Инфляция пошла "сносить" правительства и парламенты, - Роман Трунов

00:29 27.06.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинская мысль о том, что "политика есть концентрированное выражение экономики", находит свое подтверждение в столетнюю годовщину создания СССР.



Когда пандемия подошла к концу, в большинстве стран мира ускорился рост инфляции.



Наверное, нет ничего скучнее, чем в очередной раз говорить об инфляции. Однако это экономическое понятие определяло и определяет правила политической и хозяйственной жизни во всем мире. Даже если вспомнить пример СССР, в котором до поры до времени данный негативный процесс начисто отрицался самой государственной властью и лояльными ей экономистами. Впрочем, отрицание очевидного еще нигде и никогда не спасало ни одно государство от печальных последствий.



А тут как раз вашингтонский исследовательский центр Pew Research посвятил этой злободневной проблеме специальное исследование под названием "В США и во всем мире инфляция высока и становится все выше". Обобщив данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), американские эксперты пришли к неутешительным выводам. Разумеется, что они поставили во главу угла текущие проблемы Соединенных Штатов. Но даже такой эгоцентричный подход позволяет составить определенное представление о том, что происходит в этой области во многих странах мира, в том числе и в России.



За точку отсчета аналитики Pew Research взяли 2020 год, то есть начало первой волны пандемии Covid-19. В то время миллионы американцев остались без работы, и поэтому монетарные власти и политики всячески пытались вывести экономику США из рецессии, тогда как возможная инфляция и ее последствия казались им чем-то второстепенным. В России, кстати говоря, многие оппозиционно настроенные эксперты были восхищены действиями американских и европейских госдеятелей, заливавших свои экономики и своих граждан деньгами.



Однако год спустя немалая часть все тех же американских политиков продолжала стоять на своем. Они по-прежнему утверждали, что рост цен был временным явлением, вызванным перебоями в цепочках поставок товаров, нехваткой рабочей силы и другими сопутствующими проблемами, но тем не менее рано или поздно дела в экономике наладятся. И вот прошло два года.



Сейчас, согласно последнему отчету Федерального бюро статистики труда США, годовой уровень инфляции в этой стране в мае составил 8,6%, что стало самым высоким показателем с 1981 года, если судить по индексу потребительских цен (ИПЦ). Другие инфляционные показатели - индекс цен производителей, индекс расходов на проживание, индекс цены активов - за последний год тоже заметно выросли, но все-таки не столь сильно, как ИПЦ. В сложившихся условиях чиновники администрации Джо Байдена признают, что их экономические расчеты не оправдались и обещают исправить положение. Что, впрочем, нисколько не мешает их политическим оппонентам из лагеря республиканцев, особенно трампистов, с завидной настойчивостью оперировать термином "байденфляция".



Эксперты Pew Research проанализировали данные об инфляции в 44 странах с развитой экономикой и заключили, что почти во всех из них потребительские цены значительно выросли с допандемических времен. В 37 из этих 44 государств среднегодовой уровень инфляции в первом квартале 2022 года был по меньшей мере вдвое выше, чем в первом квартале 2020 года, когда COVID-19 только начал свое смертоносное шествие по миру. А в 16 странах инфляция в первом квартале этого года более чем в четыре раза превысила уровень двухлетней давности.



Самая высокая инфляция была зафиксирована в Турции: в первом квартале 2022 года она составила 54,8%. Причем в этой стране рост цен на товары и услуги происходит уже много лет подряд. Однако в конце прошлого года этот процесс ускорился, поскольку турецкое правительство проводило странную экономическую политику. В частности, оно снижало процентные ставки, а не повышало их, как того требует современная монетарная теория.



Однако страной, в которой в последние два года инфляция росла быстрее всего, стал Израиль. С начала 2012 года до середины 2021 года годовой уровень инфляции в Израиле был ниже 2,0% (а нередко даже отрицательным). Например, в первом квартале 2020 года этот показатель составил 0,13%. Но после сравнительно мягкой рецессии индекс потребительских цен в Израиле начал быстро расти, и в первом квартале этого года составил в среднем 3,36%, что более чем в 25 раз превышает уровень инфляции за тот же период 2020 года.



Кроме того, большой рост инфляции в промежутке между 2020 и 2022 годами был зафиксирован еще в трех странах. В Италии в первом квартале текущего года она выросла почти в 20 раз по сравнению с 2020 годом (с 0,29% до 5,67%). В Швейцарии инфляция выросла с отрицательной величины (-0,13%) в первом квартале позапрошлого года до 2,06% за тот же период нынешнего года. После почти полного краха греческой экономики в середине 2010-х годов это государство несколько лет жило в условиях низкой инфляции, включая несколько последовательных стадий дефляции, последняя из которых пришлась на начало коронавирусной пандемии. Но с тех пор цены в Греции стремительно пошли вверх, и в первом квартале годовой уровень инфляции там достиг 7,44%, что почти в 21 раз больше, чем было двумя годами ранее (0,36%).



Вне зависимости от того, каким был абсолютный уровень инфляции в каждой из 44 стран, в большинстве из них наблюдаются вариации одной и той же основной инфляционной модели. В первом квартале 2020 года - относительно низкие уровни до начала пандемии COVID-19, в течение остальной части того же года и в 2021 году - ровные или падающие темпы, так как многие правительства снизили свою экономическую активность, и, наконец, заметный рост, начиная с середины и конца прошлого года, когда весь мир пытался вернуться нормальной жизни.



Впрочем, есть и исключения из этого, можно сказать, правила. В Индонезии инфляция снизилась в начале пандемии и до сих пор так и остается на низком уровне. Япония все еще продолжает свою многолетнюю борьбу со слишком низкими темпами инфляции. В то время как в Саудовской Аравии, наоборот, уровень инфляции резко вырос во время пандемии, но затем резко упал в конце 2021 года (с тех пор он немного вырос, но все еще составляет всего 1,6%).



Особняком стоит Россия, в которой темпы инфляции стабильно росли на протяжении всего периода пандемии (по итогам 2020 г, по данным Росстата, - 4,9%, по итогам 2021 года - 8,39%). К тому же затем они резко увеличились (по оценке Pew Research, до примерно 10,1-14,9%,) после введения западных санкций. Кстати, примерно такую же цифру (14,96%) в марте 2022 года приводил и ЦБ РФ. Но уже в начале июня Росстат зафиксировал недельную дефляцию, которая составила 0,14%.



Любопытно отметить, что, согласно данным Eurostat, в мае 2022 года годовая инфляция в Евросоюзе выросла до 8,8% (в апреле было 7,4%). При этом, в частности, во Франции этот показатель составил 5,8%, что весьма далеко от плачевных результатов Латвии (16,8%), Литвы (18,5%) и Эстонии (20,1%). А между тем похоже на то, что в Пятой республике развиваются некие скрытые политические процессы, которые еще только предстоит осмыслить. Ведь еще два месяца назад Эмманюэль Макрон уверенно победил на президентских выборах, но недавние парламентские выборы заметно усложнили конфигурацию власти в этой стране.



И как тут не вспомнить знаменитое изречение Владимира Ульянова-Ленина о том, что "политика есть концентрированное выражение экономики". Что, видимо, особенно верно для такой революционной страны, как Франция. И, как оказалось, не только для нее. Так, на днях в Болгарии инфляция в 15,6% отправила в отставку правительство Кирила Петкова, а в Великобритании - на фоне рекордного за 40 лет уровня инфляции - консерваторы проиграли довыборы в стратегических огругах. Но основная интрига, похоже, впереди: в ноябре в США пройдут выборы в Конгресс, и именно ситуация в экономике может стать самым самым слабым местом для Демократической партии в ее извечной борьбе с республиканцами.



Роман Трунов

Журналист Источник - rosbalt.ru

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