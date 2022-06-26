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Ближний Восток призывают к всеобщей мобилизации, - И.Субботин
00:47 27.06.2022

Иордания пообещала первой вступить в региональный аналог НАТО

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
26.06.2022

Попытка властей Иордании продвинуть инициативу о формировании "ближневосточного НАТО" вызвала в арабском мире неоднозначную реакцию, связанную с неготовностью видеть в списке членов Израиль. Несмотря на то что подобная идея обсуждается не первое десятилетие, последствия конфликта в Украине только повысили ее актуальность, следует из недавних заявлений короля Абдаллы II. Как считают в экспертной среде, монарх выступает за формирование оборонного альянса без непосредственного участия США. Однако на пути реализации этой идеи есть существенные трудности.

Тезис о необходимости создать в регионе Ближнего Востока и Северной Африки подобие НАТО иорданский король высказал в интервью CNBC. "Я хотел бы, чтобы к этой комбинации присоединилось больше стран региона, – сказал Абдалла II.

– И я был бы одним из первых, кто поддержал бы ближневосточное НАТО". Однако глава правящего дома сделал оговорку, что концепция оборонного союза должна быть проработанной. "Программа миссии должна быть очень, очень ясной. В противном случае это всех запутает", – выразил уверенность он.

По его словам, страны Ближнего Востока начинают координировать действия для нейтрализации проблем, возникших в результате боевых действий в Украине. Абдалла II уверен, что последствия конфликта только повысили актуальность сплочения между государствами региона. "Если со мной все в порядке, а с вами нет, в итоге расплачиваться придется мне", – пояснил он. Из его высказываний следует, что контуры нового формата сотрудничества могут проступить в этом году. "Вы увидите эту новую атмосферу в регионе", – пообещал он.

Слова Абдаллы II о необходимости подключить к новому НАТО больше локальных игроков были неоднозначно восприняты в арабских СМИ. Издания интерпретировали это как попытку пригласить Израиль. Несмотря на то что число стран, выразивших стремление нормализовать официальные отношения с еврейским государством, в последние годы выросло, очевидно, что формализовать связи в рамках оборонного альянса с ним готовы далеко не все. Палестинское досье продолжает оказывать значительное влияние на внешнеполитический курс соседей Израиля.

Концепция "арабского НАТО" широкое обсуждалась во времена Дональда Трампа, одержимого идеей не только оказать "максимальное давление" на экономику Ирана, но существенно сузить пространство его военных возможностей. Рецептом команда 45-го президента США, отличавшаяся подчеркнуто "ястребиной" позицией в отношении Исламской Республики, считала координацию действий между ближневосточными странами в рамках военного блока, устав которого бы примерно повторял положения Североатлантического договора.

Иран, обладающий широкой "группой поддержки" в регионе, пытался выступать с контр-инициативами. В 2021 году группа депутатов Меджлиса (парламента) Ирана предложила закрепить принцип коллективного реагирования на любое нападение на Тегеран или его союзников. Законодатели тогда отмечали: если Израиль атакует одну из стран "оси сопротивления" или решится на какие-либо другие наступательные действия, остальные члены потенциального блока должны дать ответ "в военном, экономическом и политическом планах".

Однако иранский законопроект так и остался декларацией о намерениях.

Такой же идеей на бумаге долгие годы оставалось и "арабское НАТО" под эгидой США. "Попытки создать ближневосточную версию НАТО насчитывают семь десятилетий, – напомнил в разговоре с "НГ" бывший специальный представитель Госдепартамента Фредерик Хоф. – Первоначально США безуспешно пытались завербовать Египет, чтобы тот играл ведущую роль в регионе. Затем Великобритания заручилась поддержкой дружественного режима в Ираке". Эта инициатива завершилась с иракским переворотом в июле 1958 года, пояснил эксперт.

Очередная попытка актуализировать идею формирования военного блока локального значения, похоже, исходит не из Вашингтона, а из региональных столиц, рассуждает Хоф. "Король Абдалла выразил поддержку ближневосточному НАТО, однако предупредил, что миссия должна быть ясной. Он не представил никаких идей по поводу того, что это может быть за миссия. Это поднимает вопрос о том, насколько разработана концепция на данный момент", – обратил внимание собеседник "НГ".

Иорданский монарх в настоящее время пытается провести свою страну через шторм, отмечает Хоф. "В королевстве нет нефти, очень мало воды, и существует потребность в пшенице, предназначенной для производства хлеба. Той пшенице, которая обычно поступала из Украины, – пояснил эксперт. – Что у страны есть, так это хорошо обученные военные, которые продемонстрировали хороший экспедиционный потенциал. Эти военнослужащие могут быть тем, что Иордания могла бы предложить альянсу", – заявил собеседник "НГ".

Однако Амману необходим прогресс в палестино-израильском политическом урегулировании, полагает эксперт. Это бы склонило его к готовности включить Израиль в оборонительный союз с многочисленными арабскими партнерами, каждый из которых внутри страны имеет дело с симпатизирующим Палестине общественным мнением. "Чего, возможно, не хватает в концепции Абдаллы, так это США. Похоже, он имеет в виду региональный механизм, с которым Вашингтон мог бы сотрудничать, но не в качестве члена и тем более не в качестве лидера", – подытожил Хоф.

Источник - ng.ru
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