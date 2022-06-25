 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британию и США накрывает волной социального возмущения. Верхи уже не могут.., - В.Прохватилов
10:24 26.06.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 25.06.2022 |
Британию и США накрывает волной социального возмущения
Верхи уже не могут. Да и низы, похоже, не хотят

В Великобритании поднялась волна забастовок, которые грозят парализовать экономику. Первыми забастовали сотрудники железных дорог и метро, начав крупнейшую стачку за 30 лет. Как сообщил британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT, в забастовке участвуют 40 тысяч человек. Бастуют сотрудники компании Network Rail, обслюуживающей большую часть железных дорог страны, все центральные вокзалы Лондона, лондонское метро.

Причиной радикальной акции стало намерение управляющей компании заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить 1800 человек, увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов, сократить проверки безопасности и закрыть кассы по продаже билетов.

Забастовка железнодорожников "парализовала Великобританию", пишет Daily Mail. В одном Лондоне более 90% офисных работников были вынуждены перейти на домашнюю работу, так как не могли добраться до рабочего места.

Железнодорожники вышли на пикеты по всей стране: Бристоль, Ноттингем, Манчестер, Лидс. В Шеффилде к ним присоединился легендарный Артур Скаргилл, бывший глава Национального союза горняков, который в середине 1980-х организовал серию забастовок, чтобы предотвратить закрытие угольных шахт.

Глава RMT Мик Линч, которого Daily Mail называет "ярым социалистом", пригрозил продолжать забастовку до тех пор, пока руководство Network Rail не примет условия профсоюза.

Пример RMT стал заразительным. К железнодорожникам присоединился профсоюз GMB, объединяющий сотрудников службы регистрации пассажиров и наземного обслуживания в аэропорту Хитроу.

Начал забастовку профсоюз ASLEF (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen), объединяющий машинистов поездов. Национальный союз учителей предупредил, что "школы могут быть следующими в очереди на забастовку, если правительство не поднимет зарплату учителям". Профсоюзы, представляющие врачей, медсестер, государственных служащих и почтовых работников, также угрожают забастовками из-за низкой оплаты труда. Намерены начать забастовки с требованием повышения зарплаты Ассоциация наемных работников транспорта (TSSA) и профсоюз работников связи (CWU), представляющий почтовых работников.

Правительство не идет навстречу требованиям бастующих. В мае Уайтхолл занял 14 миллиардов фунтов, чтобы обеспечить работу госслужб. Госдолг достиг рекордного уровня, его обслуживание обходится бюджету дороже, чем все расходы на армию. Правительство лихорадочно готовит закон, разрешающий работодателям нанимать штрейкбрехеров во время забастовок, что грозит Соединенному Королевству бунтом наемных рабочих.

Гроздья гнева созревают и по ту сторону Атлантики. В США железнодорожный профсоюз BLET (Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen) объявил, что проведет забастовочное голосование, в котором примут участие десятки тысяч сотрудников железнодорожной отрасли.

Железнодорожная отрасль Америки в состоянии упадка. Семь железных дорог первого класса потеряли за шесть лет 45 тысяч рабочих, треть от общего числа сотрудников. Причиной волны увольнений является жесткая нацеленность на повышение своих доходов со стороны миллиардеров – владельцев железных дорог, таких как Уоррен Баффет (чей Berkshire Hathaway владеет BNSF Railway) и Билл Гейтс (который владеет крупным пакетом акций Canadian National), а также других собственников крупных компаний.

Забастовка может парализовать всю железнодорожную сеть США. В условиях имеющихся трудностей с логистикой это еще больше усугубит дефицит товаров и подстегнет инфляцию. Примерно 28% всех товаров в США доставляются по железнодорожным линиям.

Американцы стали пересаживаться на личные автомобили, но бензин так вздорожал, что предпочтительнее стали авиаперелеты, несмотря на взлетевшие цены на билеты. Однако и тут нашла коса на камень. Ведущие авиакомпании США Delta Air Lines, JetBlue и Alaska Airlines на днях отменили 10 тысяч рейсов из-за нехватки персонала. Дефицит одних лишь пилотов достиг 12 тысяч. Авиационная отрасль США вошла в глубокий кризис во время "пандемии", из которого не выбралась до сих пор.

Не имея возможности остановить рекордную инфляцию и вызванный ею рост цен, Байден обвинил в этом Путина и предложил ввести продуктовые и топливные карточки. Однако риторику Байдена опроверг его же назначенец, глава ФРС Джером Пауэлл. Выступая в конгрессе, он подчеркнул, что инфляционный кризис начался задолго до начала спецоперации России на Украине. Сенатор-республиканец Билл Хагерти спросил Пауэлла: "Можете ли вы сказать, что война на Украине является основным двигателем инфляции в Америке?" Ответ председателя ФРС шокировал сенаторов: "Нет. Инфляция была высокой определенно до того, как разразилась война на Украине".

Последние опросы показали, что только 11% американцев верят заявлениям администрации Байдена о том, что Путин виноват в рекордно высоких ценах на топливо; большинство винит плохую энергетическую политику администрации.

Подавляющее большинство американцев считает, что впереди их ждут еще более тяжелые времена. Потребительские ожидания в США падают. Они "снизились на 14% по сравнению с маем, достигнув самого низкого зарегистрированного значения, сравнимого с дном, достигнутым в середине рецессии 1980 года". Все компоненты индекса настроений в июне упали, произошло самое резкое снижение прогноза на год в отношении ожидаемых деловых условий (снижение на 24% по сравнению с маем). Оценки потребителями своего личного материального положения ухудшились на 20%.

Домохозяйства США быстро беднеют. Крах чистой стоимости активов домохозяйств во втором квартале 2022 г. – самый большой за всю историю страны. Из-за обвала цен на фондовом рынке американские домохозяйства потеряли не менее 20 триллионов долларов собственного капитала.

Крупнейший в мире корпоративный страховщик Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) выпустил предупреждение о грядущем резком росте выступлений протеста, беспорядков и забастовок: "Гражданские беспорядки все чаще представляют собой более серьезную угрозу для многих компаний, чем терроризм".

Байден просит американцев проявить терпение во имя спасения демократии. Что касается предлагаемых им экономических мер, спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси назвала их "шоу-бизнесом".

В стане демократов растерянность. Бывший министр финансов Ларри Саммерс винит в разгуле инфляции поджигательские речи республиканцев, глава инвестиционного монстра Black Rock Ларри Финк утверждает, что в инфляции виноваты националисты.

Верхи уже не могут. И низы, похоже, не хотят.

В таких условиях социальный взрыв приближается неотвратимо.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656228240


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