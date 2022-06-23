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|РФ передаст Белоруссии ядерные ракеты "Искандер-М"
23:00 25.06.2022
Путин: РФ передаст Белоруссии "Искандер-М"
Евгений Дюмин
Комплекс Искандер может применять как баллистические, так и крылатые ракеты
Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом решении передать на вооружение Белоруссии ракетного комплекса "Искандеры М". Об этом глава государства заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
"Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - заявил Путин. Трансляция встречи лидеров двух стран велась на телеканале "Россия 24".
Ранее Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии создать новую ракету. Она будет сделана по образцу российского ракетного комплекса "Искандер".