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Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела
00:00 27.06.2022

Из-за уменьшения поставок газа Россией и роста цен на энергоносители счета за газ могут вырасти в три раза. Компании готовятся сократить или вовсе остановить производство, что нанесет ущерб экономике и сократит число рабочих мест, пишет Bloomberg.

Решение России ограничить поставки газа свидетельствует о том, что для Германии эпоха дешевых энергоносителей закончилась
Уильям Уилкс (William Wilkes), Ванесса Дезем (Vanessa Dezem), Александр Вебер (Alexander Weber).

В Германии некоторые промышленные печи работали без перебоев на протяжении нескольких десятилетий. Если они по какой-то причине вдруг остывают, расплавленные породы затвердевают, и система ломается.
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Это обстоятельство вызывает сильную тревогу у крупнейшей экономики Европы сейчас, когда ей грозит беспрецедентный энергетический кризис.
То, что начиналось лишь как смутное плохое предчувствие касательно поставок российского газа, теперь стало реальностью. После того как президент Владимир Путин уменьшил поставки по главному трубопроводу, ведущему в Европу, на 60%, эксперты в администрации канцлера Олафа Шольца занялись анализом различных сценариев развития событий. И оказалось, что ни один из сценариев не позволяет им накопить достаточное количество газа, чтобы пережить предстоящую зиму.

"Это был отрезвляющий момент, – сказал Клаус Мюллер (Klaus Mueller), глава немецкого регулятора BNetzA, в пятницу, 25 июня, в интервью радиостанции Deutschlandfunk. – Если зима будет очень холодной, если мы проявим беспечность или излишнюю щедрость в вопросе использования газа, будет очень тяжело".
Риски не ограничиваются только лишь рецессией, холодом в домах предстоящей зимой и остановкой заводов. Германия десятилетиями процветала благодаря дешевому газу из России. Ответом на потребности растущей экономики чаще всего становился новый трубопровод в Россию.
Эта эпоха закончилась, и самые разные компании, от BASF до Volkswagen, вынуждены смириться с новой реальностью.

Несомненно, стране удастся найти быстрые решения проблемы – к примеру, вновь запустить угольные электростанции и перейти с одного вида топлива на другое в различных промышленных процессах. Однако структурные проблемы никуда не исчезнут, потому что на переход на доступную по цене возобновляемую энергию уйдет много лет.

Компаниям, производящим металлы, бумагу и даже продукты питания, возможно, придется сократить или даже закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит неуклонный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны.

"Компании перенесут производство туда, где есть конкурентоспособный трубопроводный газ, и это будет не в Германии, – сказал Вольфганг Хан (Wolfgang Hahn), управляющий директор Energy Consulting Group. – Невозможно исправить ошибки, копившиеся в течение 20 лет, всего за два или три года".

Bloomberg
США
26 июня 2022

Источник - inosmi.ru
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