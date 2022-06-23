Цифровой юань претендует на статус новой глобальной валюты, - М.Сергеев

07:10 27.06.2022

Накопление виртуальных резервов может оказаться угрозой для России



На саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин смог напрямую обратиться к жителям Китая.

Важным пунктом повестки дня нового саммита БРИКС, по словам российских чиновников, должна стать частичная дедолларизация расчетов между странами, а также подготовка к созданию новой резервной валюты, которая была бы обеспечена активами стран – участниц объединения: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Российские эксперты считают, что Китай заинтересован больше в увеличении доли своего юаня в международной торговле, а не в создании ему альтернативы в виде новой "БРИКС-валюты". Основная проблема России – это существенное положительное сальдо в торговле со странами БРИКС, которое приведет к накоплению в РФ не нужных товаров, а виртуальных валютных резервов.



Вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке, заявил президент РФ Владимир Путин накануне саммита БРИКС в приветствии участникам делового форума стран-участниц. Кроме того, Путин отметил, что совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. "Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки". Идет расширение географии использования российской платежной системы "Мир", – добавил президент РФ.



Путин сказал, что в России принимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций и укрепление торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами. "Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам", – заявил Путин.



Он также обратил внимание на то, что власти РФ ориентируются на стимулирование частной инициативы. "Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления", – пояснил президент.



По данным ТАСС, эксперты КНР отмечают, что "гегемония доллара" в действующей системе мировой торговли вызывает опасения по поводу возможностей США и западных стран оказывать давление на другие страны путем блокировки платежей или заморозки их активов. В этой связи китайские аналитики ожидают, что на саммите БРИКС будет поднят вопрос создания альтернативной системы расчетов между странами "пятерки", так как действующая создает риски и для Нового банка развития (НБР). Новый банк развития, или Банк развития БРИКС, создан cтранами – членами объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Заявленная цель НБР – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банк БРИКС выделил России суверенный займ под гарантии государства с целью "развития судебной системы РФ", комплексного развития территории и инфраструктуры малых исторических поселений. Выделялись также кредиты под проекты развития систем водоснабжения городов бассейна Волги и другие региональные проекты. В марте прошлого года НБР одобрил выделение РФ 1 млрд долл. по программе экстренной помощи странам – учредителям банка в борьбе с пандемией COVID-19.



"Китай заинтересован в максимальном внедрении юаня в качестве основной валюты для расчетов в рамках БРИКС, учитывая, что доля юаня в трансграничных платежах редко понималась выше 5–6%. Не исключено, что Китай будет предлагать использовать новую систему "электронного юаня", который выпускается Народным банком КНР и пока используется для внутренних платежей. Но сам юань так или иначе привязан к экономическому здоровью Китая, и в этом смысле страны, которые по каким-либо причинам станут использовать юань для многосторонних расчетов, волей-неволей будут зависеть от развития Китая", – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Для России, которая имеет профицит в торговле с Китаем, это будет означать накопление юаневых авуаров на счетах российских банков. Резервная валюта БРИКС должна опираться на пакет национальных валют и ресурсов, а также на особые права заимствования.



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В России растет спрос на юани. Фото ReutersДля России это было бы крайне выгодно, учитывая недооценку реальных сырьевых ресурсов страны", – считает эксперт.

Переход на национальные валюты во взаиморасчетах стран БРИКС, в частности России и Китая, – это задача, которая была поставлена еще в начале прошлого десятилетия, напоминает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". "Конкретные механизмы, на базе которых будет определяться эмиссия, стоимость, регулирование новой валюты пока неизвестны. Любая новая валюта на базе корзины других валют ставит организационные вопросы, в первую очередь децентрализации эмиссионных центров и управления ими. Также непонятно формирование курса. Если он будет формироваться исходя из влияния курса национальных валют с поправкой на объем экономики (по ВВП), то это будет невыгодно России", – считает Миронюк. Однако возможен механизм расчета курса новой валюты на базе реального эффективного курса ряда национальных валют. "Такой механизм интересен тем, что учитывает изменение курса национальных валют к курсам валют основных торговых партнеров в зависимости от объема товарооборота. К примеру, для покупательной способности рубля (по реальному эффективному курсу) при совершении транзакций с зарубежными контрагентами важнее не то, как изменился курс по отношению, например, к доллару США, а как он менялся по отношению к валютам основных торговых партнеров страны", – объясняет эксперт. В частности, падение реального эффективного курса рубля в марте 2022 года было гораздо менее драматичным, чем падение курса рубля к евро и к доллару США. Рубль казался в марте одним из аутсайдеров среди валют развивающихся стран. Но этот экономический эффект сглаживается за счет девальвации валют стран – основных торговых партнеров. В подобных ситуациях валюта развивающихся стран (в рамках БРИКС) была бы существенно устойчивее и участники внешней торговли не подвергались бы существенным валютным рискам. Курс на дедолларизацию или создание новой валюты – это скорее вопрос безопасности, чем выгоды, отмечает Миронюк.



При переходе в расчеты в национальных валютах при торговле с Китаем юань выступал лишь промежуточным звеном или валютой-заменителем. Полученные юани не являлись валютой, в которой компании-экспортеры хранили средства. Они конвертировались в рубли, доллары США или евро. Курс на дедолларизацию был призван защитить средства компаний, валютные счета которых теоретически могли быть заморожены при распространении санкций на них либо на обслуживающие их банки. Именно этот механизм помог защитить часть средств компаний при введении санкций в отношении отдельных экспортеров и кредитных организаций, обслуживающих их транзакции. Так что это был и остается скорее вопрос безопасности, чем выгоды.



Доля юаня в двусторонних торговых расчетах между Китаем и Россией выросла с 3,1% в 2014 году до 17,5% в 2020 году, его доля в международных резервах России достигла 12,8%, говорил в интервью Интерфаксу посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй (см. НГ 24.08.21).



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

23.06.2022