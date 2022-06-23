Конец света уже рядом, - Питер Зейхан

22:04 25.06.2022

Fox News

США



Близок ли конец света?



Ведущий Fox News предположил, какой конец может ждать нашу планету. По его мнению, апокалипсис может оказаться более прозаичным, чем мы его себе представляем. В свою очередь, гость телеканала, американский писатель Питер Зейхан считает, что мир может рухнуть по экономическим причинам, но о США он не беспокоится.







Джесси Уоттерс, ведущий: Каким будет конец света? Может, астероид? А может, восстание машин? Или все же нечто менее драматичное? Может ли конец света знаменовать лишь исчезновение привычных нам реалий? Что произойдет, если дефицит продовольствия и энергоресурсов разорвет наш глобализированный мир на части? Что если, скажем, Калифорния, в которой сейчас лишь иногда происходят перебои, регулярно будет оставаться без электричества? Базовые потребности вроде света и отопления станут роскошью. Если повезет. Чем чреваты нарушения поставок продовольствия и водоснабжения?



Считаете, я спятил? Наверняка вы так и думаете. Но этот процесс уже начался, скажем, в Перу или на Шри-Ланке. В этом году дефицит удобрений и энергоресурсов погрузил обе страны в продовольственный кризис, и следующим может оказаться именно ваш город. Наблюдается нехватка главного продовольственного ресурса - пшеницы; цены на нее запросто могут подскочить аж вчетверо. Есть ли способ пережить подобное или мы все обречены? Лучше всего адресовать этот вопрос Питеру Зейхану, у которого только что вышла книга с соответствующим предсказанием. Она называется "Конец света - это только начало". Я почти закончил ее читать, вещь просто потрясающая. Вероятно, лучшее ваше творение. Настоятельно рекомендую ее каждому американцу. Прежде чем мы начнем, объясните, почему все вдруг изменилось? Ведь последние 75 лет все было так хорошо.



Питер Зейхан: Дела и правда шли отлично. Глобализация по определению заключается не в одной только торговле, но и во взаимодействии множества отдельных экономик. Если вам довелось пожить в этом мире до 1939 года, причем не в одной из сверхдержав, все необходимое должно было быть расположено локально. А теперь давайте поразмыслим в таком ключе о современной жизни. В качестве примера можно взять телефон. Представьте, что вам пришлось бы самостоятельно собирать его где-то в гараже из запчастей, которые смастерил один из соседей. Даже медь, из которой делают провода, нужно где-то добывать. Поэтому мы экономим за счет роста производства и диверсифицировали весь спектр профессиональных навыков, в результате чего и возник привычный для нас мир, где всего в избытке. Но если из-за популизма, а также торговых и демографических причин глобальная система рухнет, все это исчезнет. На плаву удержатся только те страны, которые обладают большим влиянием и имеют доступ к трудовым ресурсам и капиталу. И таковых не много.



