В Ферганской области найден самый комфортабельный из всех тоннелей контрабандистов

11:03 26.06.2022

Пресс-служба СГБ сообщает, что на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном обнаружен еще один тоннель, который использовался контрабандистами для нелегального пересечения границы с товаром, минуя таможню. В оперативных действиях участвовали военнослужащие погранвойск, сотрудники СГБ и правоохранительных органов.



Началась эта история с того, что сотрудники правоохранительных органов остановили для досмотра грузовик, который принадлежал жителю Риштанского района Ферганской области Т.М. В ходе досмотра выяснилось, что в грузовике находится ценный груз без сопроводительных документов – стоимость груза была позже оценена в 15 миллиардов сумов. Это было 2707 мобильных устройств, в том числе - IPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S 22 ultra, RedMe Note 11 pro и другие.



