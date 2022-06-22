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Казахстан не обязан кланяться в ноги России: очередное предательство Токаева
09:07 26.06.2022

Maxim

Обновлено 2022/06/22
Казахстан не обязан кланяться в ноги России: очередное предательство Токаева
Президент Казахстана заявил о незначительной роли России в январской операции ОДКБ.

Казахстан продолжает дистанцироваться от России, но инициатором разрыва добрососедских отношений выступает отнюдь не наша страна. Так, на днях президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна ничем не обязана России за проведенную в январе операцию ОДКБ по восстановлению конституционного порядка в Казахстане. По его словам, люди, которые считают иначе, сильно заблуждаются. И это при том, что большинство миротворцев, прибывших в охваченный огнем Казахстан, были как раз из России.

"Впервые за 30 лет ОДКБ хоть каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. В России некоторые лица перевирают ситуацию, утверждая, что это Россия спасла Казахстан, и Казахстан теперь должен кланяться в ноги. Считаю, это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности", - сказал Токаев в интервью "России 24".

При этом очевидно, что казахский лидер нарочно пытается приуменьшить роль России в спасении не столько Казахстана, сколько собственной шкуры, ведь совершенно ясно, что без одобрения Москвы никакой спецоперации ОДКБ не состоялось, и не известно, занимал бы сейчас Токаев свой пост, и, вообще, сохранил бы жизнь.

И Токаев, безусловно, это понимает. Если вспомнить, как еще несколько месяцев назад он умолял партнеров дрожащим голосом спасти его от собственного народа, то можно заметить как радикально изменилось его поведение после того, как, благодаря России и другим странам, угроза потерять власть для него сошла на нет.

Несмотря на оказанную Россией помощь, президент Казахстана раз за разом продолжает всячески показывать, что выбранный его страной курс направлен вовсе не на сближение с Россией, и что он не считает нашу страну надежным союзником.

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Кроме слов, Казахстан и делом показывает, что с Россией ему не по пути. Как стало известно, наш южный сосед пошел на поводу у стран Запада и поддержал антироссийские санкции, заблокировав на своей территории 1700 российских вагонов с углем. Тем самым Нур-Султан исполнил волю Евросоюза. Подобные действия красноречиво дают понять, что Токаев готов "кланяться в ноги" кому угодно, когда ему это выгодно, но точно так же он в любой момент может нанести удар в спину.

Казахстан не обязан кланяться в ноги России: очередное предательство Токаева
Ранее президент Казахстана Токаев, выступая на ПМЭФ, сделал заявление, что не признает "квазигосударства" ДНР и ЛНР, и что его страна не будет помогать России в обходе санкций. Свою речь он произнес в присутствии Владимира Путина.

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"Когда Казахстан начал терять суверенитет. Кто помог? Россия! Россия всем помогает. Все европейские лидеры, так называемые, руководители государств европейских, приезжают к Путину, ведут по телефону переговоры, делают все, защищают интересы Украины, так как являются сами соучастниками Украины. А наши, ОДКБшники, вы почему молчите? Вы почему не говорите о своих соседях? Вы почему не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась?", - сказал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин согласился с Кадыровым и заявил, что союзники России сотрудничают с ней тогда, когда могут извлечь пользу для себя, в остальных случаях они не поддерживают нашу страну.

Токаеву стоит вспомнить, что целый ряд областей Казахстана населен преимущественно русским населением, и эти территории не имеют исторического отношения к Казахстану. Российское руководство не раз заявляло, что не поднимает территориальные вопросы до тех пор, пока партнеры не отказываются от поддержки и сотрудничества. В противном же случае развитие событий может пойти по украинскому сценарию.

Источник - slanews.ru
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