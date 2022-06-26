БРИКС-2022: радикальная смена мирового ландшафта, - В.Чушкин

10:22 26.06.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 26.06.2022



На историческом перепутье



23-24 июня 2022 года в Пекине в режиме онлайн прошел XIV Саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС, в состав которого входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и (с апреля 2011 г.) Южно-Африканская Республика. Объединение было создано по инициативе России в июне 2009 года. Наблюдателем в БРИКС с 2015 года является Иран, свое желание участвовать в объединении высказывают Индонезия, Турция, Египет, Аргентина, Нигерия, Сирия, Бангладеш, Греция, Таджикистан, Таиланд, Мексика. БРИКС – это крупнейший форум незападного мира



Выступая на открытии саммита, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что на фоне происходящих в мире тектонических сдвигов перед человечеством встают беспрецедентные вызовы, наблюдается радикальная смена мирового ландшафта. Находясь на историческом перепутье, всем нам важно и ориентироваться на будущее, формировать всеобъемлющее, тесное, практическое и высококачественное партнерство в интересах открытия новых горизонтов сотрудничества в рамках БРИКС. Для этого необходимо:



во-первых, направить совместные усилия на защиту мира и стабильности во всем мире. Сегодня в мире разбушевались страсти времен холодной войны, политика силы, умножаются традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, отметил председатель КНР. Некоторые страны гонятся за собственной абсолютной безопасностью путем расширения военных альянсов, разжигая блоковое противостояние. Они себя считают вершителями чужих судеб, пренебрегая правами и интересами других стран. В таких условиях для стран БРИКС очень важно поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов, отстаивать справедливость, равноправие и солидарность, противостоять гегемонии;



во-вторых, продвигать сотрудничество и развитие для преодоления. Нарушение производственно-сбытовых цепочек, удорожание биржевых товаров и эрозия международной валютно-финансовой системы бросают огромную тень на развитие всех стран, прежде всего государств с формирующимся рынком и развивающихся стран.



В этом году в рамках китайского председательства приняты Инициатива БРИКС по укреплению сотрудничества в области цепочек поставок, Инициатива БРИКС по торговле и инвестициям во имя устойчивого развития, Соглашение о взаимной административной помощи по таможенным вопросам, Стратегия стран БРИКС в области продовольственной безопасности. Стоит использовать эти инициатвы для сохранения надежных каналов поставок, предпринимать согласованные меры в ответ на вызовы в таких областях, как сокращение бедности, сельское хозяйство, энергетика и логистика. Важно укреплять потенциал Нового банка развития и поддерживать расширение его членского состава, совершенствовать механизм Пула валютных резервов в интересах обеспечения финансовой безопасности, наращивать сотрудничество в области трансграничного платежа и кредитного рейтинга, создать упрощенные условия для торговли и инвестиций;



в-третьих, перейти на инновационный путь. Будущее за теми, кто сумеют достойно воспользоваться новыми возможностями в пользу экономического развития. Попытки помешать инновационному развитию других стран и отстоять собственную гегемонию за счет научно-технических монополий, ограничений и барьеров обречены на провал. Необходимо совершенствовать управление в области науки и технологии, чтобы новые достижения создали новые блага для человечества;



в-четвертых, важно в духе открытости использовать силу коллективного разума. БРИКС – не "замкнутый клуб", не "эксклюзивная коалиция", а большая семья и взаимовыгодное партнерство.



В последние годы многие страны выражают заинтересованность присоединиться к "пятерке". Естественно, что новые члены вольют свежую кровь в сотрудничество БРИКС, повысят его представительность и авторитет. В этом году на разных площадках предметно обсуждался вопрос расширения БРИКС. Считаю целесообразным, сказал Си Цзиньпин, продвигать этот процесс, чтобы объединить вокруг "пятерки" больше единомышленников.



БРИКС – это объединение, которое было создано с целью совместного решения задач экономического характера. Выступая на нынешнем саммите БРИКС, президент России В.В. Путин отметил, что тема саммита "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития" является очень актуальной, страны объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня, с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене повышаются. Это объективный процесс, поскольку государства "пятерки" обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом, и у нас действительно имеются все возможности для совместной эффективной работы, направленной на обеспечение международной стабильности и безопасности, устойчивого роста и процветания, на улучшение благосостояния населения. При этом политическое влияние БРИКС определяется тем фактом, что входящие в объединение государства являются авторитетными участниками ведущих международных организаций и структур (ООН, G2, Движение неприсоединения, Группа 77), а также региональных объединений.



В 2015 году группа БРИКС создала первые финансовые институты – Новый банк развития (НБР) и Пул условных валютных резервов БРИКС. НБР с разрешенным капиталом в 100 млрд. долл. США призван финансировать в первую очередь инфраструктурные проекты стран "пятерки", в частности "Великий шелковый путь". Пул условных валютных резервов БРИКС будет направлен на решение проблем с платежным балансом.



С момента запуска операционной деятельности Нового банка развития Советом банка было одобрено для финансирования более 75 проектов на общую сумму порядка 30 млрд. долл. США (при этом Российская Федерация исходит из того, что НРБ будет развивать финансирование проектов в национальных валютах стран БРИКС). С использованием суверенных займов НРБ в России реализуются проекты содействия развитию судебной системы Российской Федерации (460 млн. долл.), комплексного развития территории и инфраструктуры малых исторических поселений (220 млн. долл.), развития систем водоснабжения городов бассейна реки Волга (320 млн. долл.), "коронавирусный" кредит (1 млрд. долл.), в рамках несуверенного кредитования осуществляется финансирование ПАО МТС (развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры), ПАО СИБУР ХОЛДИНГ (повышение экологичности проекта "ЗапСибНефтехим") и ОАО "Российские железные дороги" (обновление локомотивного парка), а также предоставляет кредиты на строительство Белопорожских малых ГЭС в Карелии (100 млн. долл.), развитие возобновляемой энергетики (300 млн. долл.), развитие российской портовой инфраструктуры (100 млн. долл.).