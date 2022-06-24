Голодные игры: кому нужны прогнозы о мировом продовольственном кризисе

21:53 26.06.2022 Западные спекуляции на теме дефицита продуктов стали новым элементом антироссийской риторики



Кирилл Сенин



Глобальный продовольственный кризис в последние месяцы стал одним из самых популярных у западных политиков антироссийских нарративов. Иностранные дипломаты и представители высших эшелонов власти наперебой пытаются обвинить в возможном дефиците продуктов на мировых рынках Москву, увязывая нехватку продовольствия со специальной военной операцией на Украине. Впрочем, даже при беглом анализе ситуации становится понятно, что подобные претензии не имеют под собой адекватных оснований, а истоки потенциальных мировых проблем в продовольственной сфере формировались на протяжении многих лет, к тому же при непосредственном участии тех самых западных государств. Подробнее - в материале "Известий".



Со стороны Запада на фоне российской специальной военной операции стали регулярно звучать обвинения в адрес Москвы, которая якобы препятствует вывозу зерна с территории Украины. Кроме как голословными такие утверждения назвать нельзя - российские военные активно занимаются разминированием акватории украинских портов, в том числе для обеспечения безопасных транспортных маршрутов для торгового флота. Контакты по организации таких продовольственных коридоров идут при участии представителей Украины, России и Турции. Есть и несколько вариантов вывоза украинского зерна наземными маршрутами (правда, с использованием каждого из них есть нюансы, связанные с позицией одной или одновременно нескольких заинтересованных сторон).



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Из Херсонской области, над которой российские военные установили контроль еще в марте, уже начался вывоз зерна в Россию. Несколько дней назад там стартовала уборка озимых, при этом, по словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, зерно из Херсонщины будет поставляться именно на экспорт. Из подконтрольных ВС РФ районов Запорожья зерно также уже поставляется за рубеж - в страны Ближнего Востока, при этом основные контракты заключаются с Турцией, рассказал глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий.



О том, что доступность еды для населения планеты критически снижалась и до начала СВО, свидетельствуют и данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Согласно ее подсчетам, в феврале этого года рост цен на продукты достиг рекорда и составил в годовом исчислении более 20%. Главным образом значительно подорожали растительные масла и молочные продукты. Как отмечает экономист ФАО Галкети Арактхиладж, мнение которого приводит Reuters, глобальный рост цен на продукты может лишь частично объясняться опасениями относительно состояния будущего урожая и доступности экспортных поставок.



"Спасибо" санкциям



Специалисты и политики - как в России, так и за рубежом - не раз говорили о том, что корень нынешних проблем в сфере продовольственной безопасности не стоит искать в СВО на Украине. В частности, как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "еще с начала 2020 года цены на продукты питания и энергоносители значительно выросли на фоне пандемии коронавируса, неблагоприятных климатических явлений и - что немаловажно - системных просчетов в финансово-экономической политике западных стран". При этом "возникшие в этой связи трудности на мировых рынках затем предельно обострила беспрецедентная санкционная травля против России" - ее результатом стало "нарушение системы платежей и логистики поставок, закрытие зарубежных портов для российских грузов и запрет на заход в российские гавани, угрозы массовых арестов сухогрузов и отказ от их страхования", подчеркнула она.



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Действия западных стран, ополчившихся против Москвы, могут привести к тому, что мировой рынок действительно лишится значительной части продуктового "пирога" из РФ. По данным американского минсельхоза, только на глобальном рынке зерна Россия занимает порядка 16% (у Украины - около 10%). Москва неоднократно убеждала зарубежных получателей продукции отечественного агропрома в том, что намерена выполнить все свои экспортные обязательства - как по продовольствию, так и по другим товарным позициям. Проблема в том, что рассчитаться за поставки и обеспечить перевозку и перевалку грузов российских отправителей становится практически невозможно - "благодаря" международным санкциям.



"ООН затягивает продовольственный кризис"



В условиях намечающегося дефицита продовольствия первым, кто пострадает от его нехватки, станут представители самых необеспеченных слоев населения. Наиболее остро, как говорят эксперты, проблема голода может встать для жителей Африки - впрочем, для этого континента она на протяжении десятилетий является одной из ключевых, и полноценного решения для нее пока никто так и не придумал.



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Казалось бы, заниматься ситуацией с продовольственной безопасностью целого континента, помимо правительств конкретных стран, призваны глобальные организации. Однако не тут-то было - та же ООН (вернее, ее профильное агентство - Всемирная продовольственная программа, ВПП) в июне сообщила, что из-за нехватки финансирования вынуждена сократить продуктовые пайки беженцам в Африке. "Без срочных новых средств для поддержки беженцев - одной из самых уязвимых и забытых групп людей в мире - многие столкнувшиеся с голодом будут вынуждены заплатить своей жизнью", - сказал исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли, назвав принятое решение "душераздирающим". Сокращение пайков на 50% затрагивает три четверти беженцев, помощь которым ВПП оказывала в Восточной Африке. Речь идет в первую очередь о гражданах Эфиопии, Кении, Южного Судана и Уганды.



О том, что ООН и непосредственно ее руководитель Антониу Гуттериш при возможном прессинге внешних игроков мешают оперативному решению кризиса, заявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить [...] зерно. Это прискорбно", - сказал он в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии 23 июня. "Настораживает медленная реакция на, казалось бы, срочный вопрос. Не исключаю, что секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией", - предположил дипломат.



Несмотря на то что глобальная организация расписалась в собственном бессилии, западные лидеры продолжают напрямую или косвенно обвинять в этих бедах Россию. Так, глава британского МИДа Лиз Трасс 23 июня в ходе визита в Турцию заявила, что если не вывезти украинское зерно в течение месяца, то глобальные последствия "будут разрушительными".



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Попытки убедить мир в том, что в продовольственных проблемах виновно российское руководство, весьма явно рассчитаны в том числе на страны континента - Запад довольно явно пытается подтолкнуть их к осуждению последних военно-политических решений Москвы. Впрочем, эфемерность таких усилий прекрасно понимают в Африке. В июне председатель Африканского союза Маки Салл, встречавшийся с президентом России Владимиром Путиным, признал, что введенные против Москвы ограничительные меры мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения в РФ. "Мы в Африканском союзе сталкиваемся с проблемами, вызванными санкциями в отношении банковского сервиса SWIFT. Учитывая, что наши банки связаны с европейскими банками в большинстве своем, они не могут платить как обычно. С другими странами, например, Китаем, Россия продолжает торговать, даже с США. В Европу поставляет газ. А мы не можем из-за платежной системы", - отметил он, добавив, что еще более серьезные проблемы для африканского агропрома могут принести санкции, из-за которых фермеры останутся без российских удобрений. "Если местные фермеры не смогут выращивать зерновые, у нас начнется крайне серьезный голод, который дестабилизирует континент", - заявил Салл.



"В антироссийском угаре"



На деле причин сложного положения Африки в плане обеспеченности продуктами много, формировались они на протяжении десятилетий, а число голодающих в мире стабильно растет как минимум с середины 2010-х. Среди них - оказавшаяся провальной агропромышленная политика мировых держав, глобальная инфляция, а также "непродуманный переход стран Европы и Северной Америки к зеленой энергетике в части форсированного внедрения технологий на биотопливе" и "нелегитимные рестрикции, нарушающие функционирование привычных товарно-денежных цепочек", отмечает Мария Захарова.



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Согласна с ней и директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "Антироссийские санкции, которые Вашингтон принимает спешно и необдуманно, полностью разрушили логистические пути доставки российского зерна в Африку, где хлеб - основной продукт питания миллионов, - отметила специалист. - А ведь мы экспортировали зерно во многие страны континента, некоторые из которых почти полностью удовлетворяли за наш счет свои потребности в пшенице". "Находясь в антироссийском угаре, президент США, похоже, напрочь потерял способность трезво мыслить", - добавила она.



Не остался в стороне от обсуждения темы продовольственной ситуации и зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Отвечая на выпад главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия, дескать, "использует голод в качестве оружия", он написал в соцсетях: "Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек".



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Проблемы с продовольственным обеспечением стран Африки появились не в одночасье. При этом даже действовавшие в прошлом программы помощи реализовывались без достаточной координации, считает младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Карамаев. Кроме того, зачастую истинные цели таких программ лежали далеко за пределами гуманитарной сферы. "Гуманитарная помощь Африке превратилась в бизнес-индустрию, люди на этом делают финансовый и политический капитал, - отметил эксперт в беседе с "Известиями". - В предыдущие годы можно было на что-то рассчитывать, но сейчас, когда мир стремительно поменялся, у них нет не то что стратегии, но даже и тактики. Ситуация с продовольствием в Африке сейчас не совсем угрожающая, но очень серьезная".



"Закрутили гайки сами себе"



В Евросоюзе при этом пытаются доказать, что, мол, Россия плохая и никто международных ограничений на поставки зерна или удобрений против Москвы не вводил. Впрочем, с подобными заявлениями глава европейской дипломатии Жозеп Боррель явно лукавит - ведь поставки предполагают расчеты, а их на фоне западных санкций против российских банков и других структур, участвующих во внешнеэкономической деятельности, провести, по сути, невозможно.



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"Как можно торговать, когда транзитные банки, которые обслуживали экспорт сельхозпродукции, отключены от системы международных расчетов? Если партнеры говорят "А", надо говорить и "Б", надо как-то в отдельных отраслях экспорта работать диверсифицированно, должны, конечно, восстановить расчеты, - уверен председатель комиссии по развитию зернового комплекса "Опоры России" Сергей Соколов. - В этот раз они закрутили гайки сами себе, потому что рост цен на продовольствие внутри этих стран таков, что сегодня фермеры, которые не получили удобрение, например, ставят вопрос ребром об эффективности действия правительства".



Примечательно, что в последние годы, если не десятилетия, западные политики из самых разных лагерей взяли за правило винить едва ли не в любых глобальных кризисах своих идеологических конкурентов - Россию и Китай. В тех же США при нынешнем президенте Джо Байдене сложности в экономике стараются без лишних разбирательств спихнуть на действия Москвы.



Впрочем, даже в Соединенных Штатах сейчас, возможно, происходит некоторое отрезвление. Так, на днях Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы, выполняющей роль американского центробанка, на слушаниях в конгрессе отказался считать ситуацию вокруг Украины "главной движущей силой американской инфляцией". Хорошо бы, чтобы и в отношении ситуации на глобальном продовольственном рынке в разгоряченных головах западных политиков в обозримом будущем наступило подобное прозрение. Времени на то, чтобы принять ситуацию и подготовить оперативные меры реагирования, немного - ведь, как гласит русская народная поговорка, "пока толстый сохнет, худой сдохнет". Источник - Известия

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