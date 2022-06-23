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Особенности идентификации казахстанцевОсобенности идентификации казахстанцев
13:34 25.06.2022

Недавно принимала участие в мероприятии историков, точнее слушала их, когда они говорили, что для описания новейшей истории Казахстана им нужна социология. Слово мне так и не дали, хотя хотела задать вопрос: а как вы это себе представляете? По-моему, историки, несмотря на субъективную предвзятость некоторых, если не большинства из них, все-таки, имеют дело с фактами, документами, архивами, различными объектами материальной культуры и т.п. и могут на их основе реконструировать хотя бы хронологию событий. А вот взять такую тему, как идентичность и идентификационные процессы, как она будет выглядеть с исторической точки зрения? Могу сказать про социологический взгляд. Во-первых, исследований недостаточно много для качественного и систематического обобщения. Может быть, что-то выпускал Институт философии и политологии, но не всегда их данные есть в открытом доступе. Предположу, что если и проводились где-то исследования, то на них до сих пор печать ДСП и лежат они где-то, покрытые толстым слоем пыли. Во-вторых, для потребления социологических данных нужна хорошая интерпретация, понимание, как с этими результатами работать, как их объяснять. Многие годы наблюдаю, как слабо берутся в оборот результаты социологических исследований, в том числе и в редких междисциплинарных проектах. А приводить разобщенные, отрывочные данные, пытаясь выдать их за единую систему поступательного движения вперед к "новому Казахстану" – не думаю, что это правильно с научной точки зрения.

Вернусь к теме идентификации населения. В ОФ "ЦСПИ "Стратегия" накоплены соответствующие результаты исследований. Начиная с 2009 года респондентам (выборка =1600), раз в четыре-пять лет задается вопрос "Если говорить о вас, то как часто вы ощущаете свою принадлежность к перечисленным ниже группам людей?" и далее дается перечень групп для самоидентификации. До сих пор с социологической точки трудно написать какой-то определенный образ современного казахстанца. На его "портретные" характеристики оказывают заметное влияние самые разнообразные факторы – локальный, этнический, возрастной, в меньшей степени – религиозный, доход, род занятий и другие.

Так, в 2022 году чаще всего казахстанцы относят себя к жителям своего города или села (51%), к гражданам страны (50%), к людям своего поколения, возраста (45%) и к людям своей национальности, этноса (42%). При этом вариант "никогда" при самоопределении почти каждый пятый выбрал в отношении таких групп как "люди такого же достатка" (20%), "люди моей профессии, того же рода занятий" (18%), "представители моей веры" (17%).

Диаграмма 1. Если говорить о вас, то как часто вы ощущаете свою принадлежность к перечисленным ниже группам людей? (ответ по каждой группе)

Интересен при рассмотрении вопросов идентификации возрастной разрез: его влияние наиболее заметно в двух главных направлениях для идентификации. Так, с возрастом повышается доля тех, кто соотносит себя с локальной идентичностью, своим городом/селом (с 50% в группе 18-24 лет до 59% в группе старше 65 лет). Аналогичная ситуация и при идентификации себя с гражданами Казахстана: рост показателя до 56% в группе старше 65 лет.

Однако из общей картины "вываливается" возрастная когорта казахстанцев в возрасте 35-44 лет (родившиеся в период с 1978 по 1987 г.г.), которой по итогам опроса, присущи самые низкие показатели идентичности по всем анализируемым группам: они реже других соотносят себя с кем-то по принципу веры (32%), проживания на территории области (28%) или населенного пункта (45%). В целом, ни по одному из направлений идентификации в этой группе не было получено показателя 50% и выше. Вот кого можно назвать "потерянным поколением".

В то же время молодые, о которых мы беспокоимся больше всего, вполне соответствуют сложившейся общеказахстанской картине с идентичностями: почти все их показатели равны средним по стране с некоторым повышением по идентификации с людьми своей веры (42%) и с жителями своей области (40%). Довольно красноречивые и требующие особого внимания аспекты.

Диаграмма 2. Если говорить о вас, то как часто вы ощущаете свою принадлежность к перечисленным ниже группам людей? (в возрастном разрезе)

Если проанализировать полученные ответы с точки зрения места жительства участников опроса, то увидим, что сельчане чаще всего ощущают свою принадлежность к месту своего жительства (село и область), у горожан более выражена идентичность по принципу отнесения себя к людям одного поколения, одного рода занятости и уровня достатка. Примечательно, что равное число горожан и сельчан соотносят себя с людьми своей веры, национальности и с гражданами Казахстана.

Диаграмма 3. Если говорить о вас, то как часто вы ощущаете свою принадлежность к перечисленным ниже группам людей? (в разрезе по месту жительства)

Ниже приведены данные в разрезе по образованию. Заметно, что образовательный фактор влияет на ответы респондентов. У участников опроса с неполным средним образованием кроме наиболее распространенных идентичностей по месту жительства и гражданству, сравнительно высок показатель отнесения себя к людям своей национальности (51%, 3 место). У опрошенных со средним специальным образованием результаты по всем направлениям идентичности находятся на одном уровне со средними по стране, при заниженном показателе общегражданской идентичности (48%). У респондентов с высшим образованием на третьем месте находится идентичность по принципу отнесения себя к людям своего поколения/возраста (50%), другие показатели на уровне страновых.

Диаграмма 4. Если говорить о вас, то как часто вы ощущаете свою принадлежность к перечисленным ниже группам людей? (в разрезе по образованию)

При сравнении данных за весь период наблюдений (с 2009 по 2022 год) обнаруживаем, что, несмотря на существенные колебания процентной наполняемости показателей, одни и те же четыре группы для идентификации остаются на первых местах, т.е., важность с исследовательской точки зрения представляет ранг группы для идентификации, а не сам процентный показатель. Итак, чаще всего участники опросов соотносили и соотносят себя с гражданами Казахстана, с жителями своего города/села, с людьми своего поколения/возраста и представителями своей этнической группы.

Еще одно наблюдение, выявленное на основе сравнительных данных, также обращает внимание. В исследовании 2009 года общегражданская идентичность была первой с показателем 67%, но уже в последующих замерах она стала второй, так и не вернув себе лидирующих позиций. Ее оттеснила локальная идентичность на основе проживания респондентов в определенном городе или селе. Три замера – 2014, 2017 и 2022 гг. – подтвердили приоритет этого направления идентификации.

Таблица 1. Если говорить о вас, то как часто вы ощущаете свою принадлежность к перечисленным ниже группам людей? (сравнительные данные по ответу "часто")

Часто - 2009 г. - 2014 г. - 2017 г. - 2022 г.
К жителям своего города или села - 59% - 76% - 59% - 51%
К гражданам Казахстана - 67% - 72% - 52% - 50%
К людям своего поколения, возраста - 51% - 72% - 53% - 45%
К людям своей национальности - 55% - 73% - 52% - 42%
К людям своей веры - 44% - 62% - 43% - 38%
К людям своего рода (ру) - 51% - 55% - 46% - 37%
К людям своей профессии, рода занятий - 40% - 60% - 46% - 36%
К жителям своей области - 45% - 64% - 40% - 34%
К людям такого же достатка - 40% - - - 40% - 33%

В то же время интересно, что с течением времени произошло закрепление тех направлений идентификации, которыми казахстанцы никогда не пользуются. Это отнесение себя к людям одной веры, профессии/рода занятий и определенного достатка. Последнее может говорить о том, что социально-классовая структура в казахстанском обществе, несмотря на переход к рыночной экономике, так и не сформировалась. Т.е., мы по-прежнему имеем дело с разрозненными, слабо связанными между собой по экономическим основаниям, группами населения.

Таблица 2. Если говорить о вас, то как часто вы ощущаете свою принадлежность к перечисленным ниже группам людей? (сравнительные данные по ответу "никогда")

Никогда - 2009 г. - 2014 г. - 2017 г. - 2022 г.
К людям такого же достатка - 19% - 15% - 20%
К людям своего рода (ру) - 12% - 11% - 17% - 18%
К людям своей профессии, рода занятий - 16% - 7% - 13% - 18%
К людям своей веры - 12% - 9% - 12% - 17%
К жителям своей области - 14% - 4% - 9% - 16%
К людям своей национальности - 9% - 4% - 11% - 13%
К людям своего поколения, возраста - 10% - 4% - 6% - 12%
К жителям своего города или села - 7% - 2% - 6% - 9%
К гражданам Казахстана - 6% - 2% - 8% - 8%

Таким образом, можно констатировать, что идентификационные процессы в Казахстане все еще находятся в стадии развития при отсутствии одного доминирующего направления. Однако можно отметить устойчивый тренд на снижение показателя отнесения себя к жителям одной области и представителям одной веры (за исключением молодежи 18-24 лет). Идентификация себя со своей этнической группой, оставаясь пока что одной из самых востребованных (4 место в 2022 году), тем не менее, с течением времени снижает свою привлекательность. Что касается идентификации на основе отнесения себя к роду (ру), то она с годами снижается: в 2022 году почти пятая часть населения никогда не ощущала свою принадлежность к родовой структуре, при этом только каждый третий опрошенный часто прибегал к родовой идентификации. При этом заметно, что основными носителями этой идентичности являются люди старшего (от 55 лет) возраста, где доля подобной идентификации на уровне 40% и выше, в более молодых возрастах на родовую принадлежность обращают меньшее внимание.

И теперь вернемся к вопросу, заданному в начале статьи: что такая социология может дать историкам для понимания современных процессов и соотнесения их с прошлыми периодами? Вопрос к историкам.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Автор:
Илеуова Гульмира
23.06.2022 09:55
https://turanpress.kz/obshchestvo/2005-osobennosti-identifikacii-kazahstancev.html

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656153240


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