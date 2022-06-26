Запад подталкивает Дели к ужесточению пограничного конфликта с Пекином, - Владимир Скосырев

07:08 27.06.2022

Посредничество России в смягчении спора Индии с Китаем исключено



26.06.2022



Индийский военный призывает китайских солдат не нарушать линию разграничения вдоль спорной границы.

Два года спустя после того, как в Гималаях в долине Галван произошла стычка между китайскими и индийскими солдатами, стороны остаются на прежних позициях. Хотя торговля растет, Дели опасается доминирования китайских технологических компаний и ограничивает их доступ на рынок. Пекин, напротив, заинтересован в экономическом сотрудничестве, продвигая Новый шелковый путь в Южной Азии. Но переговоры по границе зашли в тупик. Преодолеть его мешают США, которые стремятся втянуть Индию в военный альянс.

Дата в июне, которая побуждает вспомнить о бое без применения огнестрельного оружия в Гималаях, в ходе которого погибло, по данным прессы, 20 индийских и четверо китайских военных, дала повод экспертам в обеих странах выступить с оценками нынешнего состояния двусторонних отношений. Как говорит Маду Балла, профессор Университета Дели, учитывая, что переговоры по границе зависли, в Индии все громче звучат голоса, призывающие "разъединиться" с Китаем, поскольку он может использовать свою экономическую мощь для нажима на Индию. Политики в Вашингтоне применяли этот термин и к американо-китайским отношениям, которые имеют глобальное значение. И вот теперь стало обсуждаться "разъединение" между двумя самыми крупными по населению державами мира.



Балла утверждает, что "разъединение" невозможно осуществить, поскольку, по данным 2019 года, 70% активных фармацевтических ингредиентов, 34% электрооборудования и 18% оборудования к атомным реакторам импортируется в Индию из Китая. Ни одна страна, кроме Китая, не может претендовать на звание мастерской мира.



Тем не менее Индия полагает, что нормальные связи не могут быть возобновлены, пока не найдено решение проблемы границы. Как утверждает South China Morning Post, Индия в связи с тревогой о своей безопасности разработала стратегию, которую можно назвать экономическим принуждением. Она исключила технологическую компанию Huawei из испытаний по установке сети 5G, запретила более 270 китайских приложений и воспрепятствовала одобрению новых инвестиций Китая на 1,63 млрд долл.



На первый взгляд торговля может быть сферой, не затронутой напряжением в политических отношениях. Но это не так. Ведь взаимного доверия нет. В Индии растет беспокойство растущим дефицитом в торговле с Китаем. Вот наглядное подтверждение тому, что беспокойство не беспочвенно. В первом квартале 2022 года китайский экспорт в Индию составил 27,1 млрд долл., а индийский в Китай – 4,97 млрд. Причем, как объясняет Лоу Чуньбао, доцент Института современных международных исследований в Пекине, в индийском экспорте в Китай преобладали в 2020 году продукты первичной переработки, такие как железная руда, очищенная нефть и циклические гидрокарбонаты. А китайский экспорт в Индию включает товары с высокой добавленной стоимостью – компьютеры, телефоны, оборудование для радио- и телекоммуникаций.



Лоу напоминает, что Китай предложил создать диалог по экономике и торговле во время второго неформального саммита председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в октябре 2019 года. Но диалог прекратился после столкновений на границе.



Как говорит Антара Сингх, сотрудник мозгового треста Observer Research Foundation в Дели, в Пекине тоже есть серьезные опасения по поводу того, что в мире наблюдается тенденция к "десинизации". Речь идет о том, что США и Европейский союз проводят стратегию, направленную на то, чтобы уменьшить инвестирование в Китай. В результате вместо Китая главным получателем западных инвестиций может стать Индия. Правда, по словам Сингха, для того чтобы этого добиться, Индии нужно еще больше либерализовать свою экономику, повысить уровень технического образования среди молодежи.



И все же, возможно ли примирение между Индией и Китаем? Любопытно сопоставить мнения китайского и индийского экспертов. Лоу Чуньбао утверждает, что мяч – на индийской стороне. Индии следует воспротивиться попыткам США использовать ее в сдерживании Китая. А Сингх говорит, что Китаю для примирения надо пойти навстречу Индии в территориальном вопросе.



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований в Институте востоковедения РАН, отметила: "Пограничный спор – это проблема, которая никуда не денется. Обе стороны в своих интересах могут то обострять, то смягчать ее, но она останется. Соглашение вряд ли возможно. Статус-кво не устраивает ни Индию, ни Китай. Тут тупик. Переговоры по границе идут с 1981 года, но никакого решения не дали".



Что касается трехстороннего формата встреч на высшем и министерском уровне между Россией, Индией и Китаем, то во внешней политике Индии есть принципиальная позиция. "В обсуждение двусторонних отношений не должны вмешиваться третьи стороны. Ни о каком посредничестве России не может быть речи. События в Украине тут ничего не изменили. На мой взгляд, именно в силу своей четкой позиции Индия не будет вмешиваться и в российско-украинские отношения", – сказала эксперт.