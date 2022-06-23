Китай планирует ликвидацию лидеров Тайваня, - Shukan Gendai

22:01 25.06.2022 Shūkan Gendai

Япония



Китай задумался о "невоенных способах" решения проблемы Тайваня путем ликвидации его руководства



Shukan Gendai пишет, что в Пекине тщательно изучают опыт спецоперации России на Украине, чтобы повторить ситуацию на Тайване. Китайцы исходят из необходимости быстрой и полной ликвидации тайваньского руководства и политической опоры режима на местах, сообщает автор.



Учась на просчетах начальной стадии российской спецоперации на Украине, Китай думает о жестких и решительных действиях в отношении Тайваня.



Для чего нужны "невоенные операции"?



Вечером 13 июня информационное агентство Синьхуа и Центрального телевидение Китая примерно в одно и то же время передали важную новость. Председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подписал официальный текст "Руководящих принципов действий армии в невоенном режиме", который вступит в силу с 15 июня.



На следующий день 14 июня орган ЦК КПК газета "Жэньминь жибао" также сообщила об этом в верхней части первой полосы. Пока никаких подробностей в сообщениях центральных китайских СМИ приведено не было. Но при внимательном прочтении статей в "Жэньминь жибао" и Синьхуа можно заметить, что в них говорится о "важном значении" "Руководящих принципов".



"Осуществление этих принципов призвано эффективно предотвращать риски и проблемы, реагировать на внезапные чрезвычайные ситуации внутри страны и за рубежом, защищать безопасность жизни людей, поддерживать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, а также обеспечение усиления его военной мощи. Новые принципы имеют важное значение для формирования китайских вооруженных сил нового типа, формулируя новые правила относительно специальных, невоенных действий вооруженных сил, и эффективно выполняя задачи создания армии КНР новой эпохи".



Если вы это прочтете, то увидите, что "Принципы" направлены на борьбу с внутренними и внешними врагами, на ликвидацию "внезапных инцидентов" внутри страны и на поддержание "национального суверенитета и безопасности" вовне. Например, если в Японии произойдет крупномасштабное стихийное бедствие, то на основании "Принципов" НОАК вполне может быть направлена на борьбу с ним. Это же, по всей видимости, относится и к неким "внутренним беспорядкам", которые могут возникнуть в Китае или ближайших окружающих странах. Все это вроде бы подпадает под определение "невоенные операции" и санкционируется теперь высшим китайским руководством.



Вопрос в том, что подразумевается под "невоенными операциями", которые НОАК призвана осуществлять для защиты "национального суверенитета и безопасности"? Как правило, вооруженные силы какой-то страны выступают на защиту суверенитета и безопасности нации в ходе самого акта войны, и здесь любые их действия никак нельзя назвать "невоенными". Имея это в виду, первый вопрос заключается в том, что означают упоминаемые в "Принципах" "невоенные специальные действия" китайских вооруженных против внешних угроз? И второй вопрос - почему Председатель Си подписал этот необычный, но очень важный документ именно сейчас?



Уроки, извлеченные из некоторых неудач российской спецоперации на Украине



Невооруженным глазом видно, что все мировые СМИ, в том числе и японские, активно обсуждают и всячески препарируют тему связи между российской спецоперацией на Украине и китайскими угрозами Тайваню. Создается устойчивое впечатление того, что Китай, по примеру России, старается убрать понятие "война" или "военные действия" и придать ему характер "специальной операции". Этой цели и служат упоминавшиеся выше "Руководящие принципы действий армии в невоенном режиме". Судя по всему, по примеру России, Китай тоже готовится объявить свое вторжение на Тайвань не военными действиями, а некоей "невоенной специальной операцией по воссоединению отколовшегося Тайваня с материком". Таким образом Пекин стремится затушевать проблему.



Так почему же Китай пытается позиционировать возможное появление на острове как "специальную военную акцию", а не как "войну"? Абсолютно преобладающим мнением международных экспертов по этому поводу является точка зрения о том, что такими действиями Пекин заранее пытается снизить уровень сопротивления и критики международным сообществом его агрессии против Тайваня и стремится избежать суровых западных санкций.



Однако я скептически отношусь к этой точке зрения. "Невоенные специальные операции" изначально были концепцией, придуманной американскими военными, а китайцы обратили на нее внимание и начали ее исследование и переработку еще в 2008 году.



Например, китайский военный бюллетень "Бюллетень НОАК" от 4 декабря 2008 года опубликовал комментарий, в котором говорилось: "Учитесь у иностранных армий стратегии проведения специальных операций, которые не обязательно разворачиваются в полномасштабные военные действия". Под "иностранной армией" здесь подразумевались вооруженные силы США



Однако многие наблюдатели отмечают, что, возможно, главной целью Китая в разработке и применении концепции "специальной операции" Тайваня не обязательно является смягчение противодействия ей со стороны международного сообщества и избежание санкций Запада. Потому что позиционирование Россией ввода своих вооруженных сил на Украину как "специальной военной операции" не помешало суровым западным санкциям. Скорее, Россия сейчас подвергается самым жестким санкциям со стороны Запада в истории.



Это урок для Китая. Как бы ни камуфлировал он претензии на Тайвань видимостью осуществления "специальной операции", международное сообщество все равно не простит ему этих агрессивных действий.



Последние высказывания бывшего главного редактора Global Times



Если это так, то какова реальная цель Председателя Си Цзиньпина и НОАК в принятии и обеспечении введения в действие "Руководящих принципов действий армии в невоенном режиме" в свете возможного конфликта с Тайванем?



Одной из подсказок для понимания этого вопроса является последние комментарии Ху Сицзиня, бывшего главного редактора внешнего рупора ЦК КПК газеты Global Times, а ныне ее главного политического обозревателя.



7 июня Ху сделал следующие замечания о Тайване в своей колонке, вызвав волну возмущения внутри страны и за рубежом. Он написал:



"Решение о войне против Тайваня должно быть принято быстро, чтобы избежать ее затягивания и перевода в „войну на истощение". Для этого прежде всего следует провести операцию по обезглавливанию тайваньского руководства и уничтожить все до одного упорно сопротивляющиеся „элементы, отстаивающие независимость острова". Если этих людей оставить в живых, они могут побудить тайваньский народ попытаться противостоять освободительным силам и затянуть конфликт. Так же важно как можно быстрее захватить администрацию президента Цай Инвэнь и вынудить весь Тайвань отказаться от сопротивления".



Ху Сицзинь давно известен как человек, знакомый с инсайдерской информацией из высших сфер Китайской коммунистической партии и высшего руководства страны и иногда могущий высказывать истинные намерения китайской администрации. Следует особо отметить, что этот свой комментарий Ху опубликовал за неделю до того, как Председатель Си подписал вышеупомянутое "Руководящие принципы действий армии в невоенном режиме". Эти скандальные замечания, сделанные приближенным к пекинскому руководству Ху Сицзинем игнорировать никак нельзя.



Пересматривается ли Пекином план аннексии Тайваня?



Используя выступление Ху Сицзиня в качестве ключа для определения истинной цели "Руководящих принципов", можно сделать такое заключение.



Председатель Си и высшее военно-политическое руководство Китая сделало свои выводы из некоторых неудач российской спецоперации на Украине на начальном ее этапе.



Теперь они всерьез думают о том, чтобы с самого начала придать конфликту видимость "спецоперации", но действовать в то же время предельно жестко и быстро. Китай предпримет все возможное, чтобы представить свое нападение на Тайвань не как "войну", а именно как "спецоперацию", всемерно подчеркивая в ее пропагандистском освещении ее "невоенный" характер.



В Китае обратили пристальное внимание на то, что не добившись с самого начала устранения президента Зеленского и националистического украинского руководства, Россия допустила объединение украинского народа и рост его воли к сопротивлению. Началась битва "на истощение". Российской спецоперации серьезным образом мешают жесткие западные санкции и массированные поставки Западом оружия на Украину. Даже сейчас, когда у России есть на Украине существенные успехи, ее продвижение к заявленным целям спецоперации осуществляется с немалыми трудностями. Экономика России страдает от все более ужесточающегося санкционного давления Запада.



Именно в свете определенных военных просчетов России на начальном этапе спецоперации, упомянутый выше Ху Сицзинь, видимо, отражая существующие в китайском руководстве мнения, открыто заговорил о необходимости как можно более быстрого обезглавливания тайваньского руководства и ликвидации политической опоры тайваньской власти на местах с целью недопущения затягивания такой же китайской спецоперации на Тайване. Таким образом, можно предположить, что Председатель Си и высшее китайское военно-политическое руководство многое почерпнули из опыта хода российской военной спецоперации на Украине и пересмотрели стратегическую перспективу и общий план войны против Тайваня.



Речь идет о том, что на опыте Украины Пекин может попытаться избежать массированной военной операции на Тайване с высадкой большого десанта и развертыванием крупномасштабных сражений на всей территории острова.



Вместо этого, Китай может сосредоточится на "военной спецоперации", главной целью которой будет обезглавливание военно-политического руководства Тайваня, уничтожение политической основы режима и слом воли тайваньцев к сопротивлению.



Быстрое осуществление такой "спецоперации" вполне возможно с учетом небольших размеров острова и слабости его армии. А "специальные" методы, которые применит против Тайваня НОАК, могут серьезно помешать США развернуть свое полномасштабное вмешательство по защите Тайваня. Не исключено, что по замыслу китайских руководителей, такая стратегия позволит избежать затяжки спецоперации по освобождению Тайваня и повторения ситуации, с которой столкнулась Россия на Украине, прежде всего в смысле длительности конфликта.



Таким образом, вполне логично предположить, что именно пересмотр Пекином оперативного плана аннексии Тайваня является главной предпосылкой принятия в Китае "Руководящих принципов действий армии в невоенном режиме".



В статье в "Жэньминь жибао" упоминается еще одна ключевая позиция, содержащаяся в "Руководящих принципах". Речь идет об "инновациях в военной стратегии" Китая. Под этими "инновациями" вполне можно понимать принципиальные изменения в существовавших до этого стратегических воззрениях Пекина на методы ведения современных войн. И под ними вполне могут скрываться планы проведения против Тайваня "обезглавливающей спецоперации", после которой НОАК гораздо легче будет захватить полный контроль над островом. Тайвань и международное сообщество должны очень осторожно относиться к "инновациям" в агрессивных планах Китая по решению "тайваньской проблемы".



Автор: Хэй Сэки (Hei Seki) - директор Института изучения современного Китая, доктор политологии, писатель. Автор многих книг о Китае и тайваньской проблеме. Источник - ИноСМИ

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