Спустя 30 лет: Таджикистан и Узбекистан восстановили железнодорожное сообщение

12:29 26.06.2022

На железнодорожный вокзал города Душанбе прибыл первый за последние 30 лет пассажирский поезд из Ташкента. Прибывших пассажиров первого "исторического" рейса в столице Таджикистана встретили цветами



Нодира Шодиева приехала в Душанбе спустя семь лет. "Я впервые побывала в столице Таджикистана в 2015 году, тогда не было ни воздушного, ни железнодорожного сообщения. Возобновление рейса между столицами – это прекрасно, теперь будем часто ездить в Душанбе. Условия в поезде – хорошие", сказала Нодира в беседе с Радио Озоди 22 июня.



Первый поезд по маршруту Душанбе-Ташкент отправился 20 июня в 18 часов 30 минут. В церемонии отправления поезда принял участие министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.



Железнодорожное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году по инициативе узбекской стороны. Тогда в Ташкенте заявляли, что приняли такое решение из-за гражданской войны в соседнем государстве.



Махбубджон Абулов, который более 40 лет проработал в ГУП "Таджикские железные дороги" говорит, что воспоминания о том времени остались не самые приятные. "В годы правления бывшего президента Ислама Каримова проезд поездом через узбекскую территории было нелегко и неприятно: только на станции "Сариасия" душанбинский поезд задерживали на четыре-пять часов. Вчера мы увидели совершенно другую картину: нас встретили как дорогих гостей, в Самарканде организовали для нас экскурсию, на четырех автобусах отвезли в парк, дарили подарки", говорит Абулов.



Расстояние от Ташкента до Душанбе по железной дороге составляет 916 км. Поезд будет находиться в пути 21 час. Среди первых пассажиров поезда Душанбе-Ташкент были и представители таджикских СМИ. "Я рада, что на этом поезде поехала в Ташкент, и обратно вернулась в Душанбе. Считаю, что у наших соотечественников появилась прекрасная возможность познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями соседнего государства", говорит журналистка Идигули Раджаб.



Напомним, договоренность о возобновлении железнодорожного сообщения по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе была достигнута в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан в начале июня. "Наши граждане имеют возможность свободно ездить к друг другу. По нашим данным, таджикско-узбекскую границу ежесуточно переходят около 20 тысяч человек. Это очень значимая цифра. Обеспечен режим свободного передвижения товаров и услуг. В разы увеличилась частота авиа и автоперевозок. Мы договорились рассмотреть возможность открытия в ближайшее время пассажирских железнодорожных перевозок между столицами и другими городами наших стран", – отметил тогда на брифинге после переговоров на высшем уровне Эмомали Рахмон.



Поезд будет отправляться еженедельно из Душанбе по понедельникам в 18:30 и прибывать в Ташкент по вторникам в 13:43. Из Ташкента отправление будет осуществляться еженедельно каждый вторник в 16:15 и прибывать в Душанбе каждую среду.



Стоимость билета составляет 381 сомони с учетом скидок в зависимости от срока продажи. Сотрудник ГУП "Таджикские железные дороги" Махмадрасул Гафуров сказал корреспонденту Радио Озоди, что в случае повышенного спроса пассажиров количество вагонов поезда "Душанбе-Ташкент" будет увеличено. "Число желающих добраться из Душанбе в Ташкент увеличивается с каждым днем, об этом свидетельствует количество уже приобретенных билетов", добавил наш собеседник.



До 2017 году граждане Таджикистана и Узбекистана могли ездить друг к другу только на автомашине. Ситуация изменилась с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева. В 2017 году, после 25-летнего перерыва, было восстановлено авиасообщение между Душанбе и Ташкентом. Через год Таджикистан и Узбекистан отменили визовый режим, в том же году между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве.



Сарвиноз Рухулло

JurabaevaS@rferl.org

22.06.22