США разделятся на две нации - "красную" и "синюю", - Рональд Браунштейн

11:54 26.06.2022

Соединенным Штатам предсказали раскол на "красную" и "синюю" нации

26 июня 2022, Антон Никитин

В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна.



"Скорее всего, пришло время перестать говорить о "красной" (республиканцы – прим. ВЗГЛЯД) и "синей" (демократы – прим. ВЗГЛЯД) Америке", – передает РИА "Новости" текст статьи Браунштейна.



"Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь "красных" и "синих" людей", – приводятся в статье выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера. "Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность", – уверен политтехнолог.



По словам Браунштейна, усиливающиеся разногласия между "красными" и "синими" штатами представляют собой возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории США.



"Все это подпитывает процесс, который я именую "великим расхождением" между синими и красными штатами. Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплоченность страны, однако происходящее все больше похоже лишь на промежуточный пункт", – говорится в статье.



Как отмечает автор, Подхорцер не пророчит США новую гражданскую войну, однако предупреждает, что в 2020-х годах давление на фундаментальное единство страны, вероятно, продолжит усиливаться.



"Нарастающее расхождение – и антагонизм – между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки XXI века. Это существенная перемена по сравнению с серединой XX века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение", – считает Браунштейн.



С точки зрения Подхорцера, растущее разъединение означает, что за периодом стирания различий настает время, когда коренные различия, восходящие к самому основанию страны, вновь всплывают на поверхность. А по мнению политолога из Университета Джона Хопкинса Лиллианы Мейсон, по мере увеличения раскола между двумя частями страны "возникают риски действительно глубоких потрясений, социальных потрясений, которые коснутся не только наших чувств и мнений".



"Это вовсе не значит, что американцы обречены снова сражаться друг с другом, как это случилось после 1850-х. Но это значит, что 2020-е годы могут принести с собой самые серьезные угрозы для стабильности нашей страны с того мрачного и лихого времени", – резюмирует Браунштейн.



Напомним, представители Республиканской партии в штате Техас потребовали проведения в 2023 году референдума, на котором предлагается решить, должен ли штат выйти из состава США.