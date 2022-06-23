Юбочка из плюша. Сын Илона Маска - Ксавье решил сменить пол и отказаться от фамилии отца

00:01 26.06.2022

21 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сын Илона Маска решил сменить пол и отказаться от фамилии отца - СМИ



Сын миллиардера Илона Маска решил полностью изменить образ, чтобы дистанцироваться от отца. Как сообщает The Blast, 18-летний Ксавье Александр Маск сменит пол и откажется от имени и фамилии отца.



Отмечается, что почти сразу после дня рождения в апреле Ксавье подал в суд прошение об изменении имени на женское. Согласно документам из Верховного суда Калифорнии в округе Лос-Анджелес, слушание назначено на 24 июня.



"Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом", - процитировало издание фрагмент из заявления Ксавье о причинах прошения. По данным The Blast, Ксавье Александр Маск просит изменить его имя на Вивиан Дженна Уилсон.



Ксавье - сын Маска и первой жены, писательницы Джастин Уилсон. У него есть брат-близнец Гриффин Маск. Два года спустя после появления первенцев у Маска и Уилсон родились еще трое сыновей: Кай, Саксон и Дамиан, каждому в настоящее время исполнилось 16 лет. В 2008 году пара подала на развод. Они по-прежнему делят опеку над своими пятью детьми.