Туркменистан перейдет на составление трехлетних госбюджетов

07:50 27.06.2022

Редакция

25 июня 2022



В пятницу, 24 июня, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел заседание Кабинета министров, сообщает госинформагентство ТДХ.



На телеэкранах глава государства не появлялся с 20 июня. По информации издания Turkmen news, с 21 по 23 июня Сердар Бердымухамедов выезжал на лечение в Германию.



Первым о своей работе отчитался вице-премьер по экономическим вопросам Мухамметгулы Мухаммедов, который рассказал о разработке госбюджета на 2023 год, а также о планах по переходу с 2025 года на среднесрочное бюджетное планирование и организацию управления этой сферой "в соответствии с реалиями времени".



Переход на среднесрочное планирование бюджета предусматривает переход на составление госбюджетов на три года вперед, а также создание специальной госкомиссии по контролю за исполнением бюджетов.



Реформа, по словам Мухаммедова, проводится "в соответствии с реалиями времени".



Президент Бердымухамедов отметил, что "в нынешних условиях" очень важно правильно и грамотно осуществлять экономическое регулирование.



Что подразумевается под "реалиями времени" и "нынешними условиями", ни вице-премьер, ни глава государства не уточнили. Как правило, такими речевыми оборотами государственные СМИ Туркменистана заменяют определения "кризис" или "проблема", – прим. ХТ.



Также вице-премьер рассказал о финансировании строительства нового аэропорта в поселке Джебел Балканского велаята. Кредиты на реализацию проекта будут привлечены из Фонда развития Абу-Даби, Центробанка и Внешнеэкономбанка.



В июне 2021 года Фонд развития Абу-Даби выделил Туркменистану $100 миллионов на строительство двух объектов: $75 млн – на аэропорт в Джебеле с пропускной способностью 100 человек в час и $25 млн – на гибридную электростанцию мощностью 10 мегаватт у озера "Алтын асыр".