Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев объяснил свое свержение появлением в его стране типографии Freedom House

13:02 26.06.2022

Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев объяснил свое свержение появлением в его стране независимых СМИ



Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев объяснил свое свержение в 2005 году появлением независимых газет, которые писали критику в адрес властей. По его словам, свобода слова в Кыргызстане вызывала возмущение президентов соседних Казахстана и Узбекистана.



В интервью немецкому изданию DW Акаев заявил, что некие внешние силы после "революции роз" в Грузии и "оранжевой революции" в Украине хотели организовать переворот в Узбекистане, а когда там не получилось, обратили внимание на Кыргызстан.



"Он был наиболее слабым звеном, потому что у нас была свободная печать. Я считаю, что совершил самую большую ошибку, разрешив организации Freedom House создание типографий для СМИ. Дал им большую свободу, а они начали печатать все независимые газеты. Бесплатно просто тиражировали их миллионами, где всякую напраслину писали. Про нас, про семью", - поделился воспоминаниями бывший президент.



По его словам, работой этих типографий были недовольны и президенты соседних стран, поскольку запрещенные у них оппозиционные издания печатались в Кыргызстане, после чего их распространяли и в Казахстане, и в Узбекистане.



"Однажды Нурсултан Абишевич [Назарбаев] мне звонит и говорит: "Слушай, демократ, ты у себя дома демократию делай. Зачем у нас? Видишь, у тебя типографии напечатали газету, где на меня такую критику навели!" Точно так же и Ислам Абдуганиевич [Каримов] говорил. Так что вот такая ошибка была, а экономика у нас шла в гору", - рассказал Акаев.



Акаев был президентом Кыргызстана в период с 1991 по 2005 год. 24 марта 2005 года во время "тюльпановой революции" ушел в отставку и вскоре получил политическое убежище в Москве.



Поводом для выражения недовольства граждан тогда стали результаты парламентских выборов. Сын президента Айдар Акаев выиграл уже в первом туре, 27 февраля. А его сестра - Бермет Акаева - стала депутатом по итогам второго тура, 13 марта. Это усилило недовольство Аскаром Акаевым, который уже 15 лет правил Кыргызстаном. Ситуацию обостряли сообщения о заграничных богатствах Бермет Акаевой и давлении Айдара Акаева на бизнес.



Начиная с 4 марта власть на местах по республике переходила в руки оппозиции. А 24 марта в Бишкеке прошел крупный митинг нескольких политических сил, в результате которого был свергнут президент страны Аскар Акаев, который бежал с семьей в Москву.



В 2021 году Аскар Акаев дважды приезжал на родину - на допросы в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана в связи с расследованием "дела Кумтора", крупного золоторудного месторождения Кыргызстана, после чего возвращался в Москву. В ГКНБ сообщили тогда, что Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение - по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году. В ГКНБ заявили, что "он полностью признал свою вину в совершении вышеперечисленных преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек".



Википедия.

Freedom House (по-русски Фридом Хаус, сокращенно FH; - буквально "дом свободы") - неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Ее бюджет на 66-80 % посредством грантов финансируется правительством США.