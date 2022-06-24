Россия выйдет в мир через Каспий

00:34 27.06.2022

Нефтегазовые ресурсы водоема становятся не так важны, как его транзитное значение



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



На Каспии создается новая организация – Каспийский совет. Об этом будет объявлено в Ашхабаде вначале на совещании министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств 28 июня, а затем на следующий день на VI Каспийском саммите, который также пройдет в туркменской столице. Москва делает ставку на Каспийский регион, а Туркменистан становится для РФ важной страной. Цель не только довести до конца процесс ратификации конвенции, но и наладить сотрудничество по ряду других направлений, в частности влиться в проекты транспортных коридоров.



Первоначально проведение саммита глав прикаспийских государств планировалось на осень 2021 года, но из-за пандемии встречу перенесли на год позже. Однако после визита нового президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Москву было решено собраться в Ашхабаде 29 июня – в этот день второй президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечает свое 65-летие. Лидеры стран каспийской "пятерки" (Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан. – "НГ") решили таким образом сделать юбиляру подарок в виде проведения VI Каспийского саммита, к которому он так долго готовился.



Министр иностранных дел Сергей Лавров согласовал по телефону каспийскую повестку с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, а также лично посетил Тегеран и Баку, где встретился с коллегами. По словам российского министра, главный акцент делается на необходимости полного выполнения важного документа – Конвенции о правовом статусе Каспия, которая была подписана в августе 2018 года в Актау. Так, по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и президентом Ильхамом Алиевым Сергей Лавров заявил: "У нас есть общее понимание того, что лидеры каспийских государств, когда соберутся 29 июня в Ашхабаде, подтвердят значение этого документа и значение ключевых принципов, которые в нем заключены".



Москва в силу разногласий с Западом из-за украинского кризиса начинает выстраивать новые контуры своей внешней политики в Каспийском и Центрально-Аазиатском регионах. В этом плане нынешний саммит может стать переломным в работе каспийской "пятерки". Это связано с тем, что основные проблемы по разделу Каспия завершены, прорыв был достигнут на прошлом, V каспийском саммите в Актау, а в Ашхабаде ожидается подписание конвенции разграничения. Основная идея была связана с тем, чтобы цивилизованно разделить нефтегазовые богатства и природные ресурсы Каспия. Эта задача решена. Но нефтегазовые ресурсы Каспия отходят на второй план, более важным становится его геостратегическое и транзитное значение.



Поэтому, как сказала на брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на заседании СМИД планируется провести обзор сотрудничества на Каспии и обсудить модальности дальнейшего взаимодействия в рамках подготовки предстоящей встречи президентов прикаспийских стран.



Главы МИД "пятерки" также обсудят создание новой организации – Каспийского совета, об этом накануне сообщил Сергей Лавров: "Среди инициатив, которые будут вынесены на новый саммит, наше предложение о создании Каспийского совета. Предлагаем разместить его в Астрахани. Пока согласовываются детали. Никто не возражает, но есть опасения со стороны ряда коллег, что это будет очередная бюрократическая структура. Дело в том, как это организовать: можно сделать без крупной "секретариатской машины", проводить регулярные совещания по различным аспектам каспийского сотрудничества на постоянной основе, а не только в контексте подготовки к очередному саммиту".



"В целом видно, что сейчас Россия ведет определенную перестройку в отношении внешней политики к странам Центральной Азии. Идет поиск альтернативных направлений в то время, когда Европейский союз и в целом западное направление перестают быть приоритетом для России. Поэтому актуализируются все диалоговые площадки в Евразии, в том числе и каспийская. В этом плане стоит отметить, что первым визитом нового президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова стала Россия. Переговоры в Москве были довольно успешными. Это указывает на то, что Туркменистан становится важной для РФ страной. В рамках каспийского диалога будет вестись работа по поиску активизации возможностей для экономического и инвестиционного сотрудничества, чтобы реализовать потенциал и перспективы региона. Это же относится не только к Туркменистану, но и Ирану и другим каспийским государствам", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин.



Директор по региональным проектам Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов считает, что сегодня Каспий усиливает свое значение "как перекресток транспортных коридоров "Восток–Запад" и "Север–Юг" и как важная зона обеспечения стабильности в центре Евразии". "Это существенный переход, потому что если мы можем добывать ресурсы в своей национальной зоне, то осуществлять совместный транзит в своей же национальной зоне без идей сотрудничества нельзя. Это означает, что логика развода государств должна смениться логикой сотрудничества", – сказал "НГ" Солозобов. Эксперт напомнил историю двух организаций – СНГ, созданного, по словам президента РФ Владимира Путина, для развода, и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в очередь на вступление в которую стоят более десятка стран.



По его словам, в стабильности на Каспии и в новых маршрутах заинтересованы практически все центральноазиатские игроки, в том числе Россия, которая в условиях беспрецедентной транспортной блокады оказалась отрезанной от западных коридоров полностью. Восточный коридор остается под вопросом.



Вторая идея, по словам Юрия Солозобова, – это объединение различных коридоров, создание южного мультимодального маршрута, продолжение дороги Восток–Запад через порт Туркменбаши, российские порты на Каспии и порт в Баку. Все стороны заинтересованы в том, чтобы совместно использовать этот огромнейший транзитный потенциал. Эксперт напомнил, что идею транспортной олигополии в конце 90-х годов прошлого века высказал российский геополитик Вадим Цымбурский. Она заключается в объединении нескольких транспортных маршрутов, которые не конкурируют между собой, а сотрудничают. Логика очень простая, грузы с одного маршрута могут быть переброшены на другой, поэтому никто из игроков не заинтересован в блокаде. Кроме этого, транспортная олигополия будет защищена от внешнего санкционного давления. Если один путь отрезается, то другой продолжает функционировать. "Все это говорит о том, что каспийская "пятерка" может задуматься о продолжении своей деятельности уже не в протокольном формате, а в новом формате – аналогом могло быть создание Каспийской организации сотрудничества, где Россия могла бы играть важную роль.