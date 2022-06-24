|23:00 РФ передаст Белоруссии ядерные ракеты "Искандер-М"
22:04 Конец света уже рядом, - Питер Зейхан
22:01 Китай планирует ликвидацию лидеров Тайваня, - Shukan Gendai
21:31 Почему Москва возвращает одни исторические территории (Украина) и пока не стремится возвращать другие (Казахстан)? - "НГ"
13:34 Особенности идентификации казахстанцев, - Г.Илеуова
13:05 В какую сторону повел Туркмению Бердымухамедов-младший: выговоры, разносы, запреты, - Е.Гамаюн
10:07 Америка начала беднеть, - Владимир Прохватилов
10:02 Запад передал Украине новейшие германские САУ и американские системы залпового огня. Лето будет жарким
09:44 Казахстанская сушь. Дефицит воды нарастает, - Алма Бектенова
09:00 Недропользование России должно стать суверенным. О механизме непрерывного ограбления России, - В.Катасонов
08:32 Лицом к лицу лица не услыхать. Отчего все онемели на саммите БРИКС, - репортаж А.Колесникова
00:03 Китай: О том, как американцы выстрелили себе в ногу
|Казахстан завлекают в обходной Россию коридор: Баку примет трехстороннюю встречу
00:45 27.06.2022
Пункт пропуска "Нур Жолы" на казахстанско-китайской границе.
В Баку в ближайший понедельник пройдëт первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана. Об этом сообщает сегодня, 26 июня, пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит с визитом азербайджанскую столицу для участия в данном мероприятии.
"Механизм совещания министров иностранных дел и транспорта направлен на усиление координации в вопросах, представляющих интерес для трëх стран, и укрепление региональной связи на основе взаимной выгоды", - говорится в сообщении.
Министры обсудят вопросы наращивания трехстороннего и регионального сотрудничества, развития потенциала коридора Восток - Запад через Каспийское море, отметили в МИД Турции.
Как сообщало EADaily, перемещаемые по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) грузы планируется через Баку доставлять в турецкий порт Амбарлы. На фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине и установленных Западом беспрецедентных по своей жесткости санкций в отношении России данный маршрут рассматривается европейскими грузополучателями в качестве одного из основных в "обход" территории РФ.