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Конец света уже рядом, - Питер Зейхан
22:04 25.06.2022

Fox News
США

Близок ли конец света?

Ведущий Fox News предположил, какой конец может ждать нашу планету. По его мнению, апокалипсис может оказаться более прозаичным, чем мы его себе представляем. В свою очередь, гость телеканала, американский писатель Питер Зейхан считает, что мир может рухнуть по экономическим причинам, но о США он не беспокоится.



Джесси Уоттерс, ведущий: Каким будет конец света? Может, астероид? А может, восстание машин? Или все же нечто менее драматичное? Может ли конец света знаменовать лишь исчезновение привычных нам реалий? Что произойдет, если дефицит продовольствия и энергоресурсов разорвет наш глобализированный мир на части? Что если, скажем, Калифорния, в которой сейчас лишь иногда происходят перебои, регулярно будет оставаться без электричества? Базовые потребности вроде света и отопления станут роскошью. Если повезет. Чем чреваты нарушения поставок продовольствия и водоснабжения?

Считаете, я спятил? Наверняка вы так и думаете. Но этот процесс уже начался, скажем, в Перу или на Шри-Ланке. В этом году дефицит удобрений и энергоресурсов погрузил обе страны в продовольственный кризис, и следующим может оказаться именно ваш город. Наблюдается нехватка главного продовольственного ресурса - пшеницы; цены на нее запросто могут подскочить аж вчетверо. Есть ли способ пережить подобное или мы все обречены? Лучше всего адресовать этот вопрос Питеру Зейхану, у которого только что вышла книга с соответствующим предсказанием. Она называется "Конец света - это только начало". Я почти закончил ее читать, вещь просто потрясающая. Вероятно, лучшее ваше творение. Настоятельно рекомендую ее каждому американцу. Прежде чем мы начнем, объясните, почему все вдруг изменилось? Ведь последние 75 лет все было так хорошо.

Питер Зейхан: Дела и правда шли отлично. Глобализация по определению заключается не в одной только торговле, но и во взаимодействии множества отдельных экономик. Если вам довелось пожить в этом мире до 1939 года, причем не в одной из сверхдержав, все необходимое должно было быть расположено локально. А теперь давайте поразмыслим в таком ключе о современной жизни. В качестве примера можно взять телефон. Представьте, что вам пришлось бы самостоятельно собирать его где-то в гараже из запчастей, которые смастерил один из соседей. Даже медь, из которой делают провода, нужно где-то добывать. Поэтому мы экономим за счет роста производства и диверсифицировали весь спектр профессиональных навыков, в результате чего и возник привычный для нас мир, где всего в избытке. Но если из-за популизма, а также торговых и демографических причин глобальная система рухнет, все это исчезнет. На плаву удержатся только те страны, которые обладают большим влиянием и имеют доступ к трудовым ресурсам и капиталу. И таковых не много.



Джесси Уоттерс: Итак, Америка отвечала за функционирование этого глобального миропорядка и обеспечила свободу торговли, а ее ВМС - защиту судоходства. Теперь мы эту способность утратили. Каждой стране придется самостоятельно защищать прибывающие морем товары. Может даже вернуться пиратство. Есть соображения на этот счет?

Зейхан: Конечно. Даже если бы США хотели продолжать прежний курс - хотя, судя по нашим президентам, это желание пропало... Мы растратили всю прежнюю мощь. На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе - этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70. Все беспокоятся по поводу китайского флота, но 90% его кораблей неспособны отойти и на несколько сотен километров от берега. Нет такого сочетания военно-морских сил, которое могло бы гарантировать безопасность морских перевозок.

Джесси Уоттерс: Получается, Америка заняла такую позицию: пусть остальные решают проблемы самостоятельно, а уж о себе мы позаботимся?

Зейхан: Здесь я не особо переживаю. США обладает крупнейшей и самой диверсифицированной экономикой мира. Партнеры в лице Мексики и Канады прекрасно компенсируют все наши слабости. Наша экономика на 85% завязана на соглашении НАФТА. И это замечательно. Большинству стран подобное и не снилось.

Джесси Уоттерс: С нами был Питер Зейхан, автор бестселлера "Конец света – это только начало". Надо сказать, что книга просто нарасхват. Обязательно купите ее, если вам небезразлична судьба человечества в ближайшие 50-100 лет. Спасибо большое, Питер.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656183840


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