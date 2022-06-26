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Таджикистан и Узбекистан будут совместно строить и эксплуатировать ГЭС в бассейне реки Зарафшон
06:45 27.06.2022

26.06.2022

Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума на втором Совещании министров энергетики государств-членов ШОС, состоявшемся 24 июня в Ташкенте, рассказал о перспективах развития энергетики Таджикистана.

Регион ШОС и в частности Таджикистан, обладают достаточно огромным потенциалом источников электроэнергии, среди которых гидроэнергетические ресурсы занимают особое место.

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, выступая на Совещании, рассказал о некоторых проектах в сфере энергетики в республике: "Наряду с другими энергетическими проектами, уникальный, не имеющий аналога в нашем регионе энергетический межрегиональный проект CASA–1000 должен стать катализаторным звеном в цепи проектов, которые направлены на долгосрочный стабильный экономический рост в регионе. Структура Проекта CASA – 1000 очень проста - передача сезонных избытков электроэнергии в систему, где есть большая потребность, при этом проект имеет сильную экономическую составляющую, кроме этого, оно будет способствовать решению глобальных экологических вызовов".

По его словам, Таджикистан, имея огромный гидроэнергетический потенциал продолжает строительства Рогунской ГЭС, установленной мощностью 3 780 МВт. До настоящего времени два введенных в эксплуатацию агрегата уже выработали более 4,5 млрд. кВт часов электроэнергии.

Рогунская ГЭС в будущем не только обеспечит энергетическую безопасность Республики Таджикистан, но и внесет вклад в наращивании объемов экспортных поставок в соседние страны. 70% производимых объемов, то есть около 10 млрд. кВт часов электроэнергии предназначены на экспорт для покрытия растущего спроса в странах региона.

На сегодняшний день подписан меморандум о намерениях по развитию энергетических связей между энергосистемами Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, где предусматривается экспорт вырабатываемой на Рогунской ГЭС электроэнергии в соседний Узбекистан. Аналогичный документ находится на стадии подписания с Республикой Казахстан. При этом, на сегодняшний день экспортные поставки в Узбекистан и Афганистан составляют более 3 млрд. кВт часов в год.

Ожидается, что завершение проекта по переподключению энергосистемы Таджикистана к Объединенной энергетической системе Центральной Азии, планируемой ввести в эксплуатацию к 2023 году, позволит использовать весь потенциал взаимовыгодных перетоков, одновременно усилив надежность работы энергосистемы региона.

Министр отметил, что в освоении гидроэнергетических ресурсов, которыми располагает Таджикистан, активное участие принимает Узбекистан. "В этом ключе, сторонами создано совместное акционерное общество по строительству и эксплуатации гидроэлектростанций в бассейне реки Зарафшон Таджикистана. На данный момент стороны начали работу над вопросом привлечения финансирования для подготовки технико-экономических и экологически-социальных документов проекта, а участие финансовых институтов из числа представителей ШОС полностью приветствуется.

Данный проект является первым шагом в совместном освоении потенциала реки Зарафшон и в перспективе будут поэтапно реализованы и другие проекты, связанные с генерацией зеленой электроэнергии в регионе. Планируется, что вырабатываемая на станциях электроэнергия в краткосрочной перспективе будет направлена на покрытие растущего спроса в Узбекистане, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в другие страны региона"-отметил Далер Джума.

Конечно же, изменение климата и ускорившееся процессы глобального потепления вносят свои коррективы в пересмотре перспективы развития глобальной и региональной энергетической повестки.

Данные процессы не обошли энергетику Таджикистана стороной. В последние десятилетия республика сталкивается с новыми вызовами в секторе, и нужно отметить, что они в основном связаны с гидрологическими проблемами.

Большой объем воды для гидроэлектростанций аккумулируются за счет ледников, (талая вода) которые тают интенсивными темпами. По оценкам экспертов ледники Таджикистана в течение 20-го века потеряли почти 30% своих объемов.

Как объяснил Далер Джума, с целью адаптации к существующим реалиям Таджикистан планирует прирост генерации за счет внедрения возобновляемой энергетики. "До 2030 года установленная мощность генерирующих станций за счет солнечной и ветровой энергии должны составить не менее 700 МВт. В этом направлении уже начаты конкретные работы. При поддержке партнеров по развитию прорабатывается проект нескольких солнечных станций, общей мощностью 460 МВт. Все эти объекты будут локализованы в Согдийской области Таджикистана, то есть Ферганской долине, расположение которой позволяет и дальше развивать региональное электроэнергетическое сотрудничество с рядом государств - членами ШОС" - сказал Д.Джума.

По мнению министра, это позволит обеспечить более сбалансированное функционирование энергетической системы, особенно во время пиковых нагрузок, имеющие место в основном в осенне-зимний период, которое сопровождается низким уровнем притока воды на гидроэлектростанциях.

М.ДЖАНГИРОВ,

Источник - nuz.uz
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