, чтобы управлять "железным конем". Вечером же вообще нельзя садиться в частную машину. Сложные отношения у нового президента Туркмении со слабым полом, по-видимому.



Но есть и некоторые отличия в стиле управления наследника. Он не столь общителен, как его отец, не столь разносторонен - книг не пишет, песен не поет. И хотя он перехватил у своего отца должность главы туркменского НОК и теперь возглавляет традиционные субботние велозаезды чиновников, делает он это не столь зажигательно и увлеченно, как его родитель. Зато Сердар более подвижен: всего за три месяца он посетил несколько стран. 2 июня отправился с визитом в Саудовскую Аравию, совершив малый хадж - то есть, паломничество - не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время года. И теперь официально именуется Сердар хаджи Бердымухамедов. Судя по всему, наследник более религиозен, чем его отец. Гурабангулы велел строить в каждом велаяте Дворцы спорта и Дворцы культуры. Сердар дал указание возвести в каждом городе по новой мечети. Возможно, влиянием Саудовской Аравии и обусловлены жесткие нововведения в отношении женщин.



Уже 10 июня Сердар отправился в Россию. Причем привез с собой для кортежа белый бронированный AURUS российского производства, цена которого достигает 70 млн.рублей. В Москве наследник подписал декларацию об углубленном сотрудничестве с РФ. После чего отправился с визитом в Иран. В принципе, уже можно сделать вывод о внешнеполитических приоритетах нового лидера Туркмении. Несмотря на то, что учился Сердар в Швейцарии, а потом несколько лет работал в Женеве, восточные ценности ему ближе европейских.



Хотя некоторые шаги, явно выходящие за рамки традиционного в стране кланового общества, привлекли внимание журналистов. Довольно скандальной была ситуация вокруг увольнения тети Сердара Гульнабат Довлетовой из Общества Красного полумесяца. Родственницу президента не просто отстранили от "кормушки", но и потребовали вернуть в казну около 60 миллионов манатов ($17,1 млн по госкурсу). Иначе грозили возбудить дело - за коррупцию и использование госсредств, выделяемых обществу Красного полумесяца, в личных целях. Как говорилось в расследовании туркменских независимых СМИ, средства общества шли в карман дочери Гульнабат, которые на эти деньги открыла торговый центр и ресторан в Дубае. А автомобили, числящиеся на балансе Красного полумесяца, эксплуатировались на фирмах, принадлежащих мужу Гульнабат. Зять же тети и вовсе использовал общество Красного полумесяца как "крышу" для своих финансовых махинаций. . Через организацию в страну ввозились просроченные продукты, консервы и сигареты, которые потом продавались в торговых центрах того же зятя - Шамурада Реджепова. Кстати, говорят, что Сердар "прижал к ногтю" семью тети не потому, что он такой уж борец с коррупцией, а потому что у него довольно натянутые отношения с Реджеповым, который является его двоюродным братом. Сразу же после инаугурации молодого Бердымухамедова Шамурад поспешил покинуть страну. Все его счета в Туркмении были заморожены.



Досталось и друзьям двоюродных братьев Сердара. Президент Туркменистана повелел МВД провести рейд по выявлению "лихачей" на дорогих автомобилях. В сети полиции попалось около 30 "мажоров", гоняющих по трассам Ашхабада со скоростью под 200 км. Две трети из них оказались друзьями двоюродных братьев Сердара. Всех их ждал штраф и прилюдное покаяние на камеры.



А чем же занимается Бердымухамедов-старший, пока его наследник устанавливает в стране "новый порядок". Свалив бремя управления страной на сына Гурбангулы занимается любимым делом. Во-первых, пишет книги. Полтора месяца назад народу было представлено его очередное - 57 по счету творение. Причем книгу презентовал сам президент Сердар. Мемуары под названием "Смысл моей жизни"были представлены на заседании Кабмина страны. Кроме литературного творчества Гурбангулв углубился и в архитектуру и городское строительство. Под его кураторством в стране возводится новая столица Ахала, которую строят практически "с нуля". Заложили город еще при президентстве Гурбангулы, а сейчас дело дошло уже до заселения и оформления кварталов. В туркменских СМИ можно увидеть репортажи, как экс-президент с увлечением выбирает дизайн уличных указателей или вносит коррективы в главный городской памятник - коню Аркадага. Аркадаг, напомним, почетный титул Гурбангулы Бердымухамедова, в буквальном переводе означающий - покровитель. В новой столице будет площадь Аркадага, центром которой, по задумке, должен стать "золотой скакун". Так что дел у экс-президента хватает...



Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН