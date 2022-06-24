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Казахстан завлекают в обходной Россию коридор: Баку примет трехстороннюю встречу
00:45 27.06.2022

Пункт пропуска "Нур Жолы" на казахстанско-китайской границе.

В Баку в ближайший понедельник пройдëт первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана. Об этом сообщает сегодня, 26 июня, пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит с визитом азербайджанскую столицу для участия в данном мероприятии.

"Механизм совещания министров иностранных дел и транспорта направлен на усиление координации в вопросах, представляющих интерес для трëх стран, и укрепление региональной связи на основе взаимной выгоды", - говорится в сообщении.

Министры обсудят вопросы наращивания трехстороннего и регионального сотрудничества, развития потенциала коридора Восток - Запад через Каспийское море, отметили в МИД Турции.

Как сообщало EADaily, перемещаемые по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) грузы планируется через Баку доставлять в турецкий порт Амбарлы. На фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине и установленных Западом беспрецедентных по своей жесткости санкций в отношении России данный маршрут рассматривается европейскими грузополучателями в качестве одного из основных в "обход" территории РФ.

Источник - eadaily.com
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