Грядут ли газовые бунты и веерные отключения электричества в Германии? - Ирина Гусева

07:02 27.06.2022 Власти ФРГ призывают граждан затянуть пояса из-за энергетического кризиса, а рядовые немцы предлагают им расплатится из собственных кошельков



Грядут ли газовые бунты и веерные отключения электричества в Германии?



Читатели одной из немецких газет остро отреагировали на решение министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека объявить вторую стадию плана чрезвычайной ситуации по газу. Глава ведомства призвал граждан и предприятия экономить топливо, назвав газ дефицитным товаром и предупредив о дальнейшем росте цен на него.



Решение правительства стало реакцией снижение поставок по "Северному потоку", в котором власти обвинили Россию, как-то вдруг позабыв о том, что из-за введенных Канадой санкций одна из газоперекачивающих турбин станции "Портовая" СП-1 до сих пор не возвращена на рабочее место, а вторую "Газпром" вынужден был отключить из-за требований по эксплуатации.



В бундестаге у вице-канцлера поинтересовались, почему правительство столь быстро от заявлений "готовы ко всему" перешло к новому уровню чрезвычайного положения.



"Почему вы сами еще шесть недель назад говорили, что готовы ко всему, что Россия могла бы предпринять, и теперь внезапно, за одни выходные - новые стратегии, а затем, за сутки, сегодня утром - чрезвычайное положение?" - поинтересовался вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.



Возмущение политика вызвало отсутствие четкого плана действий правительства в энергетической сфере. Ответом парламентариям, видимо, можно считать заклинания господина Хабека об эффективности антироссийских санкций. Впрочем, возможность прекращения поставок по "Северному потоку-1" после плановой ежегодной инспекции он не отрицает.



Граждане свою позицию не скрывают и считают серьезные ограничения последствием решений германских властей и антироссийских санкций. По мнению части читателей газеты Die Welt, Берлину пришлось пойти на такие меры исключительно из-за последствий собственных решений и введения антироссийских санкций. Читатели не исключают, что свое недовольство люди начнут выражать зимой на улице.



"Мой прекрасный дом катится в никуда, я могу только плакать. Никогда не была на демонстрации (вообще считаю, что это просто бессмысленный выплеск), но выйду на улицу против действующей власти в свои 60 лет!" - пишет одна из читательниц.



Другой отмечает, что "это мы годами экономически атаковали Россию санкциями. И теперь мы удивляемся, если Россия на это реагирует. Это хуже детского сада". Другой пользователь напоминает о турбинах, находящихся в Канаде.



"В России говорят, что они не могут поставлять газ полностью без них. Было бы логично доставить их и посмотреть, что получится. Если топливо придет в полном объеме - тогда предположение Хабека неверно. Все еще сокращенная поставка - у Хабека появится уверенность. Почему никто не принимает во внимание это?", - пишет он.



По мнению читателей газеты, правительство, втянувшее Германию в энергетический кризис, за свои решения должно отвечать собственным кошельком, а не предлагать гражданам затягивать пояса.



Тем временем, по информации журнала Spiegel, власти Германии рассматривают возможность экспроприации расположенной на территории Германии части "Северного потока -2" с тем, чтобы отрезать ее от остальной части газопровода и подключить к мобильному терминалу СПГ.



- К сожалению, ситуация в энергетике Германии настолько плачевна, что действительно нельзя исключать даже самый пессимистический сценарий, - констатирует немецкий политолог, д-р Грегор Шпицен. - При условии 100%-ной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего два с половиной месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в эфире телеканала ZDF.



"Если бы хранилища в Германии были заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего два с половиной месяца, после чего резервуары опустеют", - сообщил Мюллер, призвавший правительство найти дополнительных поставщиков и экономить газ.



Проблема настолько серьезна, что министр экономики от Роберт Хабек на полном серьезе призвал к расконсервации угольных электростанций и увеличению доли угля в энергетики страны специально для того, чтобы экономить газ на зиму. В принципе, "зеленым", недавно отказавшимся от идеалов пацифизма и разоружения конца 1970-х в пользу агрессивной милитаристской риторики начала 2022-го, к лицемерию не привыкать. Однако тепловые электростанции, работающие на угле, всегда были для борцов за экологию приоритетной целью для уничтожения. Больше них они ненавидели и стремились уничтожить лишь атомную энергетику, заменив АЭС вездесущими ветряками и солнечными панелями.



Изменения в риторике и "переобувание в воздухе" "зеленых" разумеется не остались незамеченными в немецком обществе, однако мейнстримные СМИ либерального толка решили не заострять внимание на неудобной теме, сочтя, что политико-экономическое противостояние российской агрессии важнее временного отступления от экологических идеалов.



Тем временем в коммунальном хозяйстве немецких регионов уже готовятся к одной из самых суровых зим в новейшей истории Германии. Так, например, в Ростоке (земля Мекленбург-Передняя Померания) бургомистр на заседании городского парламента демонстративно призывает народных избранников, СМИ и население не паниковать и сохранять веру в чудодейственную силу "зеленой" энергетики, в то время как за закрытыми дверями, по словам отдельным депутатов, уже разрабатываются планы отключения промышленных объектов в городе и регионе в случае перебоев с поставками энергоносителей. Дискуссии идут лишь о расставлении приоритетов при отключении для различных отраслей.



"СП": - Ставится ли вопрос о запуске "Северного потока - 2" в случае, если первый "Северный поток" будет остановлен? Решится ли правительство?



Ситуация напоминает грустный анекдот. До Мекленбурга-Передней Померании проложен полностью готовый к работе газопровод "Северный Поток-2", способный доставить практически неограниченные объемы природного газа из России и решить все энергетические проблемы Германии. Однако запустить его невозможно по политическим причинам.



Впрочем, терпение немецкого народа велико, но небезгранично. Если сейчас рядовой бюргер просто вынужден экономить на походах в магазин за продуктами и отказываться от автомобиля в пользу велосипеда, то что произойдет в случае настоящего кризиса, когда температура в квартирах не будет подниматься выше 16 градусов, а промышленные объекты встанут из-за отсутствия ресурсов, предсказать сложно.



Не исключено, что в этом случае здравый смысл все же перевесит вопросы политической конъюнктуры.



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин отмечает, что в плане социального поведения Германия всегда была довольно спокойной страной. Когда произошел миграционный кризис в 2015/2016 годах, в некоторых европейских странах возникли сильные внесистемные движения, как например, "Желтые жилеты" во Франции, которые на пике своей популярности проводили масштабные акции. Однако поводом для появления тех же "Желтых жилетов" были не такие глобальные вызовы как те, что стоят сейчас перед Германией и другими странами.



- Газ поступает в Германию из России, Норвегии, транзитируется в другие страны, например, Чехию, Австрию. Заявление Хабека об остановке целых отраслей вызвано тем, что грядут массовые сокращения, массовая безработица, с одной стороны, и, с другой, нехватка газа для домохозяйств, что означает рост тарифов. Таким образом это удар сразу по двум направлениям.



Можно предположить массовые демонстрации, рост популярности несистемной оппозиции, возможен выход на арену новых партий. В целом я пессимистично оцениваю возможность массовых демонстраций, но резкое снижение популярности народных партий и рост популярности несистемной оппозиции в данном экономическом контексте вполне возможен.



"СП": - Решится германское правительство на запуск "Северного потока-2", если все-таки первый будет остановлен и проблемы с газом еще больше обострятся?



- Сегодня прошла информация, что собираются национализировать немецкую часть трубы с целью переделать под прием СПГ. Решится ли Германия на это, пока вопрос открытый, потому что это будет означать полный разрыв газовых отношений с Россией.



Включить "Северный поток-2" означает для Германии отказ от санкционного кредо. Это маловероятно, но и национализация части трубы также маловероятна. Очевидно, будут попытки найти компромисс.



Ирина Гусева Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656302520





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 24 июня 2022 года №336

- Маулен Ашимбаев: Главная цель проводимых реформ – построение справедливого Казахстана

- Ерлан Кошанов принял участие в ХІ пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран

- Алихан Смаилов провел заседание Совета ЕАБР

- О профессиональных провокаторах

- "Зарабатывают экстра-маржу" – Алихан Смаилов дал поручения по обеспечению сахаром

- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Ерулана Жамаубаева с населением

- Вопросы развития гражданского общества обсудили в Сенате

- О земельном вопросе и партии "Аманат"

